El presidente Andrés Manuel López Obrador, viajó a Campeche para hacer un recorrido de supervisión del Tren Maya, en donde estuvo acompañado del empresario Carlos Slim. Juntos recorrieron el primer tramo de la obra, el cual corresponde a la sección de San Francisco Campeche a Escárcega. Estuvieron también la gobernadora de la entidad, Layda Sansores, María Luisa Albores González, secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los visitantes abordaron el convoy en la estación de San Francisco hasta llegar a Escárcega, en donde detallaron los avances de la ruta del tramo 2, la cual ha sido una de las partes que ha tenido un lento avance, según lo referido por el titular del Ejecutivo federal, y que conectará hasta Calkiní. Andrés Manuel y Carlos Slim, previo al recorrido y abordo del tren. “¡Qué alegría recorrer el Tren Maya junto al guerrero jaguar! Nos subimos de la estación de San Francisco de Campeche a la de Escárcega junto a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrados. El “caballo de fuego” traerá más inversión, más empleos y más turismo a la región Sur – Sureste. ¡Muy pronto al servicio de miles de personas!. El consorcio de Slim, a través de Operadora Cicsa y FCC Construcción, ganó la licitación para construir el tramo 2 de la obra férrea, el cual conectará de Escárcega hasta Calkiní, en el estado de Campeche. La ruta pretende abarcar 234 km, y pasar por lo menos seis municipio y 31 localidades De acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), el contrato entre el Gobierno de México y Grupo Carso fue cerrado por 18 millones 553 pesos. Aunado a esto, también serán implementados 10 viaductos, 149 pasos de desnivel y 447 obras de drenaje, más otras obras que corresponden a su establecimiento. El tramo, hasta el momento, tiene contemplado que, de los 5 viaductos, ya hay un 57% de avance, de los 447 obras de drenaje el 80%, de los 105 pasos peatonales, vehiculares y de fauna el 56% y de 143 obras inducidas o de servicios públicos el 81%; cuenta con el 100% del suministro de riel, de los durmientes fabricados y del balasto producido. Estas obras han generado 12 mil empleos aproximadamente. López Obrador ha sostenido distintas reuniones con Carlos Slim para continuar la supervisión de la ruta, pues, de acuerdo con AMLO, la primera parte del Tren Maya debería estar contemplada para abrir en los primeros días del mes de diciembre.

PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE SENADORES, ANA LILIA RIVERA; SENADO CONDENA EL ATAQUE CONTRA PUEBLO DE ISRAEL; LA VIOLENCIA GENERA MÁS VIOLENCIA

La presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que el Senado condenó el ataque contra el pueblo de Israel, lamentó la pérdida de vidas humanas y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas; además, se sumó al llamado de la comunidad internacional para evitar que escale el conflicto palestino-israelí y que cause mayor sufrimiento a la población civil. La violencia, sólo genera más violencia, por lo que nos unimos al llamado de la comunidad internacional para evitar una escalada que cause mayor sufrimiento a las poblaciones civiles. El sábado 7 de octubre, el grupo militar Hamás lanzó un ataque contra Israel que ha provocado la muerte de cientos de personas. Además, se estima que más de 100 personas fueron secuestradas por los miembros de la milicia palestina que entraron en territorio israelí. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que una mexicana y un mexicano fueron tomados como rehenes: Lamento informar que nuestra embajada en Israel nos ha comunicado que una mexicana y un mexicano han sido presuntamente tomados como rehenes por el grupo Hamás, en Gaza. Estamos en contacto con autoridades en Israel y los familiares para dar seguimiento, apoyo y atención.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SE COMPROMETE A SER EL COORDINADOR DE LA DEFENSA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN QUE PUEBLA NECESITA

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, se comprometió a ser el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación que Puebla necesita: inclusivo, democrático y sensible. La unidad de nuestro movimiento está por encima de intereses personales, porque el pueblo es primero y, por tanto, el pueblo tiene la última palabra. Vamos por un coordinador que represente a todos los sectores sociales y a todas las aspiraciones de nuestro estado. Vamos por un coordinador que asuma con responsabilidad encabezar la transformación y la defensa del renacimiento de Puebla. Asimismo expreso que uno de los orgullos más grandes de su vida ha sido fundar el Movimiento de Regeneración Nacional y apoyar a Andrés Manuel López Obrador, el mejor Presidente de este siglo, el diputado poblano destacó que con responsabilidad, sensatez, firmeza y voluntad inquebrantable seguirá trabajando para que a finales de octubre pueda continuar sirviendo al movimiento como su coordinador en Puebla. No es sólo por ser fundador o integrante del grupo parlamentario de nuestro movimiento como su coordinador. Es algo más profundo: es lo que tiene que ver con legitimidad. Es lo que tiene que ver que mi aspiración tiene y cuenta el respaldo de más de 6 mil 757 comités electos democráticamente. Yo represento la oportunidad de defender a más de 6 mil 477 comités, por eso quiero ser Coordinador de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación. Como lo dijo el gran general poblano Donato Bravo Izquierdo: Soy un soldado del pueblo, porque un soldado se debe y sirve en todo momento al pueblo y a su nación.

CLAUDIA SHEINBAUM; EN COLIMA, FIRMA EL ACUERDO DE UNIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN ACOMPAÑADA DE VARIOS EMPRESARIOS

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata presidencial por Morena en 2024, desde Manzanillo, Colima, firmó el Acuerdo de Unidad para la Transformación, en donde participaron varios empresarios, así como el ex clavadista mexicano y Diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Rommel Pacheco. Sheinbaum celebró que empresarios y empresarias se unieran al Acuerdo, ya que también saben que lo mejor que le puede pasar al país es que siga un Gobierno en donde no haya corrupción. Muchos empresarios del país, están firmando con nosotros el Acuerdo de Unidad para la Transformación, porque los empresarios también saben que lo mejor que le puede pasar al país es que siga un Gobierno en donde no haya corrupción, y que sigan los gobiernos que apoyen a los que menos tienen en nuestro país, y que sigan los gobiernos que peleen por los trabajadores, que siga subiendo el salario mínimo. La virtual candidata presidencial de Morena puntualizó que la construcción del segundo piso del movimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo significa garantizar que continúen obras de infraestructura históricas como el Tren Maya, o la implementación de programas sociales en beneficio del pueblo de México, sino que además implica seguir construyendo un mejor futuro para las próximas generaciones. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que lo mejor que le podemos decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, es que fuimos protagonistas de esta historia. En la firma se suscribieron 50 activistas, empresarios, deportistas, académicos, artistas y personalidades políticas del estado, entre los que se encontraron: Rommel Pacheco, clavadista mexicano multimedallista y Diputado panista; Francisco Medina Solana, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Colima; Iliana Arreola Ochoa, presidenta estatal del partido Nueva Alianza; Arturo Alejandro Bellón Galindo, empresario de Manzanillo; Catalina Suárez Dávila, Rectora de la Universidad Intercultural de Colima; Vanessa Virgen, medallista de plata en voleibol en los Juegos Centroamericanos; el empresario Alejandro Meillón; Carlos Alberto Carrasco, presidente estatal del PES; entre otras personalidades.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; COBIJADA POR LEGISLADORES Y LÍDERES DEL PAN, PRI Y PRD.

La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez respecto a los rumores de que los partidos integrantes del Frente Amplio por México (FAM) la dejaron sola y que la elección ya está definida, indico: la corcholata quiere ganar antes de competir, pero esto no es una dictadura. Arropada por legisladores y líderes de los partidos integrantes del FAM, la senadora ocupó parte de su participación para tranquilizar a sus seguidores frente a lo que viene, pues, advirtió, van a crear rumores para bajar el ánimo. Asimismo dijo que remontará la distancia que pueda tener frente a Claudia Sheinbaum, pues aunque admitió que el 50% de los ciudadanos no la conoce, consideró que terminarán por hacerlo: Lo que deben de saber es que 50% del país no me conoce y me va a conocer bien, tengan la certeza de que a mí no se me ha caído el metro. Nada de que se me depriman y se me apachurren. No se preocupen, tengan la certeza porque estamos trabajando, hay mucha gente que trabaja a lo wey pero a mí no me gusta eso. Xóchitl Gálvez, se ha dedicado a recabar datos, hacer analítica, definir estrategias y procesos; definir responsabilidades y tener indicadores con precisión. Señalo que tuvo una reunión con los dirigentes de los tres partidos: !Y tenemos lista la estrategia y es una estrategia ganadora. Ellos (Morena) tienen dinero de sobra, pero nosotros tenemos ideas y corazón de sobra.

MARCELO EBRARD; MORENA YA TENÍA RESULTADO DE ENCUESTA ANTES DE CONTAR

Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que el partido dirigido por Mario Delgado conocía los resultados de la encuesta interna antes de contar las papeletas en las urnas. Traicionar es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos. Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, ya los tenían. Eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte. Hemos luchado durante años por México. Esa es la causa que defendemos. Hemos defendido nuestras convicciones toda la vida. Lo más sencillo sería el silencio, el cinismo o mejor no decir nada e irnos en la bola. Pero no sería justo, legítimo ni íntegro guardar silencio. Es grave lo que vivimos. Si no se toma una medida, todo el Movimiento de Regeneración Nacional se mimetizará en una organización política con prácticas que hemos combatido años. Asimismo Ebrard aseguró que no está luchando para ver qué le dan en el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador, y reiteró que lo único que busca es la Presidencia de México. En Morena les urge que nos vayamos. Nosotros somos congruentes, derechitos. Si fuéramos tibios o timoratos, no estaríamos aquí. Levantamos la voz cuando vimos que estaban mal las cosas. Hablamos desde antes del proceso. Ebrard dijo que Morena tiene sólo hasta finales de octubre para resolver qué hará respecto a sus denuncias.

SENADOR RAFAEL ESPINO; ADVIERTE QUE MEDIDAS DE TEXAS CONTRA TRANSPORTE DE CARGA PROCEDENTE DE MÉXICO OBSTACULIZAN COMERCIO BILATERAL

El senador Rafael Espino pide a la Secretaría de Economía que realice las gestiones pertinentes para poner fin a las inspecciones al transporte de carga procedente de México, ordenadas por el gobierno de Texas. Del 18 al 30 de septiembre se acumularon afectaciones económicas por 872 millones de dólares, derivado de la disminución del cruce de vehículos de carga por las revisiones implementadas por parte del gobernador de Texas Greg Abbott. Rafael Espino exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de una nota diplomática, haga un enérgico pronunciamiento en contra de las inspecciones al transporte de carga procedente de México, porque obstaculizan el comercio internacional entre ambos países. Además, pidió a la Secretaría de Economía que realice las gestiones pertinentes, conforme a lo establecido en el T-MEC, con el objetivo de poner fin a las inspecciones al transporte de carga procedente de México, ordenadas por el gobierno de aquel estado de la Unión Americana. En nuestra calidad de coadyuvantes de la política exterior de nuestro país, consideramos necesario hacer un respetuoso exhorto a esas secretarías federales para que lleven a cabo acciones diplomáticas y políticas, con el fin de erradicar estas medidas que están transgrediendo las disposiciones contenidas en el tratado comercial con ese país.

MARIO DELGADO; SEÑALO QUE ES FALSO QUE MORENA TUVIERA EL RESULTADO ANTES DE CONTAR

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó los señalamientos del excanciller Marcelo Ebrard en el sentido de que el partido ya tenía el resultado de la encuesta interna que dio ganadora Claudia Sheinbaum como representante de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Eso es absolutamente falso, tendría que demostrarlo él con pruebas. Sobre si Morena ve políticamente muerto o en Movimiento Ciudadano al exjefe de gobierno, Mario Delgado indico que no, sin embargo, aclaró que esa es una decisión que él deberá tomar. No. Nosotros estamos esperando que él decida. Él es libre de tomar una decisión, si continúa en el movimiento o hace otra cosa. Recordó que está siendo atendida la resolución la impugnación que Ebrard presentó ante la Comisión de Honestidad y Justicia, por presuntas irregularidades en el proceso interno. Refirió que en Morena cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Yo no lo veo fuera de este movimiento que él ha ayudado a construir. Lo veo en Morena trabajando por la transformación, porque es un proceso histórico que apenas inicia. Respecto a si el presidente Andrés Manuel López Obrador podría intervenir para que Marcelo Ebrard no se salga de las filas de Morena, comentó que: Ya es decisión del presidente.

JOE BIDEN; EEUU ENVÍA PORTAAVIONES Y ARMAMENTO A ISRAEL PARA ENFRENTAR GUERRA CONTRA HAMÁS

El presidente Joe Biden, dio a conocer que se envió un portaaviones y destructores al Mediterráneo oriental para apoyar a Israel en la guerra desatada con Gaza por el ataque de Hamás contra territorio israelí. El Pentágono informó que ha movilizado el portaaviones Gerald R. Ford de la Armada estadounidense, además del crucero de misiles guiado USS Normandy, así como los destructores de misiles guiados Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney y USS Roosevelt. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció además que Washington proporcionará al Ejército israelí equipos y recursos adicionales, incluidas municiones, los próximos días. El apoyo material que rápidamente estamos brindando a Israel subraya el apoyo férreo de Estados Unidos a las Fuerzas de Defensa de Israel y al pueblo israelí.

PAPA FRANCISCO; PIDE A ISRAEL Y HAMÁS TERMINAR CON ATAQUES

El papa Francisco pidió que los ataques de las armas se terminen, por favor en Israel y Palestina, el pontífice mostró su dolor porque la violencia ha explotado provocando cientos de muertos y heridos. Los ataques de las armas se terminen, por favor, instó ante los más de 10 mil fieles reunidos en la plaza de San Pedro para escucharle, porque el terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución. Tras el ataque con cohetes e incursiones lanzado por Hamás, al menos 600 personas han muerto y más de 2 mil han resultado heridas en Israel, que ha respondido con una fuerte ofensiva por aire que deja más 300 muertos palestinos en Gaza. Sigo con aprensión y dolor lo que está pasando en Israel, donde la violencia ha explotado incluso más ferozmente, provocando cientos de muertos y heridos. Aseguró que reza por ellos y por todos los que están viviendo horas de terror y angustia. Entonces pidió por favor el final de los ataques de las armas y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no llevan a ninguna solución, solo a la muerte y al sufrimiento de tantos inocentes. La guerra es una derrota, cada guerra es una derrota. Recemos porque haya paz en Israel y Palestina.

