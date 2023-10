Luego de que la cantante Britney Spears revelara que vivió un aborto en medio de su relación con Justin Timberlake en redes sociales fans de la Princesa del Pop han destacado uno de los temas más importantes de ella “Everytime”.

Lanzado como tercer sencillo del álbum In The Zone del 2003, esta balada nos habla sobre el perdón y la pérdida del primer amor. Tras el lanzamiento de este single muchos lo interpretaron como una respuesta a “Cry Me A River” de Timberlake, tema que se inspiró en lo vivido como pareja.

Pero este martes el track ha cobrado un nuevo significado, o al menos así lo están declarando los fans de Spears, pues están relacionando las letras del clásico con el aborto que vivió en la primera mitad de los 2000.

“And every time I see/ You in my dreams /I see your face /It’s haunting me /I guess I need you baby” (Y cada vez que veo /tú estás en mis sueños /veo tu cara/ Me esta persiguiendo/ supongo que te necesito, cariño), se escucha decir a Britney en esta balada.

En X “Everytime” y Britney Spears se volvieron tendencia de forma inmediata ya que relacionaron la letra y el video grabado por David LaChapelle en el que se ve a la también empresaria morir y en la parte final el nacimiento de un bebé.

No mames, ya todo tiene sentido el video de Everytime, jamás me hubiera imaginado y nunca entendí estas escenas #TheWomanInMe #BritneySpears pic.twitter.com/uTavvReCmF — Hey Irving❗️ (@IrvingHaratt) October 17, 2023

ESTOY ENLOQUECIENDO!!! EL BEBÉ AL FINAL DEL VIDEO DE EVERYTIME ES POR EL BEBÉ ABORTADO DE BRITNEY SPEARS VOY A LLORAR — acidgoofy (@rog3rivera) October 17, 2023

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, revela en el libro Britney cuya venta será a partir del 24 de octubre.

