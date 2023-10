El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que Alberto Becerra será el titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), en sustitución de Ernesto Prieto Ortega. El presidente detalló que Becerra formaba parte de su Ayudantía, y quien ya se formó como servidor público con vocación y lealtad al pueblo. Es una gente de absoluta confianza de nosotros; ha estado trabajando conmigo. Estuvo en Ayudantía, es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando, que los voy orientando. Son como alumnos que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo, ya que se prueban que son honestos, que tienen amor al pueblo, entonces se les promueve. Hay que formar muchos servidores públicos y jóvenes, hay que darles oportunidad a los jóvenes por el relevo generacional. Se necesitan hombres comprometidos, mujeres comprometidas, dispuestos a servir, que no estén pensando en robar, en hacerse grandes con la riqueza mal habida, que tengan mística y que entiendan que la política es un imperativo ético. Ahora hay que mandar obedeciendo al pueblo y no menospreciar al pueblo. Por otra parte López Obrador negó que haya un desbordamiento de personas migrantes en el país, pese a que en los últimos meses ha crecido el número de indocumentados que ingresan a México. Nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas porque trabajamos todos los días. Asimismo ofreció más detalles del próximo encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar, que convoca a once mandatarios y cancilleres de América Latina, Centroamérica y el Caribe a encontrar soluciones conjuntas al incremento del flujo migratorio. El domingo 22 de octubre, en la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, los líderes de Latinoamérica y el Caribe harán un breve recorrido por la zona arqueológica a cargo del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández. Posteriormente, se celebrará el encuentro dedicado a la atención de la migración.

SRE; ACTUALIZACIÓN DE REPATRIACIÓN DE PERSONAS MEXICANAS EN LA ZONA DE CONFLICTO DE ISRAEL-PALESTINA

Los vuelos humanitarios FAM3528 y FAM3527 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), completaron con éxito el puente aéreo Tel Aviv-Madrid, para trasladar a 158 connacionales de la zona de conflicto en Israel-Palestina, quienes fueron recibidos por la Embajada de México en España. Ambas aeronaves volvieron a Israel para recoger a otras 275 personas mexicanas que continuaban en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, en Tel Aviv, para traerlos a México y completar así las repatriaciones. Todas las personas que hasta este fin de semana solicitaron salir de la región se encuentran ya fuera de la zona de conflicto, acorde con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y gracias a la eficaz acción de la Sedena. Los traslados y repatriaciones realizadas, se suman a los dos vuelos humanitarios de la Fuerza Aérea Mexicana que llegaron el pasado miércoles, 11 de octubre, con 287 personas que volvieron seguros a casa, en nuestro país. En estas acciones realizadas de personal capacitado de la Sedena, se observaron todas las medidas y protocolos para asegurar la integridad y bienestar de las personas. La SRE, a través de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y la Embajada de México en Israel, convocó el jueves a un nuevo registro para conocer la cantidad y nombres de las personas que deseaban salir de la región en conflicto. La prioridad para trasladar y repatriar a connacionales, en los distintos vuelos que se realizaron, se ordenó aplicando los criterios de situaciones de vulnerabilidad, que marcan las Normas para la Ejecución de la Asistencia y Protección Consular a Personas Mexicanas en el Exterior. En este contexto se dio espacio primeramente a niñas, niños y adolescentes; personas lesionadas, accidentadas o con alguna condición médica; personas de la tercera edad; personas con alguna discapacidad, y mujeres embarazadas. La gente que viajó a Madrid, tras salir por el puente aéreo, recibió asistencia para continuar con sus viajes de regreso a México y a otros puntos en Europa. Asimismo la SRE, a través de la Embajada de México en España, gestionó con la Aerolínea Iberia un precio preferencial para 30 asientos por día en vuelos directos Madrid-México a partir del pasado lunes 16 de octubre. La Embajada recibió 53 solicitudes para comprar estos boletos preferenciales. Asimismo, se compartió a las y los pasajeros del puente aéreo una hoja informativa con insumos de referencia sobre hoteles y albergues con disponibilidad confirmada, así como de otras opciones de salida diaria en vuelos comerciales a diferentes ciudades del territorio mexicano. La SRE continuará apoyando, brindando acompañamiento y dando seguimiento al retorno a México o sus traslados por Europa, de aquellas personas que lo requieran en Madrid. El plan de evacuación llevado a cabo por la Sedena y la Cancillería permitió atender el compromiso del Estado de evacuar a nuestros connacionales de zonas de conflictos y riesgo a sitios seguros.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; IMPOSTERGABLE TOMAR ACCIONES PARA REESTABLECER EQUILIBRIO ECOLÓGICO MUNDIAL

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, en la Novena Cumbre de los Presidentes de Parlamentos del G20-P20, que agrupa a las principales economías del mundo y que se llevó a cabo en Nueva Delhi, India, señalo que las acciones para restablecer el equilibrio ecológico no se pueden postergar por más tiempo, pues actualmente nos enfrentamos ante una crisis climática mundial alarmante, generada por la “voracidad de las dinámicas de producción económica y las prácticas de consumo excesivas. Asimismo advirtió que este sistema ha ocasionado, además de un desastre ambiental sin precedentes, una desigualdad económica y social inadmisible, en perjuicio de las sociedades democráticas. Recordó que, en septiembre de 2015, la comunidad internacional se comprometió con el planeta y todos los seres vivos para restablecer el equilibrio ecológico, erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad para todos. Sin embargo, a más de la mitad del tiempo transcurrido para alcanzar estos objetivos, nos encontramos muy lejos de cumplirlos. Ana Lilia Rivera subrayó que problemas como el hambre, la falta de acceso a servicios más básicos como la salud, el agua potable y las tecnologías digitales, sumados a los conflictos sociales, afectan a miles y miles de personas. Señaló que en el mundo hay dos mil millones de personas, es decir, 26 por ciento de la población global que no puede beber un vaso de agua limpia y saludable; y tres mil 600 millones que no cuentan con un saneamiento gestionado de forma segura de este recurso vital, con todas las consecuencias que ello conlleva. Recordó que las difíciles condiciones climáticas, en muchos casos obligan a las personas a migrar de sus hogares de origen, perpetuando la pobreza, la inseguridad alimentaria y la discriminación, y exponiéndolos a violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. En la Novena Cumbre de los Presidentes de Parlamentos del G20, Ana Lilia Rivera se reunió con el vicepresidente de la India, Jagdeep Dhankhar; con el líder de la Cámara Baja, Om Birla; y con el canciller de esa nación, S. Jaishankar. Asimismo sostuvo un encuentro con Nicola Beer, vicepresidenta del Parlamento Europeo.

SENADOR ALEJANDRO ARMENTA; SOLICITA LICENCIA PARA SEPARARSE DEL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO

El senador Alejandro Armenta presentó una solicitud de licencia para separarse del cargo de senador, a fin de participar en el proceso interno de Morena para definir la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla. El legislador precisó que envió la solicitud a la Mesa Directiva, para que se someta a consideración del Pleno del Senado y pueda surtir efecto en las próximas 24 horas. Alejandro Armenta convocó al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien también aspira a la gubernatura del estado por el PAN, para que de igual manera se separe de su cargo y así puedan debatir. De este último punto, lanzó el reto para que el próximo domingo 22 de octubre ambos aspirantes debatan al mediodía en el Zócalo de la entidad. Yo estoy preparado para enfrentarlo y estoy preparado para ganarle. Asimismo anunció que a partir de que sea efectiva su licencia, que será por tiempo indefinido y a partir del 18 de octubre, iniciará un recorrido por los municipios de la entidad para ir al encuentro de los sentimientos de las y los poblanos. Armenta Mier precisó que tomó la decisión de pedir licencia ante la alta aceptación que tiene en encuestas como las de Enkoll, Poligrama, Rubrum Metrics MX y C&E Research, que le dan un porcentaje de preferencias de entre 28 y 44 por ciento, en comparación con sus contrincantes que tienen de 13 a 25 por ciento.

CLAUDIA SHEINBAUM; CONFIA QUE NO HABRÁ DIFERENCIAS EN EL PROCESO PARA DEFINIR LAS CANDIDATURAS A LA CDMX Y LAS 8 GUBERNATURAS

Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial en Morena, señalo sentirse confiada en que no habrá diferencias en el proceso nacional y en el proceso local, para definir las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las 8 gubernaturas, como las que hubo con Marcelo Ebrard, pues confía en sus compañeros. Sheinbaum aclaró que para ella y Morena no hay favoritos, pues será la ciudadanía la que tome la última decisión a través de las encuestas que se aplicarán. Confiamos en nuestros compañeros. Yo creo que lo importante aquí es que por parte del partido y de todos los que participamos en el Comité Ejecutivo de Morena no hay favoritos, no vamos a orientar por una u otra persona es una decisión que le corresponde al pueblo de cada una de las entidades a través de las encuestas. Hay confianza en los compañeros, va a haber unidad en nuestro movimiento. Asimismo subrayó que serán medidos las y los mejores en este país, los 9 estados de la república, quienes manifestaron estar de acuerdo en el proceso interno de cada entidad. Tuvimos una gran reunión, por encima de todos es la unidad de nuestro movimiento y lo segundo es que todos están de acuerdo en el proceso de cómo se va a llevar a cabo la encuesta. Estamos cada vez más unidos más organizados y estamos sumando a muchísimas personas.

XÓCHITL GÁLVEZ; PIDE APOYAR LIBERTAD ECONÓMICA DE MUJERES

Xóchitl Gálvez Ruiz, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México para las elecciones de 2024, al participar en la ponencia “Las mujeres como protagonistas en el fortalecimiento del Estado de Derecho”, que se realizó en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, pidió políticas públicas que apoyen la libertad económica de las mujeres y puedan salir de la violencia intrafamiliar. La senadora lamentó que las mujeres son el grupo de población que viven más altos niveles de desempleo y en el trabajo informal. El 60 por ciento del desempleo tiene que ver con mujeres. Las mujeres están más desempleadas que los hombres y obviamente una mujer que no tiene empleo no se siente con la capacidad de separarse de un matrimonio violento porque dice ¿qué van a comer mis hijos?, ¿qué voy a hacer sola?. Por eso es tan importante que Coparmex apoye a las mujeres y que existan políticas públicas para que las mujeres se inserten a la actividad formal. La legisladora también convocó a la reconciliación del país y a la unión de las familias, independientemente de ideologías políticas que dividen y provocan odio. Agregó que a la clase política se le debe exigir que cumpla con la seguridad, que resuelva la crisis en el sistema de salud y la falta de empleo que perjudica a los jóvenes. Consideró que la clase política está para facilitar los trámites para los ciudadanos que quieren emprender un negocio y evitar la burocracia en el pago de servicios como el predial. Expresó que se necesita una reactivación económica que ayude a miles de micro, pequeñas y medianas empresas que cerraron por causa de la pandemia de Covid 19. Gálvez Ruiz enfatizó que en el Frente Amplio por México lo que se busca es sumar a todos los ciudadanos que anhelan resolver los graves problemas que perjudican el desarrollo y la paz de los mexicanos.

MARIO DELGADO; SE REALIZARAN 2 ENCUESTAS ESPEJO PARA DEFINIR CANDIDATURAS EN CDMX Y 8 ESTADOS

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acompañado de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial y los aspirantes a la candidatura en los 9 estados que se renovarán en 2024, dio a conocer que habrá dos encuestas espejo por estado para definir a los ganadores y dar resultados el 30 de octubre. Garantizó que se respetará lo que ordene el INE sobre la paridad. Va haber dos encuestas espejo en cada entidad, son empresas de reconocido prestigio que se van a contratar y cuando se den a conocer los resultados el 30 de octubre se van a dar a conocer por parte de las empresas y la encuesta de Morena, para que haya transparencia, certeza que es la gente que va a tomar la decisión. Asimismo detalló que el proceso para definir al candidato a la Jefatura de Gobierno y las 8 gubernaturas es diferente al nacional, ya que en este no hubo obligación de renuncias o recorridos, pero las encuestas se pueden hacer desde que se publicaron los nombres finales. Detalló que en el encuentro con las y los aspirantes a gobernar las 9 entidades se les explicó el tema de la encuesta y su metodología; así como se les explicó la regla de género, solo no se les revelará a los aspirantes el día se aplicará la encuesta. El motivo de la reunión fue para explicarles la encuesta y su metodología, cuáles van a ser las preguntas, cómo se van a medir, cómo se van a ponderar y cómo se va a llegar al resultado final. También para explicarles la regla de género que se va a respetar lo que mandate las autoridades electorales, si serán 4 o 5 mujeres. Mario Delgado defendió que se acatará la disposición que mandata el INE en cuanto a la paridad en las gubernaturas pero por convicción; además subrayó que se refrendó el acuerdo de unidad de toda y todos los participantes. Que nada ni nadie nos va a dividir, se va a respetar la voluntad del pueblo que se manifieste a través de las encuestas, todas y todos estamos conscientes de que siga el proyecto de la Cuarta Transformación y que nuestra coordinadora encabece los destinos de este país en el 2024. que triunfe nuestro movimiento en las elecciones de 2024.

RECTOR JESÚS MADUEÑA MOLINA; MÁS DE 400 DOCENTES DE LA UAS, MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES, OTORGAN SU RESPALDO A SU GESTIÓN

Más de 400 docentes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), manifestaron su respaldo al Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, convencidos de que las políticas emprendidas por el líder universitario han demostrado su pertinencia y efectividad, traduciéndose en mejores indicadores de calidad y prestigio nacional e internacional. Las investigadoras e investigadores de la UAS expresan su apoyo a la gestión del actual Rector, pues de acuerdo con el doctor Carlos Alfonso López Orona, docente adscrito a la Facultad de Agronomía, desde la llegada de Madueña Molina a la administración central, el dinamismo de la UAS cambió para mejorar todos los ámbitos de la institución. Nosotros respaldamos las políticas que ha estado haciendo el Rector como parte de su gestión porque eso nos ha venido a nosotros a poner las condiciones, las facilidades para hacer nuestra labor de generación de conocimiento, nuestra labor científica, nuestra labor de formación de recursos humanos de alto nivel, así como en la extensión de ese conocimiento que generamos. Destacó que en lo que va de este periodo rectoral, el doctor Jesús Madueña ha logrado reactivar programas como el de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación, PROFAPI; la Beca al Desempeño Académico, además que ha reconocido la labor de la planta docente, otorgándoles estabilidad y certeza laboral con la asignación de titularidades académicas. Asimismo, mencionó que el dirigente universitario se ha mantenido atento y trabajando fuertemente en todas las funciones sustantivas de la casa de estudios y el área de la investigación no ha sido la excepción, ya que en lo que a ésta respecta, promovió la reactivación del Consejo de Investigación y Posgrado, así como ha también ha impulsado y fortalecido la vinculación con los sectores productivos. Indicó que gracias a estas políticas que hoy posicionan a la más que centenaria institución como la tercera mejor universidad del país y que cuenta con una planta de investigadores altamente calificada, empresas de carácter internacional como el grupo Limagrain buscaron el apoyo de la UAS para el desarrollo de investigación de conocimiento de frontera, por citar un ejemplo. Tenemos en puerta la firma de un convenio con la empresa Bayer que vamos a hacer trabajos de investigación en Baja California y en Tamaulipas, lo vamos hacer los investigadores de la universidad, no porque seamos de aquí de la UAS lo vamos a hacer aquí en Sinaloa nada más, si no que la UAS atraviesa fronteras de los estados y fronteras del país a ese nivel está ahorita con el sector productivo. De igual manera, expresó su total rechazo a la persecución política que mantiene el Gobierno del Estado de Sinaloa en contra de la universidad, pues señaló que estos ataques sólo generan una inestabilidad al interior de la institución, por lo que enfatizó que, continuarán en la lucha dando su respaldo irrestricto al Rector Jesús Madueña Molina. Queremos estabilidad la cual nos está dando el Rector para seguir haciendo nuestra labor, lo que nos corresponde, entonces sí rechazamos ese ataque porque genera incertidumbre, inestabilidad y es lo que no queremos.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; HOMENAJE A LAS LEYENDAS DEL BOXEO, MÁS DE 160 CAMPEONATOS MUNDIALES RESPALDAN LA GRANDEZA DEL BOX

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, participó en un evento memorable en el que se rindió homenaje a las “Leyendas del boxeo”, resaltando la importancia de este deporte en la cultura deportiva mexicana. Mancera Espinosa destacó que el boxeo ha otorgado más de 160 campeonatos mundiales a México, posicionándolo como el deporte con más títulos a nivel internacional en el país. También resaltó la intensidad y demanda de esta actividad como deporte de alto rendimiento, hecho que hizo realidad que actualmente en todo el territorio existan más de 700 espacios, ya sean públicos o privados, establecidos o improvisados, en donde se practica. En el encuentro estuvieron presentes los senadores Manuel Añorve Baños, Cristóbal Arias Solís, así como las senadoras Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez. Destacaron en el presídium Jorge “El travieso Arce”, Irma “La güerita” Sánchez e Isaac “Pitbull Cruz”. Por otra parte Miguel Ángel Mancera, dijo sobre el tema de confiscar 13 de 14 fideicomisos de la Corte, en donde la Corte ha dicho que se va a afectar a sus trabajadores y el presidente lo niega y dice que lo único que se va a hacer es cortar los privilegios que tienen los ministros. Señalo que hay que analizar bien cuál es la línea y el fondo de cada fideicomiso, hay fideicomisos que están para comprar vehículos blindados para darle protección a los jueces y juezas que llevan asuntos que son de altísimo riesgo. Hay otro fideicomiso que es para mantenimiento de las casas de cultura, de ahí utilizan el dinero para pagar las casas de cultura de la Suprema Corte de Justicia, no son las casas de los ministros o de las ministras o de los jueces y obviamente es para darle seguridad a los trabajadores y que no caigan en las redes mismas de la delincuencia organizada y hay otros fideicomisos que están pactados en las condiciones generales del trabajo. Entonces, si eso no se paga, pues habrá una afectación a los trabajadores porque está en las condiciones generales de trabajo. Lo que avizoro, es, primero, que puede haber materia para una acción de inconstitucionalidad porque finalmente es una ley, es un procedimiento parlamentario y que también es muy probable que haya muchos trabajadores y trabajadoras que ante esta afectación se vayan a tramitar juicios de amparo. Lo pueden hacer en amparos acumulados y seguramente con el criterio que tiene el propio Consejo de la Judicatura correspondería a un tribunal resolver una acumulación de amparos. Me parece que hay cosas que no las han revisado bien, estamos de acuerdo en que se hagan acciones de austeridad, aquí se hicieron, pero en este caso habría que revisar lo de las condiciones generales de trabajo y la finalidad de los fideicomisos, romper la posibilidad de comprarles vehículos blindados a los jueces o juezas que llevan asuntos del orden penal sería delicado, muy delicado.

DIPUTADO JORGE ROMERO; LEY DE INGRESOS 2024 ENDEUDA A MÉXICO Y ATENTA CONTRA EL AHORRO

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que la propuesta de Ley de Ingresos 2024, que se pretende discutir en próximos días, endeuda a México y atenta contra el ahorro de la población. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) llamó a que se dé una discusión sana y se respete la opinión de todos los partidos políticos, que son reflejo de la pluralidad del recinto legislativo de San Lázaro. Indico que en el marco de la discusión del Paquete Económico para el siguiente año, en los próximos días estaremos debatiendo la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024. Desde la Junta de Coordinación Política hacemos votos para que predominen el diálogo y el sano intercambio de ideas. Como coordinador de las y los diputados federales del PAN, manifestó que, de materializarse la contratación de deuda contemplada por el Gobierno Federal para el próximo año, sería un rotundo atentado hacia las y los mexicanos, quienes terminarían debiendo hasta 50 mil pesos en deuda pública al concluir el sexenio. No dejaremos de señalar que la deuda de 1.7 billones de pesos contemplada para el siguiente año pone en grave riesgo la estabilidad financiera de México, y lamentamos que gran parte de esta exorbitante cantidad pueda ser usada con fines electorales. Reiteró que, ante una propuesta de Ley de Ingresos descabellada y sin sustento, Acción Nacional se mantiene firme en su compromiso de defender a México del autoritarismo, velando siempre a favor de proteger la estabilidad financiera del país y la economía familiar. En Acción Nacional insistiremos en que la Ley de Ingresos para el próximo año tenga metas y proyecciones realistas, en lugar de una lista de deseos que, en vez de endeudarnos y sangrar a las y los ahorradores, sea consistente con las verdaderas condiciones de la economía de nuestro país.

DIPUTADOS FRINNÉ AZUARA, MELISSA VARGAS Y LÁZARO JIMÉNEZ; PIDEN A LA SECRETARÍA DE SALUD, EXPLICAR EL SUBEJERCICIO DESTINADO A VACUNAS

Los diputados Frinné Azuara Yarzábal, Melissa Vargas y Lázaro Jiménez anunciaron que presentarán un exhorto al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, para que aclare el subejercicio del 95 por ciento en el presupuesto asignado a vacunas y para que transparente el número de vacunas contra la Covid-19 con las que cuenta México. La integrante del Grupo Parlamentario del PRI, Melissa Vargas, criticó que en los últimos 5 años ha habido una caída grave en la cobertura de todas las vacunas. Detalló que según el Informe del Colectivo Cero Desabasto hay algunas vacunas que han tocado fondo, por ejemplo, la Hepatitis B, que tiene tan solo una cobertura del 40 por ciento en los mexicanos; la vacuna de SRP con un 54 por ciento, y por ejemplo la vacuna del virus de papiloma humano para las mujeres, que explicó, tiene tasas muy bajas de aplicación. Hay un desastre nacional en materia de vacunas en donde los más afectados siguen siendo los grupos vulnerables de los adultos mayores, las niñas y los niños. La diputada Frinné Azuara, detalló que, a través de un punto de acuerdo, se busca exhortar a la dependencia a que se asegure la disponibilidad de vacunas contra el Coronavirus 19 en la jornada de vacunación que iniciará en este mes de octubre y se apliquen solo las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pidió que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del gobierno federal, se liberen a la brevedad los registros para las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Moderna respaldadas por la OMS con el propósito de que accedan a su adquisición directa los gobiernos estatales. No vamos a seguir permitiendo que este gobierno que tiene recursos, esté pidiendo regalado para la atención de los niños y de los mexicanos a otros países, cuando hay un presupuesto que puede ejercer. Acompañadas del diputado Lázaro Aquino, lamentaron que la cobertura universal de vacunación, en la que México era líder, hoy haya sido desatendida. Reiteraron que desde el Grupo Parlamentario del PRI están verdaderamente preocupados por esta falta de interés del gobierno federal en los esquemas de vacunación.

DIPUTADO ALAN CASTELLANOS; RECORTE AL PODER JUDICIAL MERMA LA DEMOCRACIA EN EL PAÍS

El diputado Alan Castellanos Ramírez (PRI), frente al planteamiento de recortes presupuestales al Poder Judicial, indico que éste es un paso más en el desmantelamiento de los pilares democráticos del país y se afectará las capacidades institucionales para reducir la impunidad. El legislador indicó que con la propuesta del Gobierno Federal y de Morena existiría una violación a la Constitución, por trasgredir la división de poderes y, con ello, la pérdida de vigencia del Estado democrático constitucional de derecho. Explicó que el partido oficialista busca extinguir 13 de los 14 fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación argumentando que tienen opacidad, pero cuando se les cuestiona a donde los desean transferir los recursos, Morena no sabe a qué rubros o sectores destinarlos. Además de que se plantea recortar entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para 2024, lo que podría ocasionar la inoperancia del sistema, pues entre 60 y 70 por ciento de sus órganos jurisdiccionales quedaría imposibilitado para atender sus obligaciones constitucionales, internacionales y legales. El diputado expuso que este planteamiento es un intento de venganza y la única perjudicada será la ciudadanía que busca justicia. Hizo un llamado a las y los diputados de todos los partidos a actuar con sensatez poniendo por delante los intereses y las necesidades de la ciudadanía. Si queremos que México y su impartición de justicia crezcan necesitamos que los tres poderes de la Unión se consoliden y robustezcan. Es mucho lo que está en juego, que no se olvide: no hay ni habrá transformación si no hay justicia.

ALEJANDRO MORENO; ASEGURA QUE HOY LOS CIUDADANOS TIENEN EN XÓCHITL GÁLVEZ UNA OPCIÓN REAL

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que, de cara al 2024, en el Frente Amplio por México hay ruta y hay rumbo; y, por eso, afirmó, los ciudadanos tienen hoy una opción real, y esa opción es Xóchitl Gálvez. Rechazó que los partidos del Frente estén rezagados. Esto no ha comenzado. Estamos organizándonos. La precampaña comienza oficialmente el 20 de noviembre. Argumentó que estamos avanzando; estamos caminando contra un aparato de gobierno que no quiere dejar el poder. Señalo que lo que están haciendo es adecuar, fortalecer su estrategia. Los partidos políticos del Frente Amplio por México y una gran mayoría de los ciudadanos estamos organizando el trabajo en el territorio. Alejandro Moreno sostuvo que tanto la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, como los partidos y las organizaciones de la sociedad civil que lo conforman mantienen una intensa actividad, en preparación de la contienda. Mencionó que la semana que concluyó Xóchitl Gálvez estuvo en el Estado de México, en Puebla e Hidalgo, además de que sostuvo reuniones con cámaras y organizaciones. Hoy, lo que se presenta es organizar bien el proyecto y la plataforma. Indicó, que en los próximos días Xóchitl Gálvez dará a conocer quiénes están contribuyendo y sumándose a este proyecto. Adelantó que, en los próximos días, respetando los tiempos, los momentos y las convocatorias de cada uno de los partidos, el Frente Amplio por México anunciará quiénes habrán de encabezar los trabajos en cada una de las entidades federativas en las que se elegirá gobernador, y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Paralelamente, en el Congreso, Xóchitl Gálvez, y los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD presentarán una sólida propuesta sobre el Presupuesto del 2014, con una serie de mecanismos que nos permitan presentarle a los ciudadanos que nosotros sí estamos preocupados en la defensa de la Corte, en la defensa de las instituciones, y en fortalecer los programas sociales.

MARKO CORTES; INADMISIBLE LA ELEVADA DEUDA PÚBLICA QUE SE PRETENDE EN EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS 2024

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un exhorto a las y los legisladores del Congreso de la Unión para que no permitan el elevado endeudamiento histórico que está planteando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena, en el dictamen de Ley de Ingresos 2024. Es inadmisible y preocupante que este gobierno pretenda endeudar aún más a las próximas generaciones y solo para despilfarrar más en sus obras faraónicas, la ampliación del déficit fiscal propuesto para 2024 va a representar presiones adicionales a la inflación, como lo advierte el Fondo Monetario Internacional. Rechazamos rotundamente, un endeudamiento interno por un billón 950 mil millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 18 mil millones de dólares, ya que estos montos, además de elevados, plantean serias interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener su nivel de gasto, además de que no se está promoviendo un crecimiento económico, lo que podría generar en los próximos años una abrupta inflación y crisis. El presidente no solo incumple su promesa de no endeudar al país, sino que está pasando por encima de la Constitución, ya que la deuda que se contrate, debe destinarse a la ejecución de obras que aumenten los ingresos públicos y claramente no se está haciendo así. El líder nacional de los panistas lamentó que en materia de Presupuesto tampoco se esté dando prioridad a demandas sociales como la seguridad, la salud y la educación. Anunció que la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, habrá de encabezar nuestras propuestas sobre un proyecto alternativo de presupuesto donde, entre otras cosas, se exigirá al gobierno que destine al menos 4 mil millones de pesos en obras para beneficiar a los pueblos y comunidades indígenas. Los mexicanos quieren más presupuesto para salud, medicinas, doctores, enfermeras y equipos de salud, por lo que el PAN, los partidos que integran el Frente y Xóchitl Gálvez pelearemos ante el fracaso en la salud pública que ha provocado este gobierno con sus malas decisiones, al igual que no permitiremos disminuyan el presupuesto al Poder Judicial.

JOE BIDEN; VIAJARA EL DIA DE MAÑANA A ISRAEL

El presidente Joe Biden viajara el día de mañana 18 de octubre a Israel, así lo dio a conocer el secretario de Estado, Antony Blinken, desde Tel Aviv. Joe Biden viajará a Israel para conocer de primera mano lo que el país necesita para defender a su gente y para mostrar la solidaridad de Estados Unidos con Israel y el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del país. Joe Biden había estado deliberando sobre la posibilidad de realizar una visita a Israel en tiempos de guerra, por lo que Blinken viajó primero y sostuvo una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y funcionarios del gabinete de guerra, donde se acordarían las condiciones de este viaje.

