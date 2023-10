Liman asperezas La Volpe y Cuauhtémoc Blanco

Con motivo de la inducción de ambos al Salón de la Fama del futbol en México, tanto Ricardo La Volpe como Cuauhtémoc Blanco hablaron sobre las diferencias que llegaron a tener ambos por la época de 2006, cuando el estratega argentino decidió no incluirlo en la lista final del seleccionado mexicano rumbo al Mundial de Alemania.

“Cuauhtémoc es un gran jugador, un líder dentro de los más grandes, pero siempre dije que me pude haber equivocado. Capaz mi error está en que los sistemas están arriba de los jugadores, para mí no entraba dentro de un sistema de juego. Si me equivoqué, perdón, yo fui por un sistema y eso está por arriba de la gran individualidad”, aseguró el sudamericano.

Referente al tema, el actual Gobernador constitucional del estado de Morelos, aseguró que no le guarda rencor por haberlo dejado de dicha justa mundialista, aunque no respete su postura oficial.

“Si lo veo lo saludo. Si me encabronó que no me haya llevado, porque en lugar de llevar. Así yerno a llevarme a mí, hay niveles. Me dolió muchísimo y no tengo problema en saludarlo”, apuntó Blanco.

De acuerdo con Cuauhtémoc, el dejar a un jugador en su mejor momento individual fue la principal molestia que tuvo tras la decisión de Ricardo La Volpe, al agregar que hubiese llegado a cuatro copas con México, sin que eso hoy le genere mayor problema con el argentino. “No nos vamos a agarrar a trancazos. Hay que ayudarnos”.

Dentro de las personalidades que hicieron acto de presencia en Pachuca, para la onceava Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama, el italiano Francesco Totti figuró en la conferencia de prensa previa al evento, en la que destacó la presencia de Hirving Lozano por el futbol italiano, durante los últimos años con Napoli.

“Es un jugador extraordinario, que hizo diferencia en cuanto llegó a Italia. Logró un Scudetto con el Napoli, que no es fácil y yo lo tengo como un jugador top en estos momentos”, afirmó el ex futbolista de la Roma.

