Jugar Champions League es un momento único para todos los clubes que logran clasificarse a la máxima competición a nivel de clubes, para un equipo que logra hacerlo por primera vez, aún más, así ha sido la historia del conjunto del FC Berlín, quienes actualmente están disputando su primera Liga de Campeones de toda su historia.

Lamentablemente, sobre todo para su afición, el cuadro rojo de Alemania no podrá disputar ningún partido en el Estadio An der Alten Försterei, esto debido a que por políticas de la Unión Europea de Futbol Asociado (UEFA) no cumple con los requisitos tanto de la zona de prensa como en el número de palcos VIP.

Tras esta decisión y para no perder ningún juego en la mesa, el FC Berlín se trasladó al Estadio Olímpico de Berlín, casa de Hertha Berlín y que cuenta con una capacidad de 74,649 aficionados, para el duelo de este martes 3 de octubre, cientos de aficionados pintaron de rojo este recinto como si fuera su casa, no sin antes mandarle un recadito a la UEFA.

Mientras se llevaba a cabo la ceremonia protocolaria de la Champions League, los aficionados mostraron varias mantas en contra del organismo por no dejarlos jugar su primera Champions en casa, las mantas contenían la siguiente leyenda:

“UEFA, no les interesa el deporte, lo que les interesa es el dinero”, esto con respecto a los requisitos que imponen a los participantes.

La fiesta futbolera para los aficionados del FC Berlín no terminó de la mejor manera, pues luego de ir ganando por marcador de 2-0, el Braga de Portugal terminó dándoles la vuelta para llevarse el juego 3 goles a 2, dejándolos al fondo de la tabla del Grupo C sin ningún punto.

