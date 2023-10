Alejado de cualquier vínculo directo con la NFL, tras confirmar su retiro definitivo para esta temporada, Tom Brady no guardó ningún comentario sobre el presente que vive el futbol americano profesional en la actualidad, al establecer que dicho deporte está cerca de convertirse en el flag football, de continuar con las políticas de restricción con algunas reglas para evitar mayores contactos en el emparrillado.



“Hay gente que quiere que cada vez haya menos contacto físico en el futbol americano. Eso es algo más cercano al flag football que estarán los Juegos Olímpicos de 2028. Creo que el futbol americano tal vez se convertirá en eso en el futuro”, aseguró en un podcast el ex mariscal de campo.



De acuerdo con Brady, no es correcto que existan tantos cambios como los propuestos en los últimos años para un deporte, cuya esencia principal siempre ha sido la de un deporte de contacto. “Hoy te marcan un castigo que te cuesta 15 yardas por jugada, que hace 20 años no hubiera merecido ser penalizada. Eso afecta al juego”.



Según el siete veces campeón del Super Bowl, estas nuevas medidas afectan al interés que hay por los aficionados a un deporte, que siempre se ha destacado por ser el de mayor relevancia en Estados Unidos.



El ex quarterback destaca que aún se encuentra en un proceso de adaptación a una nueva forma de ver y entender el juego, al considerar ya parte de la afición que tiene el futbol americano y que lo lleva a ver los partidos desde una perspectiva distinta a lo que se ve en el emparrillado directo.

