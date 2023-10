Haciendo uso de recursos públicos, senadores de Morena y activistas, promovieron desde las instalaciones del Senado, la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

Al participar en el participar en el Foro: logros y retos en el acceso a la justicia en la Ciudad de México, activistas y empleadas de la Fiscalía se expresaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy.

Al grito de “¡No estás sola!” y “Ernestina, hermana aquí está tu manada”, mujeres entre ellas, algunas activistas dieron a conocer una carta en la que piden al Consejo Judicial Ciudadano, tome en cuenta la trayectoria y el trabajo de la Fiscal Godoy para dar al Congreso capitalino su opinión favorable.

El discurso de la fiscal donde resaltaba la empatía de los servidores de la Fiscalía por las víctimas y el acceso a la justicia a las mujeres violentadas, fue interrumpido por Mariela, una víctima de violencia “eso no es verdad fiscal general, no ha tenido respeto por las víctimas, en específico por el ex magistrado violador”, gritó mientras una de las integrantes de la “manada” de Godoy se paró enfrente e intentó contenerla.

Ante ello, una mujer de resguardo parlamentario tomó por el talle a Mariela y la sacó de la Sala de Comparecencias, donde se llevaba a cabo el evento.

Afuera, Mariela recordó que en septiembre 2019 denunció la violencia sexual en contra de sus hijas por parte un ex magistrado, que “gracias a la negligencia de Ernestina Godoy y de todo el personal que está allá adentro busca ser ratificada”.

Denunció que por alzar la voz la sacaron del evento, “porque no escucha a las verdaderas víctimas, están allá las colectivas que les interesa quedar bien con una Fiscalía… yo no busco un cargo político, yo no busco quedar bien con ella”, refirió.

Mientras tanto, en el evento, el Senado otorgaba reconocimientos a las representantes de colectivas y a empleados de la Fiscalía.

Además, el senador de Morena, César Cravioto, llamó a los diputados del PAN de la Ciudad de México a no politizar el tema y aprobar la ratificación de Ernestina Godoy, porque hasta ahora, la fiscal no logra contar con la mayoría para permanecer en el cargo.

Afuera del salón, víctimas de diversos delitos, que el lunes fueron agredidos por elementos ministeriales y que llegaron por invitación del senador Emilio Álvarez Icaza, protestaban en contra de la ratificación de Godoy Ramos por un periodo de 4 años más como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.

En medio de un clima de tensión, la fiscal capitalina salió del salón resguardada por la “manada” de activistas y personal de resguardo del Senado, mientras que a unos metros, víctimas le gritaban y eran contenidas por elementos de protección civil y resguardo del Senado.