Francisco Céspedes es una figura de la música latinoamericana que con su talento ha conquistado públicos de todo el mundo, sin embargo, asegura que a pesar de todos los cambios en su vida personal y artística, la idea de libertad perdura por siempre.

“Yo salí en 1991 de Cuba y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo que era momento de buscar mi vida y hacerla; pero no era fácil pensar en eso porque mi papá falleció cuando yo era muy pequeño, así que pensar en abandonar a mi gente me trajo muchos conflictos pero cuando mi mamá me dio esa libertad, decidí emprender un camino”, contó en entrevista el cantautor.

El primer paso de gran firmeza que logró dar, dijo fue el que Luis Miguel escuchara el tema Pensar en ti.

“Cuando llegué aquí empecé a buscar oportunidades y me acerqué a Warner, estaba ahí día y noche buscando que me hicieran caso y yo creo que si no me hubiera aferrado como lo hice o si me hubieran volteado ver antes en la disquera, no hubiera conseguido que Luis Miguel escuchara en ese momento sobre Pensar en ti.

“Me marcaron como a las 11 de la noche y me dijeron que hablaba Mickey, yo pensaba que era mi hermano y no, él se presentó y me dijo que me quería conocer. Ahí inició una amistad que hasta la fecha perdura y me acuerdo que me dijeron que me podían adelantar regalías por la canción, yo no entendía y dentro de mi ignorancia me vino a la mente una marca de cigarros cubanos, pero luego que entendí, pude ayudar en mi casa”, destacó el intérprete.

Para su carrera, otra de las grandes cosas que le sucedieron, fue poder conocer al español Alejandro Sanz.

“Alguien le dijo que me fuera a escuchar al restaurante en donde cantaba; llegó, platicamos y tuvimos una fiesta, me dijo que se iba a llevar mi disco para España, yo la verdad creía que era una promesa de borrachera, pero no, de verdad lo hizo, de verdad me habló Warner de España y pude llegar a donde nunca pensé que fuera posible y todas estas cosas, reconozco que han sido porque he hecho lo que quiero porque he actuado con la libertad por enfrente y me ha tocado encontrar a buenas personas”, aseguró Céspedes.

Pancho, como le gusta que lo llamen sus amigos, siempre ha creído que las disquera le roban al artista, pero con el tiempo entendió que el problema surgía cuando los productores se metían con su trabajo, por lo que se hizo a un lado y hoy por hoy se define como un artista independiente. E incluso, los premios no le importan en lo absoluto.

“Tengo en mi casa pilas de esos discos de oro, también Grammys y todo eso, pero a mí no me interesan, me parece de egolatría admirar esas cosas, yo hago música para mí y para el público, a mí me preocupa que la gente se pueda sentir a gusto con ella. Poco me importa que me den premios por vender porque esos mismos premios se los dan ahora a gente que hace cosas que no son ni músicos ni poetas ni nada pero que simplemente saben hacer dinero”, continuó.

Aún así el cantante reafirma su concepto de libertad, tan importante en su vida y por el que ha sido criticado muchas veces.

“La gente es libre de escuchar lo que quiera, incluso a artistas desechables, y yo soy libre de manifestar mi opinión sobre eso, puedo decir abiertamente que el capitalismo tiene a buena parte de la población sumida en esos gustos de consumo, que alaban a los cantantes y ni siquiera a lo que cantan porque ahí no hay nada.

“Lo mismo pasa con la política, fui medio criticado por unas declaraciones contra el presidente (de México). Y no ha quedado claro que yo opino que ningún presidente ni político le sirve para nada al pueblo, el mercado, la democracia y todas esas formas en las que funciona el mundo, son juegos inventados para controlar nuestra libertad. Pienso del actual presidente lo que pienso de los pasados, pero si hay uno al que odio es al que está en mi tierra”, subrayó.

Francisco Céspedes se presenta el 13 y 14 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional en donde hará un recorrido por su música así como sorpresas.

“Desde luego estarán mis canciones clásicas que son las que más espera la gente, pero también les voy a presentar cosas nuevas, traigo funk y hasta rock n roll y estaré acompañado de grandes invitados”, finalizó.

LEG