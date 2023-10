El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó que exista el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). López Obrador calificó al INAI como un aparato administrativo, burocrático, bueno para nada, que le cuesta a los ciudadanos más de mil millones de pesos. Nosotros lo único que lamentamos es que hayan credo esa comisión, esa oficina, supuestamente de la transparencia, que se creó en la época de Vicente Fox para simular de que iban a combatir la corrupción y se convirtió en una tapadera. La Cámara de Senadores deberá nombrar a tres comisionados del INAI antes de concluir el año, así lo resolvió la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN). Las vacantes no han sido cubiertas por la omisión de la mayoría de los senadores de Morena y la negativa del Gobierno del presidente López Obrador, por considerarlo un organismo herencia del pasado neoliberal. La omisión por parte de la Cámara alta del congreso fue reconocida con el voto a favor de ocho ministros al proyecto de Juan Luis González, quien estableció que se debieron realizar los nombramientos antes de caer en su inoperancia con cuatro comisionados de los cinco mínimos requeridos por ley para sesionar. Su nombramiento se deberá realizar antes de que concluya su actual periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del próximo 15 de diciembre, pues señaló que han transcurrido más de los 60 días que se otorgan de forma improrrogable al Senado para cubrir las vacantes del Inai por supuestas razones distintas a la conclusión del periodo de encargo. Sobre la decisión de la Corte que ordena al Senado nombrar a los comisionados del INAI, López Obrador detalló que es un asunto entre poderes, aunque le gustaría que el INAI diera la mitad de su presupuesto para becas a niños pobres del país. Es un asunto entre el Poder Judicial y el Legislativo. Que lo resuelvan ellos, a mí lo que me gustaría es que dijeron que ya no vamos a gastar mil millones, nos vamos a justar a 500 y vamos a destinar 500 a becas de estudiantes pobres.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; HABLA SOBRE RESOLUCION DE SCJN EN RELACIÓN A NOMBRAMIENTO DE COMISIONADOS DEL INAI

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política, hablo sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de nombramientos de los comisionados del INAI. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió una controversia constitucional respecto al nombramiento de los comisionados del INAI. Quiero expresar a la opinión pública que no se trata de que el Poder Judicial le diga, en este caso al Senado, cómo debe resolver. Lo único que está haciendo a través de su resolutivo la Suprema Corte, es que se discuta y en su caso, de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los comisionados. Cumpliremos con este mandato jurisdiccional. Pero la mayoría calificada depende de la voluntad y los consensos que se generen, tanto en los grupos parlamentarios como en los integrantes de cada uno y de cada una en el Senado. Estén atentos. De ninguna manera debe entenderse que hay una invasión del Poder Judicial al Poder Legislativo; somos autónomos, somos de los que creemos en la división de poderes y aquí haremos uso de nuestras facultades republicanas, en nuestros tiempos, en nuestros métodos y en nuestros Reglamentos. Cumpliremos, sí, el resolutivo. De no alcanzarse la mayoría calificada, ese es un asunto político-legislativo que estaremos informando llegado su momento.

SENADOR CARLOS RAMÍREZ MARÍN; CIERRA FILAS CON CLAUDIA SHEINBAUM

El senador Carlos Ramírez Marín estuvo en la entrega de la constancia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a Claudia Sheinbaum que la acredita como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. Ramírez Marín, oficializó su incorporación al grupo parlamentario del Partido Verde y asistió al evento para cerrar filas con Claudia Sheinbaum y también recibió la bienvenida a la llamada Cuarta Transformación por parte de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Saludo al senador Carlos Ramírez Marín, bienvenido al lado correcto de la historia. Muchas gracias al PVEM. No tengo más que agradecimiento por su solidaridad, por su apoyo, por su patriotismo y por el apoyo que han dado a la agenda de la 4T. El vocero de Claudia Sheinbaum se refirió a Carlos Ramírez Marín a quien le dijo ya te habías tardado en dejar el grupo parlamentario del PRI, para sumarte al Verde. Claudia Sheinbaum, reconoció que es vital la alianza entre Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde para alcanzar la mayoría calificada en 2024.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PERFIL MÁS IDENTIFICADO DEL PARTIDO Y TIENE MÁS POTENCIAL DE VOTO

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, es el perfil más identificado del partido y tiene más potencial de voto, por lo que es el preferido de los ciudadanos para la candidatura a la gubernatura de Puebla en las elecciones del 2 de junio del 2024, de acuerdo con el reporte de resultados de septiembre de la encuestadora Más Data. El resumen del posicionamiento arrojo que Mier Velazco se encuentra por encima de Alejandro Armenta Mier, Claudia Rivera Vivanco, Julio Huerta Gómez, Olivia Salomón Vivaldo, Rodrigo Abdala Dartigues y Eduardo Rivera Pérez, (uno de los perfiles del PAN que se perfila como candidato a la gubernatura, en los rubros de conocimiento, opinión positiva, potencial de voto, preferencia y reconocimiento de pertenecer a Morena. El estudio realizado dejó por sentado que si hoy fuera la elección para escoger al próximo gobernador el 34 por ciento votaría por Morena y muy por debajo el Partido Acción Nacional (PAN). Respecto a la forma en la que la gente acostumbra decidir por quién votar, los resultados arrojaron que más del 62 por ciento se fija en el candidato del partido, mientras que, menos del nueve por ciento vota siempre por el mismo partido. Mier Velazco es uno de los primeros perfiles que fue seleccionado para avanzar en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura para la gubernatura, a lo largo de su trayectoria política ha sido diputado local y tres veces legislador federal.

RICARDO MONREAL; MÉXICO DEBE GARANTIZAR UN SISTEMA DE JUSTICIA EFICAZ CONTRA QUIENES PARTICIPEN EN DESAPARICIONES Y A FAVOR DE VÍCTIMAS

Ricardo Monreal, afirmo que el crimen organizado es un actor clave en la crisis de desapariciones en México, y no podemos claudicar en la lucha por la justicia y la seguridad de nuestras juventudes. Señaló que se requiere fortalecer el sistema de justicia, garantizando que los perpetradores sean juzgados y que las víctimas reciban la reparación del daño sufrido. Sostuvo que las desapariciones forzadas siguen siendo un tema vigente, aunque aclaró que hoy no son realizadas por un Estado opresor, sino que se encuentran cubiertas por la sombra del crimen organizado, exponiendo la brutalidad de un sistema que devasta comunidades enteras a lo largo y ancho del territorio nacional. Consideró que está comprobado que la falta de oportunidades, la desigualdad económica y la pobreza son caldos de cultivo para la violencia y los comportamientos delictivos. Las y los jóvenes mexicanos, en particular, han sido víctimas de este sistema que, con el paso de los años, les negó la oportunidad de tener un futuro digno. El crimen organizado generó un clima de impunidad que permite que estos horrores ocurran y, desafortunadamente, los jóvenes son reclutados o quedan atrapados en un fuego cruzado que los deja en el abismo de la desaparición forzada. Monreal Ávila subrayó que desde el inicio de la transformación que actualmente se lleva a cabo en el país, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cambió la concepción y atención a las juventudes; ya no hablamos de ninis, sino de muchachas y muchachos que necesitan el apoyo del Estado para salir adelante. A nadie le resulta ajena la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014; aquel lamentable acontecimiento reveló el grado de vulnerabilidad de la población joven de México ante estos problemas. El senador con licencia dijo que mitigar la pesadilla de las desapariciones requiere también fortalecer el sistema de justicia, garantizando que los perpetradores sean juzgados y que las víctimas reciban la reparación del daño sufrido, lo que implica hacer reformas profundas en el sistema legal mexicano, para combatir la impunidad.

XÓCHITL GÁLVEZ; ESTA DE ACUERDO CON LA SEGURIDAD QUE LE OFRECE LA SEDENA

La aspirante a la presidencia desde el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez contará con militares que servirán de escolta durante sus giras, pues aceptó la oferta de AMLO para tener seguridad extra rumbo al 2024. Xóchitl Gálvez aseguró que aceptó la ayuda de los militares para brindarle seguridad, sobre todo en zonas de mayor riesgo. Sí acepto un apoyo de seguridad sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos. Sí me interesa que cuando llegue a Culiacán, no estar con esa angustia de qué está pasando allá. Indico que Crescencio Sandoval pondrá a su disposición a un teniente coronel a cargo de una célula que se encargaran de trabajos de inteligencia que esté alrededor simplemente para garantizar que todo esté tranquilo. Su responsable de seguridad hablará con el teniente a cargo para cuando vaya a estados en los que hay mayor violencia. Lo más probable será que estos vayan armados, pues se trata de una escolta. Xóchitl Gálvez señalo que a ella le costaba trabajo aceptar que fuera para ella la seguridad y qué pasaría con el resto de mexicanos. Lo que me explicó el general es que, en mi caso, no soy cualquier ciudadano ya, que acepte yo que mi condición cambió. Por el momento no están las fechas establecidas aún para iniciar los trabajos. Asimismo indico que hubo un buen trato por parte de Sandoval, que llevó a cabo una charla con franqueza y que lo invitó a comparecer en el Senado. Xóchitl Gálvez dejará de trasladarse en la bicicleta que la caracterizó al inicio de sus aspiraciones presidenciales: Ahorita ya se acabó la bicicleta.

MARIO DELGADO; A 12 AÑOS SEGUIMOS SIENDO PROTAGONISTAS DEL CAMBIO; LA PRIMERA PRESIDENTA DE MÉXICO EMANARÁ DE MORENA

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la conmemoración de los 12 años de la Primera Asamblea Constitutiva de Morena, apuntó que México se encuentra frente a tiempos estelares de su historia y que, antes ello, el Movimiento Regeneración Nacional tiene la gran oportunidad de continuar siendo protagonista del cambio y que, de sus filas, este 2024 emane la primera mujer presidenta de la República. El próximo año vamos a vivir un momento histórico. Es la primera vez que vamos sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta. Nos deja un gran legado, un legado extraordinario; pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese legado? Si somos la generación que estaba lista para hacer trascenderlo a las siguientes generaciones o nos vamos a dividir, nos vamos a confundir, pensando que la lucha era por cargos y no por causas. El dirigente morenista llamó a seguir haciendo política con principios y anteponer siempre el proyecto sobre la ambición personal. Es el momento de que no sólo digamos de dientes para afuera ‘es un honor estar con Obrador; es el momento que lo hagamos realidad a partir de hacer política con principios, con valores y anteponiendo siempre, ante cualquier interés personal, el interés de este gran proyecto histórico. El líder del partido guinda destacó que durante todos estos años Morena ha sido un ejemplo de congruencia entre los principios y la acción política. Es lo maravilloso de este movimiento: la congruencia de su pensamiento, la congruencia de sus principios y la acción política, que eso es muy difícil cuando se logran los gobiernos. Mario Delgado subrayó que en México se vive una revolución pacífica y que sólo el empoderamiento del pueblo hará que ésta sea irreversible pues la Cuarta Transformación está en el cambio de mentalidad.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; DURANTE EL ENCUENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL PAPEL ÉTICO DE LA INDUSTRIA

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante el encuentro de inteligencia artificial: El papel ético de la industria, dijo: Quiero reconocer a la senadora Alejandra Lagunes porque siempre está en estos temas, siempre está en los temas de vanguardia, así la conocí en el ejercicio del gobierno también hablando de tecnología, hablando de comunicación, hablando de Internet, hablando de avanzar, por eso es que es fundamental que continúe con este liderazgo legislativo. También saludo a mi compañera y mi amiga Nadia Navarro, que ha estado muy activa en Puebla solamente observo, que está llevando muchos foros allá a ese estado y en donde la apoyan todos los sectores y que hemos podido participar y por supuesto le reconozco la participación activa y es presidenta de la Comisión Bicameral en el Congreso. La senadora Indira Kempis, es una senadora que habla mucho de temas de avanzada en el Senado de la República. Con ella se impulsó esta necesidad, de que un equipo tenga un trato distinto para impulsar el uso de vehículos eléctricos, el uso de vehículos híbridos y terminaron con el consumo de combustibles fósiles entre otros muchos temas que tienen que ver con eso: con el uso de energías limpias y por eso no me extraña que ella esté también impulsando esto. Con ella hablamos de las criptomonedas también, de la regulación de las criptomonedas y eso es muy importante.

MARKO CORTES; APRUEBA COMISIÓN PERMANENTE DEL PAN MÉTODO DE DESIGNACIÓN PARA SELECCIÓN DE CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, indico que para formalizar el proceso electoral y legal, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional aprobó como método interno de selección de la candidatura a la presidencia de la República: la designación. Las comisionadas y comisionados acordaron convocar a sesión de Consejo Nacional para el próximo 21 de octubre, a fin de que se analice y ratifique este acuerdo. En esta sesión de Consejo Nacional se espera la presencia de Xóchitl Gálvez Ruiz, responsable de la construcción del Frente Amplio por México. En sesión extraordinaria, las y los integrantes de la Comisión ratificaron también la decisión de la Comisión Permanente Estatal de Yucatán para que el método de selección a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, por el principio de mayoría relativa y representación proporcional para el proceso electoral local 2023-2024, sea designación. De la misma forma, para el estado de Oaxaca, se confirmó lo aprobado por la Comisión Permanente Estatal para que el método de selección de candidaturas a cargos de diputaciones locales y ayuntamientos sea la designación. Marko Cortés Mendoza, dijo que el partido está listo y preparado para el inicio de la precampaña y trabajando con reglas claras y en unidad para los procesos de renovación de gobierno en nueve estados.

DIPUTADO JAVIER LÓPEZ CASARÍN; LAS CIUDADES TIENEN UN PAPEL PROTAGÓNICO EN EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El diputado de Partido Verde Javier López Casarín participa en el STS Fórum, en Kioto, Japón, encuentro que cumple 20 años impulsando la adopción de la ciencia y la tecnología para solucionar los grandes retos globales. El también presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados señaló la necesidad de que los gobiernos nacionales, estatales y municipales, en conjunto con el sector privado, adopten estrategias integrales de planificación urbana. Las ciudades deben asumir un papel protagónico en el combate al cambio climático, al ser las responsables del 75 por ciento de las emisiones de CO2 que se producen a nivel global. Javier López Casarín aseguró que se trata de una tarea que involucra tanto al sector público como al privado, sin dejar de lado a las y los ciudadanos. Explicó que el mayor impacto al ambiente proviene de la actividad industrial, el transporte y la construcción y operación de edificios. Las ciudades tienen una capacidad única para hacer frente a los retos globales. No obstante, la posibilidad para reducir las emisiones contaminantes de forma sostenida depende, en gran medida, de las decisiones que se tomen hoy. Está claro que cada país debe lograr una coordinación entre el gobierno nacional y las administraciones estatales y municipales, ofrecer incentivos reales para que éstas disminuyan el impacto ambiental, además de contar con políticas públicas que garanticen el crecimiento urbano ordenado y la disminución sustantiva de las emisiones a la atmósfera. Para López Casarín, la inversión en proyectos de infraestructura urbana verde requerirá del financiamiento conjunto del gobierno y la iniciativa privada, sólo así podrá conseguirse una reconfiguración de los espacios urbanos para hacerlos sustentables. El acceso a créditos y a esquemas de financiamiento es uno de los principales retos a los que se enfrentan hoy las ciudades para transformar su infraestructura. La mayoría de las ciudades de los países de la OCDE tienen una calificación crediticia, pero ésta suele ser inferior a la de sus respectivos gobiernos nacionales, ya que se considera que tienen un mayor riesgo de impago. Las ciudades, con el apoyo de los gobiernos nacionales o de instituciones financieras internacionales, pueden acceder a soluciones de financiación innovadoras. Ante los participantes del STS Fórum, el diputado urgió a la definición de acciones concretas que se apoyen en el conocimiento científico y tecnológico, adoptando siempre una visión innovadora.

DONALD TRUMP; LLEGA CON SUS HIJOS AL TRIBUNAL DE NUEVA YORK DONDE SE LE JUZGARÁ POR FRAUDE

El ex presidente estadounidense Donald Trump llegó al tribunal de Nueva York donde da comienzo el juicio civil en su contra por fraude continuado durante años en la Organización Trump, un caso impulsado por la Fiscalía del estado de Nueva York, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Trump advirtió que acudiría en persona para los argumentos orales con el objetivo de limpiar su nombre y reputación, pero no se le vio entrar por la escalinata frente a la que estaba apostada la prensa, en una plaza de Foley Square vallada y llena de policía, prensa, y manifestantes en su contra, ya que lo hizo por una entrada lateral.

