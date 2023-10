Tras una semana de hacer mofa del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo la posdata que le dedicó a los conservadores/reaccionarios de su Mañanera, que ya no apareció ni en su canal en Youtube como en las cuentas del Gobierno de México y Cepropie.

“El mejor presidente de México. Benito Juárez decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasicismo, el racismo, la discriminación, te recomendamos que no veas este programa”, era parte del mensaje prohíbido por el INE.

Hasta este lunes, dicho texto apareció antes de la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo; sobre el tema, el propio mandatario señaló el 4 de octubre que retiraría de sus transmisiones la posdata, pero que él mismo la diría antes de comenzar sus conferencias matutinas.

Esto luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el texto contenía frases que han sido calificadas como ilegales por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“ Nos la prohibieron”

“Ya se quitó lo del texto de la posdata. ¿La pasaron hoy? Hoy no ¡ah! es que ya no va haber la posdata, Vamos a verla por última vez. No, ya no, mejor ya no porque nos la prohibieron”, dijo ayer el Presidente.

Pese a ello, y aunque explicó que ya fue notificado -este lunes- por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de que debía retirarla, el mandatario dijo que el mensaje “ya se internalizó”.

“Si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, si se está en favor de la corrupción, del amiguismo, del nepotismo, sino se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor es lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo, aunque también son libres, pero no está de más advertirles”, manifestó en su conferencia.

Y subrayó que a lo mejor sus adversarios podrían cambiar de opinión, ya que “es de sabios cambiar de opinión … Dicho lo anterior ya no hay posdata”.

LEG