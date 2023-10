Hasta agosto de este año, en Tamaulipas se registraron 12 feminicidios de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), uno de ellos el de Leslie Alejandra y su mamá Mayra Torres no descansará hasta que su hija tenga justicia y no sólo ella, sino también su nieto, pues al momento de morir Leslie estaba embarazada.

En entrevista, la madre de la joven relató que aunque reciben apoyo por parte de las autoridades, se ha tenido que ejercer presión para que el caso no se deje a la deriva, pues por semanas no se registraron avances.

“Después de que pasaron dos meses de su muerte -en mayo- nos dimos cuenta de que no se investigó nada, que era algo cotidiano, una muerte más y yo no estoy dispuesta a que su muerte quede impune, sin resolverse, que anden libres”, señaló

IRREGULARIDADES

Una camioneta sin gasolina de la Fiscalía estatal, fue sólo la primera de las omisiones de las autoridades en el feminicidio de Leslie Alejandra en Tamaulipas, este inconveniente provocó que su búsqueda no se realizara de manera inmediata.

“Leslie desapareció y fuimos a hacer la denuncia, las primeras horas son claves para hallar a una persona ausente. Cuando llegamos nos dijeron que no podían hacer la búsqueda aquel día porque no había gasolina, les ofrecimos pagar el tanque, pero no retrasarlo, rechazaron la idea porque no estaba autorizado hacer eso, ahí perdimos un día”, expresó.

A los pocos días se localizó el vehículo en el que viajaba, escondido entre la maleza, ahí supo que algo estaba mal, porque era un camino abandonado que ella no hubiera frecuentado y quién era pareja de la muchacha, ya no respondía las llamadas.

“Jesús ya no me contestaba, me colgaba el teléfono. Cuando acudió a la Fiscalía a rendir su declaración ahí detectaron que tenía golpes y rasguños, no lo resguardaron, lo dejaron libre, él sabía que mi hija estaba embarazada, tenía una causa”, señaló Torres.

LA PRESIÓN

Tras un bloqueo en el puente internacional “Ignacio Zaragoza” de Matamoros -realizado hacce dos semanas- autoridades estatales informaron que entregarían una recompensa de hasta un millón de pesos a quien aportara información que lleve a dar con el paradero de Jesús Baltazar Castro Jiménez, presunto asesino de Leslie Alejandra.

“Es sólo con la presión social que logramos que el caso volviera a caminar. Agradezco el apoyo de las autoridades, pero tuvimos que bloquear para ser escuchados”, indicó.

Asesinan a maestra de un balazo en la cabeza

Familiares de la maestra Clarivel Gonzáles protestaron ayer por la muerte de una maestra de El Salto, Chiapas, asesinada de un balazo en la cabeza, presuntamente a manos de su esposo.

Clarivel González Zapata, de 31 años y originaria de Villahermosa supuestamente pidió el divorcio a su pareja, al denunciar violencia doméstica: sin embargo, él sacó una pistola para amenazarla,.

“Cárcel al AS3SIN0. Cárcel a ese delicuente. Cárcel a ese hombre que no le importó dejar a sus hijos en total orfandad. A ese hombre que sale en esa foto que le ha hecho viral dónde sale con una sonrisa. Cárcel”, publicaron en la página de Facebook, Justicia para Clary.

“No fue un accidente, fue un tiro de gracia. La torturó hasta dispararle en la cabeza”, denunciaron familiares y amigos, ante la hipótesis de que forcejearon con la pistola.

