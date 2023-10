Con cuatro jonrones en un inning, los Diamonbacks de Arizona vencieron por barrida este miércoles 4×2 a los Dodgers de Los Angeles y se van a discutir la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Todo parecía tranquilo hasta el tercer capítulo cuando los sorprendentes D´Backs reaccionaron con cuatro carreras frente al abridor Lance Lynn (0-1), finalmente el derrotado.

Lynn fue castigado con cuatro vuelacercas en el mismo episodio por el dominicano Ketel Marte, Christian Walker, el venezolano Gabriel Moreno y el también quisqueyano Geraldo Perdomo.

En el quinto, los D´Backs llenaron las bases pero se quedaron esperando remolque cuando el cubano Lourdes Gurriel cedió el tercer out por la vía 6-4 (torpedero a primera).

Los Dodgers dieron señales de vida en el séptimo por sencillos seguidos de Max Muncy, Will Smith y Chris Taylor, el de este último impulsor de carrera (4×1).

Acto seguido, el boricua Kike Hernández también sonó imparable remolcador de la segunda carrera del conjunto angelino (4×2).

