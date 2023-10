Revira INE a UIF

Pues resulta que según el INE, que preside Guadalupe Taddei, la UIF de Pablo Gómez sí ha incumplido la ley y un convenio al no atender las solicitudes de información que se le han realizado, por ejemplo: En 2015 se firmó un acuerdo para que ambas instancias puedan intercambiar información “que resulte esencial para el desarrollo de sus atribuciones legalmente conferidas. Según el árbitro electoral, el artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General no está limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal; por lo que, en resumen, deberán recibir a la brevedad la información que pidieron a través de 54 requerimientos. ¿Sí le entenderá don Pablo a su nuevo cargo o de plano no quiere colaborar?, preguntan por allá en Periférico. ¿Será?

Un general para Morelos

Nos dicen que el general de División en retiro, Alfonso Duarte Múgica, está a punto de convertirse en un precandidato naranja al Gobierno de Morelos, por lo que sería uno de los serios aspirantes a ocupar el cargo que ahora tiene Cuauhtémoc Blanco y que, por los resultados que el cuatroteísta deja, sobre todo en seguridad y presencia de la delincuencia organizada… dicen que ni mandada a hacer una candidatura así. ¿Será?

Cuentas regresivas

Con octubre no solo comenzó la cuenta regresiva del sexenio de AMLO, que por ley termina el 1 de octubre de 2024 y no el 1 de diciembre, como en sexenios anteriores, sino que en el INAI también se acerca la fecha en que se renueve la presidencia, hoy bajo la tutela de Blanca Lilia Ibarra, ya que será en diciembre cuando la comisionada entregue la estafeta a uno de sus compañeros que hoy integra el pleno, en lo que ya se considera una histórica sesión, por aquello de las minas lanzadas desde el Ejecutivo y Legislativo… ¿Será?

Paros inoportunos en la UNAM

Es curioso que, contra la costumbre, los actuales directores de escuelas y facultades de la UNAM no se apuntaran a la contienda para suceder a Enrique Graue en la Rectoría. Esta vez, la mayoría de ellos se fueron por el camino fácil de apoyar a un candidato o candidata. Lo malo es que con el regreso de los paros a varias facultades de la UNAM por motivos varios como Ayotzinapa, el aborto, el 2 de Octubre y ahora hasta las chinches, sus comunidades, donde podrían llenar auditorios acarreando alumnos y secretarias que no saben ni a quién van a escuchar, otra vez se encuentran cerradas. Con esos amigos, aliados y operadores, los candidatos de la continuidad, o del continuismo, definitivamente no necesitan enemigos. ¿Será?

Entre abogados te veas

Después del caso Juan Collado, quien goza de libertad limitada por un brazalete, nos dicen que en la 4T pusieron en la mira a otro litigante VIP; se trata de Francisco Javier Mondragón, quien en su momento hizo declaraciones como abogado de Miguel Alemán Magnani, de Interjet, quien nos cuentan fue denunciado de manera anónima por supuestas transferencias, de las cuáles nos informan, ya tiene conocimiento la UIF. ¿Será?