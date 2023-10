Luego de que el cantante Drake presentara su más reciente LP For All The Dogs en todas las plataformas este ha sido tema de conversación en las redes sociales pero quienes no están contentos son los integrantes de Pet Shop Boys.

Esto debido a que el canadiense utiliza una interpolación del clásico tema “West End Girls” en su track “All The Parties” a dúo con Chief Keef.

La interpolación es cuando un artista toma una muestra de alguna canción y la reinterpreta a su estilo para evitar samplear.

Mediante su cuenta de Twitter la banda menciona que no se les pidió permiso y no se les acreditó en el tema.

“Sorprende escuchar a Drake cantar el coro de “West End Girls” en el tema “All the Parties” de su nuevo álbum. No se otorga crédito ni se solicita permiso”, se lee en la publicación.

Surprising to hear @Drake singing the chorus of “West End girls” in the track “All the Parties” on his new album. No credit given or permission requested.#PetText #kobaltmusic #WestEndgirls #Drake #PetShopBoys pic.twitter.com/P5siIccTw9 — Pet Shop Boys (@petshopboys) October 6, 2023

En redes sociales muchos de los seguidores de Drake habían notado esta interpolación desde las primeras horas de su lanzamiento, pero no fue hasta que la banda originaria de Londres denunció que no se les había acreditado ni pedido permiso.

Aunque no mencionaron si tomarán medidas legales contra el interprete de “One Dance” el mensaje fue enviado ¿Serán acreditados o Drake eliminará dicha parte del tema?

Aquí puedes escuchar la parte que usa el rapero canadiense.

o trecho que o drake canta west end girls sem autorização do pet shop boys pic.twitter.com/MUaOo7jAgZ — gi abraçou kevin parker 🍋 (@gimrdx) October 6, 2023

Mientras que aquí pueden escuchar la versión original de Pet Shop Boys.

LDAV