La poeta neoyorquina ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020, Louise Glück, ha fallecido a los 80 años, según información proporcionada por su editor Jonathan Galassi el día de hoy a la Associated Press. Así, entre más dudas que certezas sobre las causas de su muerte, el mundo de las letras se despide de la poeta estadounidense que se colgó el galardón de la Academia sueca después de que no lo ganara un poeta americano desde 1948, cuando le otorgaron el premio a T. S. Eliot.

La poeta fue autora de más de una decena de libros de poesía, recibió el Premio Pulitzer de Poesía, el William Carlos Williams de la Poetry Society of America, la Medalla Nacional de las Humanidades, el Premio Tranströmer y el galardón de la academia sueca. Sobre este último, fue ella la decimosexta mujer en recibir este premio. En palabras de los de Estocolmo: “por su característica voz poética, que con su austera belleza hace universal la existencia individual”.

The Paris Review mourns the loss of Louise Glück (1943-2023). In celebration of her life and work, we’ve unlocked her poems from our archive. https://t.co/J4pscv0vA3 pic.twitter.com/nPScWoYL6I

— The Paris Review (@parisreview) October 13, 2023