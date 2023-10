“Ya se quitó lo del texto de la posdata. ¿La pasaron hoy? Hoy no ¡ah! Es que ya no va a haber la posdata, Vamos a verla por última vez. No, ya no, mejor, ya no, porque nos la prohibieron”.

Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con respecto a la posdata que dedicó casi 2 semanas a los conservadores/reaccionarios, y que este martes ya no apareció en YouTube, tanto en su canal como en el del Gobierno de México y CEPROPIE.

Pese a ello, y aunque explicó que ya fue notificado -este lunes- por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de que debe retirarla, el mandatario dijo que el mensaje “ya se internalizó” y a renglón seguido dijo que:

“Si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, si se está en favor de la corrupción, del amiguismo, del nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor es lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo, aunque también son libres, pero no está de más advertirles”.

Y subrayó que a lo mejor sus adversarios podrían cambiar de opinión, ya que “es de sabios cambiar de opinión”, pero que él emite ese mensaje debido a que le importa mucho la juventud, quienes “tienen más frescura, son como un libro abierto. Dicho lo anterior ya no hay posdata“.

La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Presidencia eliminar la “posdata” que apareció previo a las Mañaneras entre el 25 y 27 de septiembre.

#LaMañanera @lopezobrador_ señala que ya no se proyectará su posdata a los conservadores/reaccionarios para cumplir con lo mandatado por el @INEMexico.https://t.co/QXPODIoYgK pic.twitter.com/6oSaSwx8tE — @diario24horas (@diario24horas) October 10, 2023