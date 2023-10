Junto al reciente anuncio de su modalidad de juego en equipo y la promesa de un evento cien por ciento presencial en la Ciudad de México, Pokémon GO anunció que para el Día de la Comunidad de noviembre de 2023, que se llevará a cabo el día domingo 5 de noviembre de 14:00 a 17:00 hora loca, tendrá como destacados a Wooper, el Pokémon Pez Agua, y Wooper de Paldea, el Pokémon Pez Veneno.

Recordemos que este Día de la Comunidad es un evento que sucede mes con mes a través de Pokémon GO y que sirve para destacar a uno de los Pokémones para así incitar a los usuarios a jugar en comunidad. Así, para noviembre el Wooper y Woper de Paldea “aparecerán en estado salvaje con más frecuencia”. Incluso, si los usuarios tienen suerte, “¡tal vez se encuentren con uno variocolor!”, como apunta el comunicado de Pokémon GO Live.

Asimismo, recomiendan que: “Evolucionen un Wooper durante el evento o hasta cinco horas después de que finalice para conseguir un Quagsire que conoce el ataque cargado Acua Cola”. Ataque mismo que tiene 50 de daño en combates de Entrenador y la misma cifra en Gimnasios e incursiones.

En contraste, para el Wooper de Paldea, recomiendan que: “Evolucionen (…) durante el evento o hasta cinco horas después de que finalice para conseguir un Clodsire que conoce el ataque cargado Megacuerno”. Este ataque comparte cifras tanto en Combates de Entrenador y en Gimnasios e incursiones con 110 de potencia.

