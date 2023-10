Para el padre del piloto mexicano Sergio Pérez, Antonio Garibay, el tapatio se encuentra en una posición difícil, pero a la vez bien gracias a que ya concretó algunos logros dentro de la actual temporada de Fórmula 1, la cual está a punto de tocar base en la Ciudad de México el próximo 29 de octubre.

Tomando en cuenta las constantes críticas que recibe Checo a nivel internacional y algunos tropiezos que ha experimentado durante el desarrollo de los diferentes GP’s alrededor del mundo, el diputado Antonio Pérez piensa que su hijo tiene temple, que está concentrado y que no va a ceder ni un milímetro cuando llegue a la pista del Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

“¿Qué significa esto? Yo creo que el día de hoy Sergio nos llega a este Gran Premio de México siendo dos veces campeón del mundo de constructores, eso ya es un logro grande y que no se había presentado antes”.

En terminos generales, Pérez Garibay también consideró que Sergio tiene la suficiente capacidad de seguir peleando por un buen lugar después de que Max Verstappen ya se llevó el título mundial de pilotos por tercera vez ahora que ganó en el Gran Premio de Qatar.

Ahí mismo fue donde su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, se estrelló en la vuelta 11 de 19, lo cual implicó que no sumara ningún punto para el campeonato.

“Esta parte nunca ningún piloto mexicano lo había logrado conseguir. Checo Pérez hoy, lo ha conseguido dos veces. Max Verstappen es dos veces campeón del mundo de constructores junto con Checo Pérez. Ha logrado conseguir más podios, puntos y carreras que ningún mexicano. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que ha hecho Checo Pérez”, aseguró el diputado.

También sostuvo que será muy difícil que la afición mexicana vuelva a tener un piloto con el desempeño de su hijo, por lo menos en los próximos cinco años, por lo que sería bueno valorar todo el trabajo que Checo ha hecho para llegar hasta donde está.

Sobre la permanencia en la escudería austrica Red Bull, Pérez Garibay mencionó que, como aficionado al automovilismo, el mexicano está “donde tiene que estar”, pues la escudería consiguió el campeonato del mundo y ahí es a donde Sergio pertenece por ahora.

EL GRAN PERMIO DE CANCÚN

Sobre las negociaciones para realizar una fecha de Fórmula 1 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, Antonio Pérez dijo que estas continúan y que hasta este momento ya tienen entre un 60% y 80% de avance.

El también empresario sostuvo que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la F1 están muy interesados en tener un circuito en esa ciudad turística para realizar carreras del 2025 al 2030.

“Vamos muy bien, soy la parte que trae el proyecto, nadie más que tu servidor, y vamos en muy buen camino (…) yo te podría decir que vamos entre un 60 y 80% de avance.

“Voy muy avanzado, muy bien, va viento en popa. No está perdido. Si tú me preguntas cómo va el Gran Premio de Jalisco de Fórmula 1 te diría que cero, no hay nada. Cancún sigue vivo, es una marca que le interesa a la Fórmula 1, a la FIA, es algo que les interesa a los inversionistas”, apuntó el legislador.

Sin embargo, aseguró que este proyecto se podrá lograr siempre y cuando Claudia Sheinbaum gane la Presidencia, ya que la virtual candidata de Morena, dijo, es quien entiende las negociaciones que se tienen que hacer. Consideró que Sheinbaum, siendo jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue quien salvó el Gran Premio de México.

“Ella lo sabe hacer, ella sabe trabajar con los empresarios. No se necesita dinero del Gobierno federal, estatal o municipal. Lo único que necesitamos es que Claudia Sheinbaum sea la próxima Presidenta de México”, sostuvo Pérez Garibay,

Cuestionado si acaso ya no habría circuito automovilístico en Cancún si alguien más ganará la elección presidencial que no fuera la morenista, el legislador aseguró que “no lo entenderían y nos vamos a tardar más. Yo no lo he platicado con ningún otro candidato, si llegará otra persona empezaríamos de cero”.

Afirmó que el dinero y los terrenos para construir las instalaciones ya están listos, pero no se puede comenzar hasta no tener la seguridad de que se llevará el evento, para lo cual únicamente hace la falta la firma del Ejecutivo Federal.

CITA

“Sergio llega a México en la mejor posición que ha tenido en la historia del automovilismo un mexicano. Yo creo que el día de hoy nos llega a este Gran Premio de México como un ganador”.

Antonio Pérez Garibay

Legislador

