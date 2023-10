El presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró que la autorización para la construcción de un muro en Texas, dada a conocer por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Seguridad Nacional, es un retroceso. Señaló que esta acción es contraria a la política que ha sostenido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y se debe a que existe un sector de legisladores republicanos que las impulsan con fines politiqueros a medida que se acercan las elecciones del 2024. Yo entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos, sobre todo los que quieren aprovechar el fenómeno migratorio y el consumo de las drogas con propósitos electorales. De acuerdo con el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional detalló, que, tomará las medidas que sean necesarias, instalar barreras físicas y caminos adicionales, incluida la eliminación de obstáculos para detección de entrantes ilegales, en las proximidades de la frontera de los Estados Unidos para disuadir los cruces ilegales en áreas de alta entrada ilegal a los Estados Unidos. Asimismo, López Obrador mencionó que la destitución del republicano Kevin McCarthy de la presidencia de la Cámara de Representantes el pasado 3 de octubre se debió a la misma presión que ejerce un grupo de legisladores que buscan provocar una crisis y afectar al pueblo estadounidense. Agregó que es necesario atender las causas que originan la migración a través de programas sociales que impulsen las necesidades productivas, la generación de empleos, así como atender a las juventudes.

REUNION DE ALTO NIVEL ENTRE AUTORIDADES DE MÉXICO Y EEUU; DISCUTEN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron para analizar la lucha contra el tráfico de drogas y de armas. La reunión estuvo encabezada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien destacó la relevancia de combatir el tráfico de drogas y armas en ambos países: Es imperativo detener el tráfico de armas que llegan a manos de integrantes de cárteles. En esa labor necesitamos el apoyo decidido de nuestro vecino y aliado y hoy ambas naciones tenemos la oportunidad de sentar un precedente histórico en la lucha contra el tráfico de drogas y tráfico de armas. Se requiere de un trabajo colectivo, de una solución binacional. Nuestra relación tiene lazos de hermandad muy fuertes porque somos vecinos, somos socios y somos aliados. Durante la reunión de Alto Nivel, aseguró que México y Estados Unidos deben trabajar conjuntamente. Refirió que el país vecino tiene un complicado problema de salud pública por consumo de fentanilo y en algunas zonas de México se registra violencia por la disputa entre grupos criminales. Reiteró que en el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se combate a todas las agrupaciones criminales. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador combatimos a todos los cárteles, porque no tenemos pactos. Hemos detenido a más de 78 mil delincuentes, de los cuales 4 mil eran objetivos prioritarios. Aseguramos más de 2 mil laboratorios, 900 este año e incautamos más de 184 toneladas de cocaína, 7.6 toneladas de fentanilo y más de 44 mil 700 armas de fuego de alto poder. Rosa Icela Rodríguez destacó que ambas naciones merecen vivir en paz y preservar la salud. Nuestro compromiso es hacerlo realidad. Se requiere de un trabajo colectivo, de una solución binacional. Nuestra relación tiene lazos de hermandad muy fuertes porque somos vecinos, somos socios y somos aliados. Destacó que con la estrategia de seguridad se ha reducido la incidencia de los homicidios en 17 %, el secuestro bajó 80%, los robos se redujeron 24% y el robo de hidrocarburos 94 por ciento.

ALICIA BÁRCENA; MÉXICO URGE A EUA FRENAR EL TRÁFICO DE ARMAS

Alicia Bárcena, secretaría de Relaciones Exteriores, informo que el Gobierno de México se reunió con una delegación estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, de Estados Unidos Antony Blinken. En la reunión Alicia Bárcena, urgió a Estados Unidos a frenar el tráfico de armas y evitar que lleguen a territorio mexicano. Vemos con optimismo que Estados Unidos lo está abordando desde la óptica del consumo y como un asunto de salud pública. En cuanto al tráfico ilegal de armas, urgimos a Estados Unidos reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia. En ese sentido, la canciller destacó que el compromiso de México para combatir el tráfico de fentanilo, cuyo consumo dijo que ha causado daño a la sociedad estadounidense: Este encuentro confirma la voluntad de unir fuerza frente a amenazas compartida a través de estos mecanismos para implementar acciones conjuntas con respeto a la soberanía de ambos países, quiero reiterar el firme compromiso del Gobierno de México por combatir el tráfico de drogas sintéticas, cuyo consumo tanto daño ha causado a la sociedad estadounidense. Alicia Bárcena aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instruido brindar todo el apoyo y la colaboración para vencer este flagelo con convicción humanista y superar este desafío. Finalmente, destacó que estamos ante una disyuntiva histórica: o aprovechamos el contexto geopolítico que coloca Norteamérica en una extraordinaria situación económica para construir una verdadera comunidad binacional y regional que permite incrementar el comercio, la inversión, la inclusión social y el empleo o permitimos que prolifere la retórica divisiva y hostil de quienes nos ponen como adversarios.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ALISTAN EN SAN LÁZARO DISCUSIÓN SOBRE JORNADA LABORAL; PARLAMENTOS ABIERTOS INICIAN EL PRÓXIMO LUNES

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que ya está definida la ruta para la discusión y el análisis de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. El líder parlamentario expresó que finalmente se llegó a un acuerdo con las fracciones parlamentarias de oposición, PRI, PAN, PRD, después de que éstas se habían manifestado en contra de la primera propuesta de dictamen. Mier Velazco adelantó que será el próximo lunes 16 de octubre cuando inicien los Parlamentos Abiertos. Es una buena noticia, empiezan los parlamentos el próximo lunes, los vamos a difundir en todas las redes y en el Canal del Congreso con oportunidad. Auguró que el debate sobre la iniciativa para reducir la Jornada Laboral estará enriquecido por todas las visiones; expertos en derecho constitucional y laboral, investigadores, académicos, sindicatos, empresarios y trabajadores. Es importante escuchar las voces de todos; expertos en seguridad social y en derecho constitucional para que conozcan esta reforma que está consagrada en la Constitución como un derecho, el derecho al descanso.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; MANDA MENSAJE A AMLO PARA LLEGAR A NUEVO ACUERDO CON EUA PARA DETENER EL TRÁFICO DE ARMAS, DROGAS Y PERSONAS

La aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, hace un exhorto a López Obrador para que cambie su estrategia de seguridad. La legisladora pidió aprovechar la visita de los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para llegar a un nuevo acuerdo para detener el tráfico ilícito de armas, drogas y personas. El Gobierno de México debe de reconocer en la visita del secretario Blinken el fracaso de su política de seguridad. Necesitamos un nuevo acuerdo con los Estados Unidos. La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México consideró que los gobiernos de México y Estados Unidos deberían de priorizar la cooperación para mitigar los más grandes problemas que afronta la región. Asimismo sentenció que ante los problemas en común, se debería de realizar más acciones conjuntas para prevenir, investigar y desarticular al crimen organizado.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; HABLA DE DIVERSOS TEMAS DE INTERES

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa estuvo presente en la entrega de reconocimientos a futbolistas por su trayectoria. Previamente se reunieron con Mikel Arriola, ahí el senador dijo: con Mikel Arriola se trabajó un protocolo, desde la época que me tocó a mí la Jefatura de Gobierno, se trabajó un protocolo de seguridad y lo que se ha hecho y lo que nos comentaban es que se ha intensificado otra vez la aplicación del protocolo y qué bueno porque esa aplicación del protocolo lo que te puede dar es certeza y seguridad de que se van a hacer las cosas con todos los esquemas que permitan tener una mejor previsión. Mikel ya va de salida, pero estoy convencido que corresponde a la Liga, corresponde a ellos hacer esta aplicación. Nosotros lo que vamos a insistir nada más es en obligar a que se cuente con ellos, eso es lo que vamos a hacer, que se cuente con ello, pero es una normatividad que se debe aterrizar por la propia ley. Hablando de violencia, esta semana ha sido una semana bastante violenta para el país, sigue pendiente esta entrega del informe de la Comisión Bicameral de seguimiento, sigue pendiente nuestro dictamen, todavía no hemos alcanzado consensos. Se están trabajando y se están revisando algunas de las propuestas y de los puntos que se van a marcar como acuerdos, entonces todavía está pendiente. Reconocemos que se ha entregado información, pero se tienen que alcanzar los concesos en los acuerdos que se están proponiendo. Respecto al proceso interno del Frente Amplio para elegir a su representante, señalo que el Tribunal falló a favor, nos dio la razón y para mí es un logro muy importante porque lo que viene a corroborar es que tenía yo razón y derecho cuando estaba argumentando que no se habían hecho bien las cosas, el Tribunal les dio tres días al comité organizador para que me entregue toda la documentación y me exponga las razones de porque no se tomaron en cuenta esas participaciones que se descontaron y lo segundo es que se haga una valoración por mi parte si vamos a continuar en la ruta de impugnación. Quiero ver cuál va a ser la respuesta del Comité, porque mucho se dijo que no tenía razón y aquí lo he demostrado, la votación fue 5 a 1, y además el voto disidente solo era por los efectos, no por el fondo. Yo no quiero afectar el proceso que está en curso, mucho menos a mi amiga Xóchitl pero sí quiero ver qué es lo que me va a contestar el Comité. Respecto a la reunión de alto nivel de autoridades estadounidenses con el Presidente, señalo que no tiene duda que se va a seguir hablando de fentanilo, de migrantes y por parte de México de armas, eso creo que van a ser los temas de la reunión.

SENADORA ROCÍO ABREU; AVALAN IDONEIDAD DE ASPIRANTES A CONSEJEROS INDEPENDIENTES DEL CONSEJO DE LA CFE

La Comisión de Energía, que preside la senadora Rocío Abreu Artiñano, aprobó los dictámenes por los que se determina la idoneidad de Héctor Sánchez López, Antonio Echevarría García y Tito Rubín Cruz, para ocupar el cargo de consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, por un periodo de cinco años. El Ejecutivo federal propuso a Sánchez López para desempeñar esta función hasta el 17 de septiembre de 2028; a Echevarría García hasta el 23 de febrero de 2027; y a Rubín Cruz hasta el 28 de septiembre de 2027. De acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad dicho Consejo está integrado por 10 consejeros: cuatro independientes, designados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado, por un periodo de cinco años, que podrán ser nombrados para un periodo adicional y que serán designados de manera escalonada. El senador Julen Rementería del Puerto, del PAN, afirmó que los perfiles no cumplen con los requisitos establecidos de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, sobre la experiencia mínima de 10 años en actividades profesionales, docentes o de investigación en esta materia, que les permita aspirar al cargo. Subrayó que, con la excepción de Héctor Sánchez, quien es ingeniero electricista, las otras propuestas no tienen un título profesional en las áreas que señala la Ley, entre otros elementos, por lo que consideró que las propuestas del Ejecutivo federal son ilegales. El senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, acusó al senador Julen Remetería y a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz de pretender politizar, con sus críticas, a estos nombramientos, por asegurar que dos de los aspirantes a consejeros independientes no cumplen con los requisitos de ley.

MARIO DELGADO; DESDE GUERRERO, LLAMA A MORENISTAS A COMPROMETERSE PARA LOGRAR EL TRIUNFO EN 2024

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en la firma del acuerdo “Unidad por la Transformación” en Chilpancingo, Guerrero, llamó a militantes y simpatizantes del movimiento a trabajar incansablemente para lograr el triunfo en 2024. Que el pueblo valiente de Guerrero se comprometa hoy con Claudia Sheinbaum a trabajar de manera incansable hasta asegurar el futuro en el 2024. El dirigente morenista aseguró que México vive actualmente el despertar del pueblo. Tenemos el despertar del pueblo de México, que sabe muy bien lo que está pasando ahora en comparación de lo que había antes. Afirmó que la mayoría de las y los mexicanos quiere que siga la transformación, pero corresponderá a quienes militan y simpatizan con el movimiento llevar a cabo el proceso de organización más grande en la historia de Morena: formar comités en cada rincón del país para asegurar el triunfo el próximo año. Mario Delgado destacó la visión de la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, quien ha convocado a la gente para que se una al movimiento y éste continúe creciendo. La doctora Sheinbaum, con una gran visión del momento histórico que está viviendo nuestro país, dijo que tenemos que seguir creciendo, tenemos que invitar a más mexicanos y mexicanas que participen en este gran movimiento. Vamos con alegría a seguir sumando a más mexicanos y mexicanas libres a esta transformación histórica. Vamos juntos y juntas a ganar el 2024, la esperanza nos une. En Chilpancingo, suscribieron el acuerdo de unidad 83 activistas, artistas, deportistas, académicos, empresarios y personalidades políticas de Guerrero.

DIPUTADO JAVIER LÓPEZ CASARÍN; EN EL TOP 10 DE ASPIRANTES A LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA 2024

El diputado federal Javier López Casarín avanza en las preferencias de los capitalinos rumbo a las elecciones para renovar la Jefatura de Gobierno el próximo año, al situarse entre los diez aspirantes mejor posicionados. Así lo revela el Power Ranking de CDMX, elaborado por Polls.mx. López Casarín muestra un crecimiento sostenido en el ranking, pues de situarse en la posición 21 en la anterior medición, ahora se coloca en el número 10. Se trata de un avance de 11 posiciones, que dan muestra del reconocimiento y aprobación por parte del electorado. De continuar esta tendencia, se consolidará como una de las figuras a seguir en el proceso electoral de la capital del país, con un padrón de 7 millones 903 mil 264 electores. El también presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsó una reforma constitucional a los artículos 28 y 73, a fin de regular el espacio ultraterrestre y considerar las actividades de exploración e investigación como áreas prioritarias de desarrollo. López Casarín ha reinventado la forma en que se realiza la política en México, aprovechando las tecnologías exponenciales para eficientar el trabajo legislativo y la comunicación con las y los ciudadanos. Actualmente impulsa la legislación en torno a la Inteligencia Artificial, a fin de contar con reglas claras que permitan la protección de los derechos humanos y los derechos digitales de los usuarios, al tiempo que se incentive la creatividad en aplicaciones generativas. López Casarín ha realizado un intenso trabajo territorial en la capital del país, para dialogar con las y los ciudadanos sobre los retos que enfrentan sus comunidades, así como las posibles vías para llegar a soluciones sostenibles y de largo alcance. En los próximos meses, el diputado intensificará sus recorridos en las distintas alcaldías de la capital del país.

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO; PAN REPRUEBA LA PARTICIPACIÓN DE SHEINBAUM EN ENCUENTRO DE GRUPO PUEBLA, QUE REÚNE REPRESENTANTES DEL AUTORITARISMO EN LA REGIÓN

Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, señalo que México fue la sede del IX Encuentro del Grupo de Puebla en el que se reunieron los políticos de la izquierda más extrema de América Latina y España. Desde Acción Nacional señalamos la gravedad de que Claudia Sheinbaum siga la misma línea de López Obrador al haber asistido al encuentro del Grupo de Puebla, dejando muy claro que sus alianzas son con los líderes autoritarios que han generado miseria y las peores crisis en materia de derechos humanos de América Latina y el Caribe, es reprobable que tanto Claudia Sheinbaum como Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores y cercanas al presidente de México, un país democrático, se hayan reunido con los principales representantes del autoritarismo y la corrupción en la región como lo son Bruno Rodríguez, canciller cubano; Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana; Evo Morales, ex presidente boliviano destituido por cometer fraude electoral; Ernesto Samper, ex presidente colombiano acusado de colaboración con el narcotráfico; y Rafael Correa, ex presidente ecuatoriano prófugo de la justicia, acusado de corrupción. Con la presencia de Sheinbaum en dicha reunión se hace constar que uno de sus propósitos principales es cerrar filas con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y queda demostrado cual seguiría siendo la propuesta de la política interior y exterior de nuestro país, alejada de los estados democráticos y muy pero muy cercana a los populistas y dictadores que han dejado a sus países destruidos con tremendos niveles de pobreza, violencia y corrupción.

DIPUTADAS OLGA LUZ ESPINOSA Y EDNA DÍAZ Y DIPUTADOS JAVIER HUACUS Y MIGUEL TORRES; COMPARECENCIA POBRE Y LIMITADA DE LUISA MARÍA ALCALDE

El Grupo Parlamentario del PRD, por medio de las diputadas Olga Luz Espinosa y Edna Díaz y los diputados Javier Huacus y Miguel Torres, lamentaron el limitado y pobre informe con el que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores indicaron que nuestro país podría llamarse “Pejelandia”, no México, porque nada de lo dicho corresponde a la realidad. Las y los perredistas cuestionaron a la hoy funcionaria que defendía a las familias de desaparecidos, pero que ahora, como funcionaria federal, y con el segundo cargo más importante del país, minimiza los atentados en contra de las madres buscadoras, al decir que lo que recibieron son simples simple balazos al aire y resumió que es precisamente en Chiapas, donde se demuestra que nuestra estrategia, de la 4T funciona. En este sexenio los corruptos, criminales y delincuentes se han cubierto con el manto de la impunidad, afirmó la secretaria de la Mesa Directiva, Olga Luz Espinosa Morales, quien aprovechó para enviar, a través de Alcalde Luján, un mensaje a Ignacio Ovalle, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de Segob: Nacho, te queda sólo un año para gozar de la impunidad por el saqueo de Segalmex. El diputado Miguel Ángel Torres, indicó que la gobernabilidad del país está en riesgo. El crimen organizado ha avanzado al grado que se ha convertido en el quinto empleador del país. Y lo hemos dicho hasta el cansancio abrazos, no balazos no puede ser la base de una estrategia en materia de seguridad.

CECILIA PATRÓN; PAN RESOLVERÁ LAS PREOCUPACIONES MÁS SENTIDAS DE LOS MEXICANOS MEDIANTE SU PLATAFORMA ELECTORAL

La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, garantizó que el Partido Acción Nacional resolverá las preocupaciones más sentidas de las y los mexicanos y buscará que se sientan representados con sus ideas y valores, en la plataforma electoral 2024-2030. Con esto pretendemos llegar a cada rincón del país, porque México es muy rico y con diversas opiniones, por lo queremos llegar a todos lados. Aseguró que Acción Nacional trabajará de la mano con los ciudadanos. Asimismo hizo un llamado a la militancia para que escuchen a la ciudadanía y se acerquen a sus necesidades, a fin de que la gente sepa que en el albiazul su voz cuenta y es parte de las decisiones. La panista señaló que hay dos plataformas, una conjunta que representarán PAN, PRI y PRD basada en seis pilares: desarrollo humano y justicia, seguridad y justicia para todas las familias, economía competitiva con oportunidades, desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente, reforma integral del poder para el fortalecimiento de instituciones y democracia y política exterior. Este proyecto será discutido y aprobado el próximo 21 de octubre en Consejo Nacional. Y la plataforma del PAN en donde están plasmados valores como el bien común, el respeto a la dignidad humana, solidaridad y subsidiariedad y los temas: combate a la corrupción, seguridad y justicia, política fiscal y presupuestal, federalismo, la persona al centro de las decisiones, seguridad social, innovación y bienestar animal.

ALEJANDRO NICOLÁS MAYORKAS; UN MURO NO ES LA RESPUESTA

Alejandro Nicolás Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que su país no ve a un muro fronterizo como la respuesta para frenar contrabando y el cruce de migrantes. No hay ninguna política con respecto a muro en la frontera. El proyecto de construcción informado fue asignado durante la administración anterior en 2019 y la ley exige que el gobierno utilice estos fondos para este propósito. El presidente Joe Biden dijo antes que no puede impedir que se utilicen fondos federales para construir secciones del muro fronterizo entre Estados Unidos y México después de que el Congreso asignara dinero, y añadió que no cree este tipo de barreras funcionen. Donald Trump, para competir con el demócrata Biden en las elecciones presidenciales de 2024, hizo de la construcción de vallas fronterizas un principio central de su primera campaña a la Casa Blanca, con el cántico Construyan ese muro. Una de las primeras medidas de Biden tras asumir el cargo en enero de 2021 fue emitir una proclamación en la que se comprometía a que no se desvíe más dinero de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, así como a revisar todos los recursos que ya se habían comprometido. El gobierno de Estados Unidos construirá más tramos del muro fronterizo y carreteras en un condado de Texas por el que ha pasado un gran número de migrantes procedentes de México. Andrés Manuel López Obrador, calificó la medida de retroceso y consideró que no resuelve nada. Washington explicó que la acción no se desviaba de la proclamación de Biden porque el dinero que se asignó durante el mandato de Trump en 2019 tenía que gastarse ahora.

