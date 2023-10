A tres años de haber lanzado el programa para combatir el racismo dentro del circuito principal, la Fórmula 1 aún vive con un estigma de ser un deporte que no realiza los ejercicios suficientes para erradicar esta problemática de su entorno, que en semanas recientes reavivó Helmut Marko, con sus declaraciones sobre el rendimiento de Sergio Pérez por el hecho de ser sudamericano.



Aunque el programa lanzado bajo el lema de “We Race As One”, estuvo principalmente comandado por Lewis Hamilton y un contexto social que no ligaba a tal problemática con el Gran Circo, la Fórmula 1 ha tenido que trabajar en situaciones puntuales para evitar que dicha problema sea mayor.



En 2022 Red Bull despidió al piloto estonio, Juri Vips, que formaba parte de su academia de formación, por realizar un comentario ofensivo en un stream con la palabra “nigga”, que llevó a la escudería austriaca a una suspensión y posterior expulsión de su equipo.



Para marzo de 2023, la investigación en contra del ex campeón mundial, Nelson Piquet llevó al brasileño a pagar cerca de un millón de dólares, por un comentario realizado en 2021 en el que se refiere a Lewis Hamilton como ‘negrito’ y agrega un comentario considerado por las autoridades como homofóbico, que llevó a una condena internacional contra el tres veces campeón de Fórmula 1.



Hamilton ha sido en reiteradas ocasiones el principal promotor de que exista una política de cero tolerancia sobre el racismo que, de acuerdo con él, impera en el circuito, al determinar que la competición no hace esfuerzos reales para combatir el ambiente hostil que hay en algunos lugares a donde va el campeonato.

Incluso el británico aseguró que el ex piloto alemán, Sebastian Vettel, en algún momento le afirmó que varias escuderías se referían a Lewis de manera despectiva y tras bambalinas, en un hecho que no fue mayormente investigado por las autoridades.

