El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los trabajadores del Poder Judicial no dejarse engañar con la iniciativa de extinguir 13 de los 14 fideicomisos, pues ésta no les afectará. Que no los engañen, es arriba, eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo. No se les va a reducir el sueldo ni se les van a quitar las pensiones, nada. Sostuvo que esos mecanismos ascienden a 15 mil millones de pesos y sólo financian lujos de jueces, magistrados y ministros. Reiteró que la única instancia facultada a modificar el presupuesto del Poder Judicial es la Cámara de Diputados. Al eliminar los privilegios de altos funcionarios, los trabajadores de menor rango se beneficiarán con mejores sueldos. Aprovecho para decirles a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada. Al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y, sobre todo, las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo y eso es lo que se está haciendo. Los recursos de los fideicomisos, podrían redirigirse a becas para estudiantes de escasos recursos en educación básica. Recordó que los sueldos de ministros, magistrados y jueces llegan hasta los 700 mil pesos mensuales. Además, hay recursos destinados a cirugías plásticas y viáticos excesivos, entre otras prestaciones no consideradas en la ley. Sus choferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos. Los sueldos, que en general son de 600 mil, 700 mil pesos mensuales, para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial. Por otra parte López Obrador afirmó que el Gobierno mantiene comunicación con los gobiernos y organizaciones correspondientes para rescatar a dos mexicanos presuntamente tomados como rehenes en el conflicto Israel-Palestina. Queremos salvar las vidas de estas dos personas, pero estamos hablando con todos, no sólo con una parte. Incluso no tenemos nada todavía en firme, estamos haciendo un trabajo que requiere, también en este caso, de sigilo y de actuar con mucha responsabilidad. Reiteró la postura de México a favor de la solución pacífica, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México está en contra de las guerras; nosotros estamos a favor de la paz, esa fue nuestra postura.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL POLÍTICO TEÓFILO TORRES CORZO

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que a petición del senador Marco Antonio Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, y de la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, el Pleno del Senado guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex legislador Teófilo Torres Corzo, quien falleció el domingo, 15 de octubre. Teófilo Torres Corzo fue integrante de las LXII y LXIII legislaturas, por el estado de San Luis Potosí, además de que fue diputado federal de la LIII legislatura y gobernador de ese estado. Gama Basarte destacó que Torres Corzo fue un destacado potosino que nació el 9 de agosto de 1946. Abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y líder empresarial en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Subrayó que también fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, diputado local y federal, así como asesor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en materia de desarrollo industrial y representante de México en misiones comerciales en diversos países del mundo. Relató que el político fue gobernador de San Luis Potosí, y su administración se distinguió por el fuerte impulso que le dio a la democracia, al promover el primer consejo estatal electoral ciudadano del país, que es un antecedente de los consejos electorales ciudadanos de México y del entonces Instituto Federal Electoral. La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, indicó que es difícil hacer un obituario sobre una persona a la que se respeta y cuya ausencia dejará nostalgia, tal es el caso de Teófilo Torres Corzo, quien desarrolló una existencia fructífera en la que combinó una capacidad creativa con la difícil aptitud de concertar. San Luis Potosí, es una tierra en la que el quehacer político nunca ha sido fácil y a Teófilo Torres le tocó encontrar caminos para reconciliar a la familia potosina en un momento difícil.

SENADORES Y SENADORAS; ANALIZAN Y DEBATEN DIVERSOS TEMAS DE POLÍTICA EXTERIOR CON TITULAR DE SRE

Senadoras y senadores de la República analizaron temas relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina, la relación bilateral con Estados Unidos y la migración, entre otros asuntos que comprenden la política exterior del Gobierno federal, durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, expresó que se pudo constatar que se ha ejecutado una política exterior responsable, que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Indicó que las coyunturas bélicas requieren de esfuerzos diplomáticos, experiencia y vocación, para coadyuvar a encontrar soluciones al margen de las armas y la violencia. La senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, destacó que el manejo de la política exterior se ha basado en los principios contemplados en la Constitución y destacó el reconocimiento que recibió la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Nueva York, por las mejores prácticas en el mundo en materia de política exterior feminista, lo que demuestra que la agenda por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes está avanzando. La senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN, reconoció los esfuerzos de la Secretaría para repatriar a 751 connacionales varados por el conflicto entre Israel y Palestina, pero nos hubiera gustado un posicionamiento firme de condena contra cualquier acto terrorista, de violencia o de inhumanidad, porque la neutralidad en condiciones de adversidad es sinónimo de indiferencia. Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, subrayó que, aunque la posición del Estado Mexicano se sustenta en impulsar la solución pacífica de los conflictos, es esencial que no exista duda de que nuestra nación rechaza enérgicamente toda acción terrorista, sin importar cuales sean sus orígenes. La senadora Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, consideró que las diferentes posturas políticas del Presidente han puesto en tensión la relación con Estados Unidos, por lo que es necesario que México mantenga un enfoque de cooperación tras los mensajes contradictorios que a diario se emiten desde Palacio Nacional. Por el PT, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso aseveró que se vive un panorama complejo y polarizado por conflictos regionales que no pueden ser ignorados, por lo que es responsabilidad de todas las naciones ser parte de una solución para construir un clima de paz y solidaridad global. La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas aseveró que el Estado Mexicano no puede escatimar esfuerzos, recursos ni acciones para garantizar la integridad, liberación y la repatriación de los dos connacionales que han sido privados de su libertad en el contexto del conflicto en Medio Oriente. Bárcena Ibarra señalo que la SRE condena inequívocamente los inconducentes ataques ocurridos en contra del Pueblo de Israel, el 7 de octubre por parte de Hamás. Todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, lo que demanda la plena cooperación de todos los estados. Ninguna causa justifica el recurso del terrorismo.

DIPUTADO IGNACIO MIER; RETA A MINISTROS DE LA SCJN A DEMOSTRAR QUE ELIMINACIÓN DE FIDEICOMISOS AFECTA A TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, desafió a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a demostrar que extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación afecta a sus trabajadores. Yo reto a cualquiera de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que demuestren, de cara a los mexicanos, si es falso que los fideicomisos, que suman 6 mil millones de pesos, no están destinados exclusivamente para beneficios de 11 ministros actualmente en funciones y 22 en retiro. El legislador consideró que utilizar a trabajadores del PJF es una mala estrategia de la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, pues subrayó que la iniciativa no pone en riesgo de ninguna manera la situación laboral, ni de contraprestación de los trabajadores. Que le digan realmente la verdad a los 55 mil 800 trabajadores, si alguno de los fideicomisos, que son por más de 9 mil millones de pesos, está vinculado a los derechos laborales y sociales adquiridos por ellos. Es falso. Mier Velazco comentó que conversó con dirigentes sindicales para decirles que, de todos los fideicomisos, sólo hay uno, de 69.3 millones de pesos, destinado a cubrir enfermedades de trabajadores operativos al servicio del Poder Judicial. Expresó que la iniciativa busca acabar con estos mecanismos utilizados únicamente para mantener los privilegios de altos mandos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México. Son fideicomisos sólo para compensaciones extraordinarias en materia de pensiones jubilaciones, gastos médicos y otros, todos ellos ubicados fuera de lo que la ley establece y que los tienen garantizados. Recordó que la propuesta ya fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

CLAUDIA SHEINBAUM; VISITARA LOS ANGELES, CALIFORNIA

Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial en Morena, dio a conocer que visitará Los Ángeles, California, en Estados Unidos, con motivo de su gira para promocionar sus aspiraciones. Asimismo indico que esta semana se reunirán con la militancia en estos estados: Morelos, Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Baja California. Menciono que también visitaran Los Ángeles, California. Claudia Sheinbaum, aseguró que será el sábado 21 de octubre que visitará a sus simpatizantes que residen en Estados Unidos. Asimismo, señaló otras fechas en su calendario de recorridos. Respecto a su visita a Los Angeles, dijo que el evento iba a ser en un principio en la Plaza de los Ángeles (Pershing Square), sin embargo, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibirle las reuniones abiertas. Estamos ajustando la gira de Los Ángeles, porque el Instituto Nacional Electoral emitió una resolución en la Comisión de Quejas y Denuncias que dice que no podemos hacer eventos abiertos, no puede ser que un partido no pueda hacer proselitismo, si a eso se dedican los partidos políticos. Comentó que el órgano electoral le comunicó que solo se pueden hacer eventos cerrados con militantes de Morena, por lo que cambiarán la dinámica y pidió a sus simpatizantes estar pendientes de la locación donde se realizará la reunión.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; PRESENTA PRESUPUESTO ALTERNO EN BENEFICIO DEL PAÍS

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, en la Cámara de Diputados, acompañada del presidente Nacional del tricolor, Alejandro Moreno y de los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD, Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinoza Cházaro, respectivamente, presentó la propuesta alternativa al Paquete Económico 2024: La legisladora exigió que se destinen recursos federales a los pueblos indígenas, se invierta en el campo y se ayude a colectivos de madres y personas desaparecidas. El presupuesto del gobierno de México no es de unos cuantos, es de todas y todos los mexicanos y no debe ser usado para armarle un cochinito de campaña para Sheinbaum ni para cumplir caprichos de grupo. Arropada por diputadas y diputados de estos tres partidos, consideró que el Paquete Económico que envió el Ejecutivo Federal es irresponsable en su endeudamiento e insensible en su asignación del gasto y agregó que los objetivos son garantizar la pensión universal para los adultos de 60 años y más; fomentar la igualdad entre hombres y mujeres; fortalecer las policías estatales y municipales; regresar el seguro popular, impulsar a las pequeñas y medianas empresas; fomentar el turismo, rescatar los parques nacionales, reducir la deuda, fomentar el crecimiento económico, y proteger a las instituciones, las cuales hoy se encuentran bajo ataque. El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseguró que su partido apoya la propuesta de Presupuesto Amplio de Xóchitl Gálvez, que representa justicia social. No podía ser de otra manera, cuando está a la vigilancia, el consejo y la supervisión de una mujer que ha recorrido el país, que sabe de las necesidades de cada uno de los rincones de la nación y que tiene el pensamiento de nuestros pueblos originarios. El Coordinador del GPPAN, Jorge Romero Herrera, reiteró el interés del Frente por ofrecer soluciones a los temas que el actual Gobierno ha descuidado. Hacemos un llamado, y con esto concluyo, solamente a 22 mujeres y hombres valientes, que se animen, de parte del oficialismo, para poder cambiar el país con este instrumento tan importante. El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), Luis E. Cházaro, advirtió al oficialismo que la alianza legislativa del PRD, PAN y PRI defenderá con todo la propuesta económica alternativa 2024, impulsada por Va por México en la Cámara de Diputados, donde hay mujeres y hombres de la oposición valientes para salvaguardar un presupuesto para todos, que atiende las necesidades y prioridades del país.

MARIO DELGADO; MORENA IMPUGNARÁ ARBITRARIEDADES DEL INE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el partido impugnará las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral en torno a la gira “La esperanza nos une”. El líder morenista apuntó que las medidas se basan en un supuesto que no es aplicable al partido guinda, pues debido a que los eventos son multitudinarios, el Instituto asume que éstos son a población abierta. No entienden que Morena es un partido de millones; nosotros tenemos 2.3 millones de afiliados registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Nuestros eventos son de miles. No podemos tener, como nuestros adversarios, eventos chiquititos, porque ellos no juntan gente. Asimismo destacó que Morena es un partido de masas, y rechazó que el árbitro electoral regatee que los asistentes de los eventos sean militantes y simpatizantes. Uno convoca y la gente llega. Yo siempre les pregunto si son militantes y simpatizantes, y todos levantan la mano. Nos están tratando de evaluar como si fuéramos la oposición, donde les cuesta mucho trabajo juntar gente. Este es un partido de masas; no aceptamos que nos digan que no son militantes y simpatizantes. Adelantó que la gira continuará y, aunque el INE establezca que los eventos sean cerrados, a éstos no dejarán de llegar las y los mexicanos que creen y confían en el proceso de transformación. Aunque nos traten de encerrar, la militancia va a llegar y vamos a llenar cualquier lugar al que vayamos. Informó que, al inicio de cada evento, solicitarán atentamente que las personas que no sean militantes o simpatizantes se retiren. Esta semana, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado visitarán seis estados: hoy miércoles 18 de octubre, Morelos y Ciudad de México; el jueves 19, Zacatecas y Aguascalientes; el viernes 20, Guanajuato, y el domingo 22, Baja California. Asimismo, el próximo sábado 21 de octubre visitarán Los Ángeles, California.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; PROMUEVE VIABILIDAD DE GOBIERNO DE COALICIÓN EN QUINTANA ROO

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se reunió en el estado de Quintana Roo, con representantes de organizaciones civiles y empresarios para discutir la viabilidad y beneficios de los Gobiernos de Coalición. El legislador compartió su visión sobre la construcción de un proyecto común que garantice no solo el bienestar de la sociedad en su conjunto, sino también la promoción de las causas del campo. Mancera Espinosa destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad, subrayando que los Gobiernos de Coalición pueden ser una herramienta efectiva para lograr un desarrollo equitativo y sostenible en Quintana Roo y en todo México. El encuentro se realizó en el marco de la XIII convención de protección de cultivos organizada por la Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCyT) y representó un espacio para el diálogo y la reflexión sobre cómo funciona esta propuesta de alternancia de gobierno que puede impulsar un progreso significativo la en la región, abordando de manera efectiva los desafíos actuales y futuros.

EN LA CAMARA DE DIPUTADOS; INICIAN FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO PARA ANALIZAR REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL

En la Cámara de Diputados se inauguraron los foros de Parlamento Abierto donde se busca analizar y enriquecer la propuesta que reforma el artículo 123 de la Constitución, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. En el foro, participaron diputadas, diputados, especialistas, sindicatos, académicos y ciudadanos trabajadores, quienes emitieron sus posturas sobre la reforma en materia de días de descanso y jornada laboral. La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) afirmó que la propuesta tiene como objetivo la justicia social. Consideró que lo único en lo que podría tener razón la clase empresarial es que se van a elevar sus costos, pero la justicia social va a tener mejores resultados en productividad para ellos. La diputada Noemí Berenice Luna Ayala llamó a escuchar a todas las voces involucradas para contar con una propuesta definida que considere los argumentos a favor y en contra en la materia. El diputado Checo Barrera (MC) indicó que la propuesta busca saldar una deuda con las y los trabajadores del país en materia laboral, pues un mayor número de horas trabajada, no se traducen en un incremento a la productividad. Destacó que el parlamento abierto tiene como objetivo ampliar la discusión en la materia, así como escuchar a todas las voces involucradas. El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) refirió que la propuesta que busca reducir la jornada laboral a 40 horas tiene fundamentos sólidos, pues priorizará el bienestar de los trabajadores, así como equilibrar la relación entre el trabajo y la vida personal. El presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Lorenzo Roel Hernández, pidió a las y los diputados no politizar la reforma. Consideró que se requerirían por lo menos 2.6 millones de trabajadores que laboren jornadas reducidas, lo que sería prácticamente imposible. El presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, Ricardo Barbosa Ascensio, consideró que no es el momento para aprobar una reforma de este tipo, por lo que llamó a trabajar en reducir la informalidad, pues casi 6 de 10 millones económicamente activos dependen directa o indirectamente de este rubro. En contraste, Leslie Berenice Baeza Soto, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, indicó que la reducción de la jornada laboral contribuirá a mejorar los derechos de las mujeres, a impulsar el sistema de cuidados y mejorar la conciliación entre una vida personal y laboral.

JOE BIDEN; VIAJA A ISRAEL EN BUSCA DE UN CORREDOR HUMANITARIO ANTE LA POSIBLE INCURSIÓN EN GAZA

El presidente Joe Biden, viaja hacia Israel para expresar su apoyo al Gobierno de Benjamín Netanyahu, que prepara una gran incursión en la Franja de Gaza, y para explorar la apertura de un corredor que facilite la entrada de ayuda humanitaria en el enclave. Joe Biden visitará Jordania para reunirse con el presidente palestino, Mahmud Abás, el rey jordano Abdalá II y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi; y lanzará un mensaje para disuadir a Irán y a otros actores de entrar en el conflicto.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz