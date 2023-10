Harina, el suceso que dio inicio gracias a su viralidad como un sketch en YouTube para luego tener éxito en la televisión y el streaming vuelve para una segunda temporada en la que según la coprotagonista Verónica Bravo se presenta una realidad que nos permite entendernos como sociedad.

“Lo que nos gustó de Harina, que ahora lleva por subtítulo Pericos, rezos y muerte, es que justamente se atreve a retratar el mundo desde el género de la comedia pero desde un punto un tanto fáctico, con su lado oscuro y su lado luminoso.

“Retratar los defectos de una sociedad no implica una postura negativa o pesimista frente al mundo, al contrario, me parece que representa una realidad por oscura que sea y eso nos permite reflejarnos, entendernos mejor como sociedad es un poco una crítica para llegar a reflexiones profundas desde la comedia que desde el origen del teatro ha sido un género para criticar a la sociedad así que me parece que no se quede en una burla de quiénes somos como sociedad sin un fin más profundo. Yo sí le encuentro mucho sentido a reflexionar en quiénes somos como sociedad a partir de la comedia”, dijo a 24 HORAS la actriz quien interpreta a la oficial Ramírez.

Sin embargo, Guillermo Villegas sostiene que lo que le gusta de Harina es que es una serie que no tiene una temática específica a pesar de abordar puntos como el bullying y las adicciones que las puede entender el público de otras latitudes.

Este 11 de octubre estrena su segunda temporada Harina: Pericos, rezos y muerte, bajo la dirección de Salvador Espinosa, quien asegura que luego de tanto éxito los retos siempre son los mismos.

“Tener una segunda temporada de Harina a la altura de las otras dos precuelas, tanto el sketch como la primera entrega y cómo abordamos estos retos, creyendo en nuestras ideas de cómo debe ser esta nueva entrega y empujando hacia estos nuevos horizontes de los personajes en donde empiezan a convivir más en que la trama y que puedan disfrutarla de la misma forma, aunque nunca sabemos qué esperar de la audiencia”, Salvador Espinosa.

En la trama de Harina: Pericos, rezos y muerte, creada y escrita por Pedro Esteves y Carlos Reichel, la vida de los dos policías más famosos de México dará un giro inesperado.

Memo Villegas al ser cuestionado sobre el que como actor hay quien lo ha encasillado en su personaje del Teniente Harina, aseguró que no se esperaba “para nada” lo que iba a suceder.

“Este personaje me ha dado muchísimo desde 2019 cuando se estrenó, pero sobre el encasillamiento de mi persona, es responsabilidad de cada quien, pero afortunadamente a partir de ahí he tenido ficciones variadas de drama, de comedia, para tele, para cine, para plataforma, no me quejo.

“Lo que siento que es encasillable del teniente, por ejemplo, no es una persona que repita frases como estábamos acostumbrados con la comedia de hace años, simplemente es un ser humano que tiene defectos y eso es lo que me gusta del personaje así como al público, porque si uno hace un personaje con muchas virtudes, no hay manera de que a alguien le interese eso, el espectador empatiza con esos defectos y si tiene virtudes es el deseo de ser mejor”, finalizó Memo Villegas.

Así pues, la serie original se estrena en América Latina el 11 de octubre por Comedy Central a las 22:00 horas con dos episodios cada semana y ese mismo día la podrán disfrutar completa por Prime Video.

“La comedia es un género con el que el espectador muchas veces digiere mejor estas temáticas, no es que sea el adecuado, pero le da un poquito de ligereza”

Salvador Espinosa / director

