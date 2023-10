Taylor Swift: Eras Tour alcanzó el éxito en la taquilla y se alzó como una de las salvaciones de la industria del cine en una época de huelga, sin embargo, no alcanzó las cifras que se especularon durante varias semanas.

La película alcanzó a debutar con 97 millones de dólares, pero se esperaba que consiguiera 100 millones de dólares 3 mil 850 salas.

En el extranjero, Eras Tour abrió entre 31 millones y 33 millones en 94 países para un lanzamiento mundial de 126 millones a 130 millones.

Aún así es el mayor estreno mundial jamás realizado para una película de concierto, superando a This Is It de Michael Jackson y la cinta de Justin Bieber Never Say Never, la cual ostentaba el título de la película de un concierto que más dinero había recaudado. Se reportó que en México se juntaron solamente 4 millones de dólares.

En redes sociales, la película de Swift se ha vuelto viral gracias a videos en donde se nota la interacción de las swifties quienes gritan, cantan e incluso al final de la misma se reúnen para dar vueltas dentro de la sala de cine.

Por otra parte, The Exorcist: Believer, de Universal y Blumhouse, ocupó el segundo lugar en su segundo estreno con 11 millones de dólares en tres mil 684 salas de cine para una recaudación nacional de 44.9 millones de dólares.

La película familiar de Paramount, Paw Patrol: The Mighty Movie, celebró haber superado la marca de los 100 millones de dólares en su tercer fin de semana. En América del Norte, ganó otros 7 millones de dólares para un acumulado nacional de 49.9 millones de dólares para terminar el domingo con una cifra mundial estimada de 126.3 millones de dólares. El éxito de la secuela es una victoria para Paramount Pictures y el jefe de Nickelodeon, Brian Robbins.

LEG