El presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo la posición de México ante el conflicto entre Israel y Palestina a favor de la paz, la no intervención y la resolución del conflicto; instó a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convoque a una asamblea general para abogar por la paz, e informó que tres mexicanos han sido secuestrados por el grupo armado Hamas y que dos aviones militares van en camino hacia Israel para repatriar a alrededor de 300 mexicanos que desean volver a México. El presidente López Obrador declaró que hay reportes de tres mexicanos desaparecidos, ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, salió un avión para traer a los que quieran venir a México. Están trabajando los embajadores de Palestina, de Israel. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir, en el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están, lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos, y como están cancelando aviones comerciales, se decidió enviar un avión y se está preparando otro. Sobre la posición de México ante el conflicto entre Israel y Palestina, reiteró la posición de México, publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ante los ataques del grupo armado Hamas a Israel y la contraofensiva israelí hacia la Franja de Gaza: Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura. No queremos la guerra, no queremos la confrontación. Nosotros no queremos tomar partido porque queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Cuando se enfrentan estos conflictos tan graves es una situación de mucha gravedad, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación. López Obrador hizo un llamado a la ONU para que convoque con urgencia a una Asamblea General, con la participación de todos los países miembros, para pronunciarse a favor del diálogo y trabajar a favor de la solución pacífica en el conflicto entre Israel y Palestina. Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe convocar a una Asamblea de Naciones Unidas, con la participación de todos los países miembros, para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona.

HÉCTOR VASCONCELOS; ES PROPUESTO COMO PRÓXIMO EMBAJADOR DE MÉXICO ANTE LA ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá al senador Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Propuesta que surge un mes después de que Juan Ramón de la Fuente, actual representante ante la ONU, anunció la finalización de su ciclo como embajador. López Obrador explicó que la propuesta será llevada en 15 o 30 días al Senado de la República para ser votada. Héctor Vasconcelos, nacido en la Ciudad de México, en 1945, hijo de Esperanza Cruz, reconocida pianista mexicana del siglo XX y José Vasconcelos, secretario de Educación Pública e impulsor del proyecto de alfabetización del pueblo de México durante el mismo siglo. Héctor Vasconcelos es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, maestro en Historia Política por la Universidad de Cambridge y doctor por la Universidad de Oxford. El senador morenista también realizó estudios musicales en conservatorios de la Ciudad de México y de Ginebra, Suiza. Ha desempeñado el cargo de director general del Festival Internacional Cervantino (1977-1982), y primer secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (1989-1991). Vasconcelos también ha ejercido como secretario general del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México (1987-1989), coordinador general de asuntos especiales en la Cancillería mexicana y cónsul de México en Boston (1996-1999) y embajador de México en Dinamarca, Noruega e Islandia (1999-2004). Actualmente Héctor Vasconcelos es senador por Morena luego de haber sido electo por la vía plurinominal en 2018, y desde entonces es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte; América Latina y el Caribe; y Europa.

DIPUTADO IGNACIO MIER; NO EXISTEN ENCUESTAS SERIAS Y LA ÚNICA LEGÍTIMA SERÁ LA REALIZADA POR MORENA.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que no existen encuestas serias de cara al proceso electoral de 2024, y la única legítima será la realizada por Morena. Insistió en que las actuales encuestas son simplemente propaganda política y forman parte del viejo régimen. Asimismo coincidió con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien declaró que las encuestas no otorgan ventajas a nadie y carecen de legitimidad. Mier Velazco subrayó que las encuestas en circulación son parte de las prácticas del viejo régimen y criticó a los miembros de Morena que las utilizan para promocionarse, considerando esto como una contradicción con los principios del movimiento. Mientras muchos de nosotros exclamamos es un honor estar con Lopez Obrador, debemos actuar en coherencia con nuestros principios y alejarnos de las viejas prácticas y vicios del viejo régimen. Mier Velazco citó al gobernador de Puebla para argumentar que las encuestas generan confusión y promueven a ciertos perfiles para sus propios objetivos, aunque respetó la libertad de quienes optan por utilizarlas. En un movimiento como el nuestro, hablar prematuramente sobre encuestas no es una estrategia efectiva, como señala el gobernador, pero cada quien es libre de elegir sus estrategias. No debemos olvidar que la encuesta definitiva será realizada por Morena, con la encuesta madre y la dos espejo, ya que las demás carecen de seriedad.

CLAUDIA SHEINBAUM; CONDENAR CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA Y PARTICULARMENTE LA VIOLENCIA QUE VA CONTRA CIVILES E INOCENTES.

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial por Morena en 2024, condenó los actos violentos que se han registrado en el conflicto entre Israel y Palestina, pues destacó la importancia de que se concentren los esfuerzos en pacificar dicha región. Estoy de acuerdo con que se cese la violencia, y que se reconozcan a los dos Estados, y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo. La Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación aprovechó para señalar que toda forma de violencia es innecesaria, pero en especial, aquella cuyas principales víctimas son personas inocentes. Hay que condenar cualquier forma de violencia y particularmente esta forma de violencia: atacar a civiles, a inocentes.

RECTOR ENRIQUE GRAUE; UNAM REVISA PRESUNTO PLAGIO EN LA TESIS DE SHEINBAUM Y EL INFORME DE GÁLVEZ

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, informó que la institución ya sigue de cerca los casos del supuesto plagio de tesis de la coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, y la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Graue dio a conocer que, a pesar de que las cosas aún no están muy claras, la institución está revisando ambas tesis. Cabe recordar que el pasado 20 de septiembre, ante la polémica por el presunto plagio, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, instruyó al director de la facultad ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto tanto al comité de ética como al consejo técnico de esa entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda. En ese sentido, la senadora panista aseguró que su trabajo tenía un dos o un tres por ciento de contenido no citado aunque las herramientas de software para detectar plagio indicarían lo contrario. Por otro lado, un medio digital informó un análisis, donde se aseguró que la exjefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, copió partes de la tesis Biomass Stoves: Engineering Design, Development, and Dissemination (1987), del académico de la Universidad de Princeton Samuel F. Balwin. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, informó que el trabajo de Baldwin está citado y referido como pie de página en la tesis. Explicó que no hay formas muy diversas de describir un mismo proceso fisicoquímico, por lo que la descripción del proceso de combustión basada en el libro Baldwin por definición no varía demasiado de la fuente original.

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO; ACCIÓN NACIONAL CONDENA ATAQUES TERRORISTAS PERPETRADOS POR EL GRUPO ISLAMISTA HAMAS EN CONTRA DE ISRAEL

Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, señalo que desde Acción Nacional condenamos los ataques terroristas perpetrados por el grupo islamista Hamas en contra de Israel. Condeno las cobardes acciones que se suscitaron durante el Festival de música cerca del Kibbutz Reim, en el sur de Israel y aproximadamente a cinco kilómetros de la barrera que lo separa de Gaza en la cual se reportan al menos 260 muertos y alrededor de un centenar de secuestrados, entre ellos presuntamente dos mexicanos. Asimismo dijo que ante la escalada del conflicto y el anuncio del Gabinete de Seguridad israelí, en el cual se declaró oficialmente el estado de guerra hacemos un llamado urgente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se garantice la seguridad de la comunidad mexicana que se encuentra en la zona de conflicto y localicen a los ciudadanos mexicanos presuntamente secuestrados por esta organización terrorista. De igual manera, lamentamos que los reportes de las víctimas mortales y los heridos se sigan incrementando, por lo que manifestamos toda nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familiares en estos momentos tan dolorosos y llenos de incertidumbre.

RUBÉN MOREIRA; INCLUIR EN CALENDARIO OFICIAL DE DESCANSO FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, informó que presentó una iniciativa para incluir en el calendario oficial de descansos la fecha que enmarca la festividad de la Virgen de Guadalupe. El legislador consideró necesario reconocer el 12 de diciembre como una fecha de importancia cultural, como un día que provee a la sociedad un sentimiento de pertenencia e identidad nacional y de valor para el sector laboral. Indicó que la trascendencia de esta conmemoración queda de manifiesto cada año con la movilización del turismo religioso. Al profundizar en su propuesta de reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el legislador priista recordó que algunos empleadores ya otorgan esta fecha como día de asueto. Puntualizó que aprobar su propuesta sumaría la celebración de la Virgen de Guadalupe a los descansos obligatorios del 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 1 de diciembre y el 25 de diciembre. Entre estas festividades, puntualizó, se encuentran algunas religiosas, como la Navidad, el Día de Muertos y la Semana Santa.

MARKO CORTES; MÉXICO ENFRENTA UNA TRAGEDIA MIGRATORIA Y EL GOBIERNO MEXICANO SIGUE SIN HACER NADA

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, tras señalar que México enfrenta una tragedia migratoria sin precedentes, porque están muriendo personas, no solo en su intento por cruzar la frontera, sino por violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Marko Cortes señaló que el gobierno de López Obrador sigue sin hacer nada, dejando completamente solos a los gobiernos estatales frente a esta problemática de índole nacional. Por un lado promueve la migración a México, provocando una doble crisis humanitaria, ya que criminaliza y obliga a los migrantes a sobrevivir en condiciones infrahumanas y, por otra, no apoya a los estados que los reciben, creando verdaderos tapones humanos. Lamentó que los cientos de miles que buscan mejores oportunidades de vida y que huyen de la violencia, pobreza y regímenes autoritarios en sus países, solo encuentren muerte, tal como ocurrió con los venezolanos fallecidos al sur del país. Y en lugar de que el Estado mexicano genere condiciones para que la migración sea de manera ordenada y segura, los deja desprotegidos para que caigan en manos de autoridades corruptas que los victimizan o en el peor de los casos, del crimen organizado, que los roba, secuestra, tortura y asesina. México se ha convertido en una trampa mortal para los migrantes, la frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria más peligrosa del mundo según la Organización Internacional para las Migraciones y qué decir de la frontera sur, es sinónimo de riesgo, persecuciones, violencia y agresiones. El dirigente de Acción Nacional consideró que las consecuencias ante la falta de movilidad segura para los migrantes son fatales, cuando esta situación debe ser de la mayor relevancia y gravedad para la política nacional. Nosotros exigimos al gobierno federal que otorgue todos los apoyos necesarios a estados fronterizos del norte y del sur, porque es donde con mayor claridad se vive esta tragedia todos los días. Se requiere no solo otorgar ayuda humanitaria, sino también mejoras en infraestructura y diversos servicios como el de higiene y salud, que se encuentran rebasados.

ISRAEL; EMITE ORDEN DE EMERGENCIA PARA QUE CIVILES PUEDAN ARMARSE

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, emitió una orden de emergencia a la División de Licencias de Armas de Fuego para facilitar que un mayor número posible de ciudadanos israelíes puedan armarse en plena guerra con Hamás. Cualquier ciudadano que cumpla con los criterios para posesión de armas de fuego, sin antecedentes penales o médicos, podrá recibir aprobación para posesión de armas de fuego. El plazo para lograr la licencia será de tan solo una semana, tras haber sido sometido el interesado a una entrevista telefónica. Además, se agilizará que los ciudadanos que hayan depositado su arma en el último año por no haber realizado la renovación de la licencia o la capacitación puedan recuperarla.