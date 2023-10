Ante los señalamientos de presunto plagio en su tesis de licenciatura, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, informó que solicitó a la Vicerrectoría de la Universidad La Selle, “revisar la regularidad metodológica y la regularidad de las citas de mi trabajo de ‘naturaleza jurídica del voto’ que yo hice y categóricamente es original”.

En un video mensaje, el senador advirtió que no se amparará “yo no voy a andar en arreglillos con medidas cautelares con un juez, yo no me escondo, como lo digo, doy la cara, no robó ideas originales para titularme”.

Informó que también presentó su tesis a la dirección de servicios legales de la Cámara de Diputados para que la incorporen en el expediente del juicio político que inició en contra de Yazmín Esquivel para que la revisen los diputados.

“Me atengo a lo que diga mi Universidad y a lo que digan la mayoría de los diputados”; y enfatizó que lo que buscan con las acusaciones de plagio “quebrar el ánimo a quienes no coincidimos en la disque Cuarta Transformación, nos quieren quebrar el tesón y el coraje, pues conmigo se toparon con pared yo voy a seguir diciendo lo que dicta mi conciencia”.