El piloto mexicano, Checo Pérez terminó en cuarto lugar durante la primera práctica del Gran Premio de Austin en F1.

Este viernes 20 de octubre se llevó a cabo la primera práctica del Gran Premio de EU, previo al evento que se celebrará el próximo domingo en el Circuito de las Américas de Austin, en Texas.

Durante las pruebas, Sergio “Checo” Pérez, conquistó el cuarto lugar de la primera práctica libre.

Si bien dejó buenas sensaciones; su puesto pudo haber sido mejor ya que, en la primera vuelta se acercó al rendimiento de Verstappen, con una diferencia de medio segundo, sin embargo, se encontró con mucho tráfico en el sector 2 y tuvo que maniobrar para evitar impactar a dos pilotos.

Por su parte, Max Verstappen se llevó la primera posición con un tiempo de 1:35.912, de la mano de los neumáticos blandos en la recta final de la sesión.

Debajo del piloto de Red Bull, con una décima menos quedaron Charles Leclerc y el siete veces campeón, Lewis Hamilton, de Mercedes, quien fue el tercero más rápido, a casi tres décimas de distancia después de una breve ráfaga de tandas con neumáticos blandos al final de una sesión calurosa en Texas.

Por otro lado, Alex Albon fue séptimo en su Williams, por delante de Carlos Sainz (Ferrari), Nico Hulkenberg (Haas) y Pierre Gasly (Alpine).

Quien sorprendió también, fue el australiano, Daniel Ricciardo, pues volvió a la acción para Alpha Tauri, tras una ausencia de cinco carreras, y terminó decimocuarto.

Estos resultados son decisivos para la clasificación del Grand Prix que se llevará a cabo cerca de las tres de la tarde-hora de México-, en Austin, donde la temperatura es de 32 grados centígrados, mientras que en la pista fue de 40 grados.

FP1 CLASSIFICATION

Max Verstappen sets the pace in our only practice session of the weekend 👀#USGP #F1 pic.twitter.com/d4KHbFpfyY

— Formula 1 (@F1) October 20, 2023