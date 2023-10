El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) no cuenta con los recursos necesarios para garantizar no solo la estrategia de atención a la primera infancia, sino todos los proyectos que derivan del programa especial del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2014), conocido como PRONAPINNA, afirmó Constanza Tort San Román.

La encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA agregó, durante el foro “Construyendo un Presupuesto para la Niñez y Adolescencia 2024” realizado en la Cámara de Diputados, que siempre será más barato prevenir una enfermedad que curarla; garantizar un ambiente sano que rescatarlos de situaciones de calle, de adicciones, o de tener conflictos con la ley y de reclutamiento por parte del crimen organizado.

“Es más barato prevenir la explotación infantil en todas sus modalidades que combatirla, es más barato hacer lo que se tenga que hacer para que no abandonen la escuela, a lograr que regresen y así puedo seguir infinitamente y esto parece que nadie debería dudarlo pero no es así esto no ocurre así en nuestro país, y lo he dicho muchas veces y no sobra repetirlo, no es un gasto, no es la ocurrencia de alguien, es una verdad indiscutible y ya no es tiempo de que podamos cuestionarla, sino de hacer la tarea que nos corresponde como servidores públicos”, enfatizó.

En su participación, la directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Alejandra Macías, advirtió que entre más tiempo tarde el país en invertir en la primera infancia los problemas nacionales serán más graves.

“Los riesgos, las incertidumbres, la falta de oportunidad que van a tener las siguientes generaciones van a ser muy profundas, y resolverlas todavía va a ser más complicado, entonces la acción ya es urgente, no es algo que podamos posponer.

“Tenemos que pensar en cómo asignar esos recursos a la política que existe, pero también ver qué otras cosas hacen falta implementar”, expresó.

Detalló que en el país viven más de 12 millones de niñas y niños menores de seis años y al menos la mitad de ellos en condiciones muy malas, en las que 73% de ellos de los menores de seis años enfrentan alguna carencia social como rezago educativo, carencia de acceso a los servicios de salud y de seguridad social.

“Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las niñas y niños en primera infancia es el grupo poblacional que enfrentan mayores niveles de pobreza”, aseveró.

