A unos cuantos metros cayó un misil sobre un edificio cercano a donde estaba la reportera haciendo un enlace en vivo en Gaza.

Luego de que estalló la guerra entre Israel y un grupo paramilitar de la organización Hamás, se han registrado al corte más de mil muertos y cerca de cinco mil heridos en tan solo dos días de combate.

Por ello los reporteros deben ir a cubrir el conflicto bélico que se suscita en Gaza, Israel y Palestina.

Sin embargo, a la reportera palestina Youma Al-Sayed -del medio Al Jazeera– le tocó cubrir un enlace en vivo desde Gaza pero no se esperaba que un misil cayera cerca de donde estaba.

En el clip, que se ha viralizado por las redes sociales, se aprecia Youma portando un casco con la leyenda “Prensa” además de tener puesto un chaleco antibalas mientras salía a cuadro, pero no por mucho ya que a sus espaldas se veía un edificio en el cual cayó un misil.

La reportera gritó en cuanto escuchó el estruendo y volteó hacía el edificio en cual quedó cubierto por humo negro en parte superior.

De inmediato los compañeros de Al-Sayed empezaron a hablar desde el estudio del noticiero.

“Por favor, cúbrete. Si estás en condiciones de hacerlo de forma segura, puedes explicarnos qué está sucediendo. Si no estás en condiciones de hacerlo de forma segura, ponte a salvo”, dijo un conductor.

A pesar de lo ocurrido la periodista de Al Jazeera continuó con su informe y esto le valió el reconocimiento de todos por hacer su labor con valentía.

No sufrió de ninguna herida de gravedad.

Missile hits tower behind journalist while reporting in Gaza

Al Jazeera English reporter, Youma Alsayed, was live from Gaza City when an Israeli missile struck the tower behind her on Saturday. pic.twitter.com/oNWT5cugnJ

