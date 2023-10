Las adicciones son un tema que aún es un tabú dentro de la sociedad, sin embargo, Natalia Bermudez buscó romper esta barrera con Norte, un documental que trata esta situación desde el seno de su propia familia con la experiencia de su hermano Rodrigo y de sus familiares y ella que están alrededor de él.

“Escuchamos todo el tiempo que las adicciones no lastiman solamente al adicto sino que lleva con ello a su familia, que son quienes resienten esta condición y finalmente es fuerte porque no es un tema del que todos los que lo viven en su cercanía quieran hablar, da vergüenza mencionarlo, es algo que se guarda para uno mismo y no lo habla ni con las otras personas que también lo viven.

“Sin embargo, me atreví a hacer Norte, un documental que empezó como un proyecto escolar pero que tampoco tenía un rumbo definido y si lo tenía, al final cambió y vemos a mi hermano Rodrigo como el eje central de la trama, pero creo que es el dolor lo que verdaderamente habla, el dolor de todos a su alrededor lo que configura la película”, dijo en entrevista Natalia Bermudez, directora del filme.

Sin embargo esta experiencia fue complicada de realizar, pues asegura que jugó dos papeles, el de hermana y el de directora.

“Cuando le dije a mi hermano que quería hacer un documental sobre él, de inmediato pensó que hablaría de las drogas y bueno, él acepta su condición y me dijo que seguramente trataría de su adicción y de cómo buscaba superarla, pero es curiosos como con el pasar del mismo, cambia su percepción y yo también lo hice, fuimos al norte, a Tijuana, que es un lugar con bastante significado para nosotros, entonces ahí se evocan muchos recuerdos, mayormente de nuestra infancia y creo que entonces empezó a hablar de eso, de los dolores que todos sentimos en torno a la adicción de Rodrigo”, continuó la documentalista.

Asegura que ahí estuvo lo más complicado porque sentimentalmente había algo que la tenía anclada más allá de su hermano y también debía ser directora, entonces había ocasiones en las que la pasó mal.

“En lo que grabamos de su fiesta de cumpleaños lo vi drogarse, lo grabé haciéndolo pero al final hubo un momento en el que no supe qué hacer, mi hermano ya estaba muy mal, de verdad se veía mal y actuaba muy mal, entonces quiso inhalar otra línea y sentí muy feo, ahí definitivamente dejé de lado el documental para ser su hermana y le jalé la mano y le dije que ya no, que ya estaba muy mal, y hubieron varias ocasiones en donde pasa eso, en donde me metí demasiado porque apeló ya de forma directa a mi lado familiar”, recordó Bermúdez.

Sobre la recepción de su familia, contó que también fue una experiencia fuerte para todos.

“La primera vez que se los enseñamos yo no supe qué decir, lloré mucho, pero creo que el verdadero peso que Norte tuvo para todos es poder ver nuestro dolor desde afuera, ser espectadores de ello y repensarlo, pensar en el dolor de los que tenemos a un lado y también en el de Rodrigo y él aprendió a ver cómo es que nosotros nos sentimos”, destacó.

Pero si bien Norte termina cuando la función acaba, el proceso de rehabilitación sigue latente en la vida de los protagonistas.

“Afortunadamente mi hermano ha logrado avanzar mucho. Ya no se droga, ha luchado mucho por conseguirlo y nosotros lo notamos y se lo reconocemos y creo que el tema del documental sigue evolucionando solo que sin ser ya filmado”, finalizó Natalia.

Norte se proyectará como parte del festival Docs Mx el domingo 15 y el lunes 16 de octubre.

