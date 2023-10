La comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, ante Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, pasó de contrarrestar datos y cifras con legisladores de oposición, a los motes e insultos entre estos y el funcionario.

Tras la exposición inicial del titular de la paraestatal, que se prolongó durante una hora, la diputada Elizabeth Pérez (PRD) comenzó con los señalamientos chuscos.

“Lo que nos indica esta comparecencia es que vivimos en dos países diferentes. Nosotras y nosotros vivimos en México, usted, señor director, vive en pejelandia, donde todo es posible y donde todo se puede”, expresó la perredista.

Tras un receso posterior a la primera ronda de preguntas, el diputado Paulo Martínez López (PAN) inició lo que al final terminaría en un intercambio de motes e insultos entre los panistas y Romero Oropeza.

“Esta tarde quiero cuestionar al director trampitas que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido; prometieron acabar con la corrupción y recuperar la industria petrolera y no lo han cumplido, prometieron incrementar la producción de barriles de petróleo y tampoco han cumplido (…) su gestión ha sido un auténtico fracaso”, expresó Martínez López.

En respuesta, el director de Pemex reclamó al panista el apodo, pues no tienen una amistad ni una situación de confianza para hacerlo, “yo no le diría diputado tontín, por ejemplo, entonces no acepto que me llame director trampitas; vámonos respetando”.

Minutos después, ya casi para concluir la comparecencia, el diputado Iván Rodríguez Rivera (PAN) le espetó a Romero Oropeza que era un mitómano, un vulgar ladrón y el más grande corrupto de esta administración.

Tras responder la última pregunta de una legisladora de Morena, el director no pudo dejar pasar lo dicho por el panista “porque es muy majadero”, pero el diputado ya había abandonado la sala.

“No se vale ofender y luego salir corriendo; ahí si lo encuentran díganle que estoy seguro que, de frente, en lo personal, no se atrevería de decirme lo que me dijo, y también ojalá y le puedan decir a este señor que yo no soy ratero y a las pruebas me remito”, respondió Romero Oropeza.

Frase:

“Morena ha conseguido que Pemex se consolide como la compañía más endeudada del mundo, en este año, la deuda asciende a 1.94 billones de pesos. De ese nivel es la deuda de una sola paraestatal, así de grande ha sido su ineptitud”

Gina Campuzano

Diputada por el PAN

