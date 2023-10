Con la confirmación de una penalización por los próximos 18 meses por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, el ciclista mexicano Gerardo Ulloa no podrá representar al país en los Juegos Panamericanos y en París 2024, al no haber cumplido con el requerimiento del pasaporte biológico.



El mismo competidor aceptó haber firmado el pasado 17 de octubre una carta de suspensión de la World Antidoping Agency, por no cumplir con los estatutos anteriormente mencionados.



“Para los que no conocen el significado del término, es un sistema que estableció la WADA en 2008 en el ciclismo para identificar una serie de propiedades y variables en la sangre de los atletas durante diferentes chequeos sorpresa, por lo cual tu responsabilidad como atleta es informar de tu lugar de residencia en cada momento y una franja horaria diaria en la que pueden presentarse para realizarte un control de dopaje por sorpresa”, informó el pedalista.



Ulloa explica que su error consistió en no informar a las autoridades internacionales sobre su localización como indica la normativa, que llevó al mexicano a comenzar a pagar dicha suspensión a partir del 26 de julio de 2023.



“Nunca he salido con un resultado analítico adverso como bien han indicado los cinco controles negativos anteriores que me fueron realizados en el mismo año”, agregó Ulloa en su postura oficial.



El mexicano había conseguido la plaza olímpica para México desde el pasado mes de abril, cuando se coronó campeón en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2023, para dejar ahora al país con un cupo pendiente dentro de la modalidad de ciclismo de montaña.

LEG