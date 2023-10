A su corta edad y con una carrera sólida, pocos saben que Nathan Galante es conocido ya como uno de los autores más solicitados del regional mexicano, quien dice mantenerse alejado de los narcocorridos pues cuidar lo que quiere transmitir y lo que canta para no vivir una vida de gangster.

El coautor de Ya supérame, tema que hizo famoso Grupo Firme nació en Tijuana, en un barrio famoso por su alto nivel de delincuencia y hoy en día tiene su residencia en Sinaloa. Era inevitable cuestionar a Nathan acerca de la situación que impera en esa ciudad californiana respecto a las amenazas hechas presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación a Peso Pluma y Fuerza Regida, lo que obligó a la cancelación de sus presentaciones.

“Mi única respuesta ante ello es que hay que tener cuidado con lo que cantamos, con lo que queremos transmitir, porque si quieres vivir una vida de gánster lo vas a vivir pero con sus pros y sus contras y no nada más con lo bonito.

“Habemos artistas que cuidamos lo que cantamos, que no nos preocupa o que no nos importa el encajar por encajar, que hacemos música sin ofender ni faltar el respeto a nadie. Y le puedo asegurar que si yo me presento en Tijuana no pasaría nada de esto”, dijo de manera muy amable Nathan a 24 HORAS.

El joven conocido en El cantautor dolido va por el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música de Banda por Una copa por cada reina (Deluxe).

“La nominación es lo más grande que me ha pasado en mi carrera; cuando supe la noticia me puse a llorar porque es una manera de sentirse tan orgulloso de uno mismo, de ver que todos los esfuerzos que haces cada día rinden frutos”, comentó.

Sin embargo, lo que más le impresiona es saber que compite con bandas como El Recodo, MS, La Arrolladora y Julión Álvarez, a quienes respeta y admira.

Galante escribió su primera canción en cuarto grado y desde ese momento se dio cuenta de su innegable pasión por la música y la composición, pero para realizar su sueño de grabar sus canciones tuvo que migrar. Y hoy en día asegura que su objetivo es llegar a los niveles que Juan Gabriel.

“Lo más difícil al terminar de escribir una canción es tomar esa decisión de si la grabo yo o se la doy a alguien más, tal fue el caso de Ya supérame y fue un éxito mundial gracias a Dios; la gente me reprocha en redes sociales que no la haya cantado yo, pero si lo hubiera hecho quizá no habría tenido esa suerte, incluso, no es de mis canciones favoritas, pero la gente manda, así que considero que clave del éxito es el lenguaje que uso en las canciones”.

Por increíble que parezca, Nathan Galante inició en esta profesión cantando música cristiana, aunque transitó por el pop y migró al rock para destacar en el regional mexicano, género que siempre fue parte de él y de su familia.

“Tengo una meta a largo plazo, ser el cantautor más importante en el género. En el camino voy a ir realizando proyectos personales que obviamente una cosa me va a llevar a la otra como este disco que me llevó a destacar, el siguiente quién sabe; con cada canción y con cada disco evidentemente espero lo mejor, gustar, llegar a los corazones de la gente que me escucha”, finalizó Nathan Galante.

LEG