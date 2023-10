El presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con en Texcoco con Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala. Hicimos el compromiso de trabajar juntos en bien de nuestros pueblos. López Obrador reconoció a Bernardo Arévalo como un amigo. Asimismo reafirmó que, además de compartir frontera con México, el pueblo de Guatemala es hermano.

IGNACIO MIER, JULIO HUERTA, LIZETH SÁNCHEZ, OLIVIA SALOMÓN; SON LOS ELEGIDOS DE MORENA PARA LA GUBERNATURA DE PUEBLA

El Consejo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya eligió a sus cuatro corcholatas que pasan a la siguiente etapa de encuestas para determinar quién será la persona que contienda en las elecciones a gobernador en el estado de Puebla. Los perfiles fueron seleccionados de un total de 27 aspirantes, quedando sólo cuatro personas entre ellos Julio Huerta Gómez, que obtuvo 63 votos; Lizeth Sánchez García, con 55 votos; Olivia Salomón Vivaldo, con 48; e Ignacio Mier Velazco, que reunió 44 votos. Aunque el Consejo Estatal ya definió su lista, aún falta que la Comisión Nacional de Morena dé el visto bueno, pues ésta aún puede eliminar o agregar perfiles a la encuesta. Será el 30 de octubre cuando el partido dé a conocer quién será la persona que se convierta en el candidato oficial de Morena para buscar la gubernatura el 2 de junio de 2024. Ignacio Mier Velazco, político oriundo de Tecamachalco actualmente es Diputado Federal, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. Fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el 2006. A nivel local ha ocupado diversos cargos como coordinador general de Planeación e Inversión en el gobierno y secretario del Centro de Estudios para el Desarrollo Comunitario en Puebla; secretario general de gobierno del ayuntamiento del municipio de Puebla. En Morena fue postulado y electo diputado federal por la vía plurinominal por la coalición Juntos Haremos Historia; integrando por la vía plurinominal la LXIV Legislatura la bancada de Morena y siendo presidente del comité de Administración e integrante de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Seguridad Pública. Tras ser la última corcholata electa, Mier Velazco destacó que la unidad de nuestro movimiento será la base para la continuidad y profundización de la cuarta transformación en nuestro estado. Cabe señalar que entre los pasillos de la política se dice que Ignacio Mier será el ganador de la encuesta.

PRESIDENTA DEL SENADO ANA LILIA RIVERA; PARTICIPO EN LA CUMBRE PARLAMENTARIA EUROPEA: INCLUSIÓN Y DEMOCRACIA, FUNDAMENTALES PARA ABATIR DESIGUALDAD

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, participa en cumbre parlamentaria europea, en Dublín, Irlanda. Ante representantes de 46 Estados miembros del Consejo de Europa, de países socios y observadores, que se reunieron en Dublín, Irlanda, para celebrar la Conferencia Europea de Presidentes del Parlamento 2023, Ana Lilia Rivera, enfatizó que la democracia es el único camino para combatir las desigualdades, la violencia y el sufrimiento de los pueblos. En la cumbre, participaron más de 60 oradores o vicepresidentes y alrededor de 400 delegados, para analizar las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, los desafíos a la democracia representativa, la igualdad y diversidad en la representación pública. Ana Lilia Rivera participó en un desayuno de trabajo con las presidentas del Parlamento, que organizó Catherine Connolly, presidenta de la Asamblea de Irlanda. Ante líderes parlamentarios de todo el mundo, destacó la importancia de elegir a la democracia como eje fundamental para resolver las desigualdades que se viven actualmente a nivel global. Advirtió que no es nuevo que el ejercicio de la democracia enfrente amenazas, las cuales se multiplican al ritmo de las problemáticas globales, como la pobreza, la desigualdad, la debilidad institucional, los niveles de corrupción, la inseguridad ciudadana, así como los Estados de derecho débiles, las amenazas a la libertad de expresión y el control incierto de las tecnologías digitales. Enfatizó, que las bases para una democracia fuerte y estable son la participación de la ciudadanía y una verdadera representación política. Asimismo en la cumbre se abordó el tema de la igualdad y diversidad en la representación pública, tema en el que la presidenta de la Cámara de Senadores afirmó que la participación de los grupos étnicos y sociales que históricamente han sido relegados son importantes en la construcción de una verdadera democracia. Dijo que incluir a los grupos históricamente relegados y sustentar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos en los principios de libertad, igualdad, pluralidad, inclusión, paridad de género y en una verdadera diversidad en la representación política, fortalecen la democracia en México.

MARCELA GUERRA; MÉXICO PLANTEARÁ MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA Y REGULAR EN FORO MUNDIAL

Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que ante la crisis migratoria que se vive en el país se planteará en el Foro Mundial de Migración, que ésta sea segura, ordenada y regular. México es referente en materia migratoria debido a su situación geográfica y lo ha vivido durante décadas; sin embargo, no podemos invitar a los migrantes a quedarse en nuestro territorio porque se carece de los elementos necesarios para atenderlos. La migración debe ser segura, ordenada y regular, esa es la postura de nuestro país ante el Foro Mundial de Migración. Guerra Castillo, se pronunció por empezar a diseñar medidas de largo plazo que permitan realizar una transición ordenada. En la Cámara de Diputados estamos dispuestos a buscar los acuerdos, mediante el diálogo con todos los grupos parlamentarios, para construir alternativas y tratar de reducir la problemática que viven miles de familias que transitan por el territorio nacional. Asimismo, destacó que se tiene que avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 en la cual, lejos de criminalizar la migración, se considera como un importante agente para impulsar el desarrollo sostenible.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; PIDE A PEMEX CONVERTIRSE EN UNA EMPRESA RESPONSABLE

Xóchitl Gálvez Ruiz, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) convertirse en una empresa responsable y hacer que la riqueza de hidrocarburo que hay en la región se refleje en los bolsillos de los tabasqueños. La senadora solicitó a Pemex respetar el medio ambiente, reparar los daños provocados a campesinos y ejidatarios por los derrames de petróleo, y evitar incendios en los ductos provocados por las tuberías viejas. Que Pemex sea responsable con los tabasqueños, que les dé lo que les toca, que tengan los apoyos necesarios para Tabasco. Con eso se resolvería un gran problema y una gran queja que tienen los tabasqueños. La legisladora consideró que el sureste mexicano necesita un desarrollo regional sostenible con identidad, donde se impulsen proyectos productivos que incluyan la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas. Tabasco tiene todo: tiene petróleo, tiene agua, tiene talento, tiene gente valiosa y yo creo que, si hacemos un trabajo en equipo, Tabasco se puede ir como cohete a la luna, se los garantizo. En otro tema, la senadora recordó que ella votó para que los programas sociales estén en la Constitución. Además, ella como legisladora y un grupo de diputados presentaron en la Cámara de Diputados una propuesta para que el programa de adultos mayores empiece a los 60 años, principalmente en las zonas más pobres del país. Gálvez Ruiz recalcó que durante este sexenio el Gobierno federal actual desapareció las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles.

SAMUEL GARCÍA; EN NOVIEMBRE DECIDIRÉ SI ME SUMO COMO ASPIRANTE POR MC PARA LA PRESIDENCIA.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dijo que será en el mes de noviembre cuando decida si buscará sumarse como aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia rumbo a las elecciones de 2024. Aseguró que en Noviembre dará a conocer su decisión y las razones por las que sí o por las que no iría. García Sepúlveda puso esta fecha debido a que aún falta realizar su Informe de Gobierno y del 13 al 23 de este mes, realizará un viaje a China, por lo que pidió a los neoleoneses que esperaran. Yo lo que le digo a Nuevo León es que me tenga paciencia, estamos valorando lo mejor para el estado y la mejor para el país, pero no va a haber ninguna decisión hasta noviembre que termine mi segundo año, ahí sí voy a dar razones de porqué sí y porqué no. Respecto a la posible participación de Marcelo Ebrard en MC, aseguró que una persona externa al partido podría ocasionar disputas internas así como división, pero se podría asegurar la unidad con una candidatura como la suya, pues dijo que varias personas le han llamado para ir por la candidatura. Quieren un naranja nato y tangible de origen, no un externo. Además dijo desconocer que haya acercamientos por parte de su partido con el excanciller y que pese a lo nocivo que podría resultar una posible candidatura de este, dijo que le tenía mucho respeto.

OMAR GARCÍA HARFUCH, CLARA BRUGADA, MARIANA BOY Y HUGO LÓPEZ-GATELL; COMIENZA LA COMPETENCIA DE LAS “CORCHOLATAS” DE MORENA POR LA CANDIDATURA EN CDMX

En Morena ya comenzó la carrera rumbo a la encuesta que definirá al candidato para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Estos son los aspirantes que buscan la candidatura de Morena, PT y PVEM para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: Omar García Harfuch, Clara Brugada, Mariana Boy y Hugo López-Gatell. Los cuatro aspirantes comenzaron, a partir de este fin de semana y hasta por un lapso de 30 días, recorridos por la capital para buscar posicionarse. Clara Brugada se deslindó de las pintas colocadas en bardas de distintos puntos de la ciudad a su favor con el lema la ruta es Clara, así como de las pintas que fueron borradas con mensajes de apoyo a García Harfuch, su adversario y compañero de partido. Me deslindo de este tipo de acciones y llamo a mis simpatizantes a mostrar su apoyo en la encuesta que los próximos días llevará a cabo Morena. Omar García Harfuch encabezó una asamblea en Magdalena Contreras, donde no respondió de forma directa a los señalamientos sobre ser uno de los funcionarios que en el sexenio de Enrique Peña Nieto habría participado en la elaboración de la llamada ‘verdad histórica’ de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Hugo López-Gatell, estuvo en el Mercado Medellín de la alcaldía Cuauhtémoc. Feliz de escuchar y conocer a todas y todos. ¡Esperen más visitas pronto! Mariana Boy, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), es la única de las y los cuatro aspirantes que se mantiene en su cargo público mientras compite por ganar la encuesta por la ciudad. Boy dio un mensaje acompañada de Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La cuarta transformación es un proyecto abierto, plural, democrático, donde hay cabida para absolutamente todos y para todas y que tiene como objetivo principal beneficiar a todas las personas habitantes de esta ciudad sin ningún tipo de distinción ni preferencias.

MARIO DELGADO; DESDE TLAXCALA LLAMA A CONTINUAR CON LA FORMACIÓN DE COMITÉS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, durante un evento ante militantes y simpatizantes, aseguró que, a nueve meses de la elección presidencial de 2024, es momento de que el movimiento de Transformación esté organizado y continúe la formación de comités en todo el territorio nacional. Afirmó que la próxima elección será un momento clave para el futuro del país, ya que el pueblo tendrá que elegir entre dos opciones: o sigue la transformación y el gobierno del pueblo y para el pueblo, o regresa la corrupción, regresa la robadera, regresan los privilegios. En la firma del acuerdo “Unidad por la Transformación” en Tlaxcala, Tlaxcala, destacó la visión de la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, para convocar a la unidad del movimiento. La doctora Sheinbaum nos ha convocado como movimiento a que estemos más unidos; la fuerza de nuestro movimiento es la unidad. Asimismo Mario Delgado señaló que en el movimiento de transformación caben todas y todos, por lo que, a partir de la lectura del acuerdo, llamó a la población a seguir avanzando en la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso para todas y todos los mexicanos. Mario Delgado reconoció a las personas distinguidas que suscribieron el acuerdo de unidad. Tenemos aquí a muchos ciudadanos y ciudadanas valientes que hoy se suman para que el camino de la Cuarta Transformación nos dure muchos años.

MARCELO EBRARD; COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE MORENA ADMITE QUEJA DE EBRARD CONTRA PROCESO INTERNO

Marcelo Ebrard informó que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena admitió el recurso de queja que interpuso contra el proceso interno para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y que dejó como ganadora a Claudia Sheinbaum. Les comparto que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de MORENA admitió, al fin, el recurso de queja que presenté, seguramente derivado del procedimiento que inicié en el Tribunal Electoral. El pasado 26 de septiembre el excanciller Marcelo Ebrard interpuso un Juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que la Comisión de Honor y Justicia de Morena dejó pasar el plazo para dar respuesta a su impugnación del proceso interno.

MARKO CORTES; DIRIGENTES ESTATALES DEL PAN REFRENDAN COMPROMISO CON XÓCHITL GÁLVEZ

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, dio a conocer que las 32 jefas y jefes estatales del Partido Acción Nacional refrendaron su compromiso con Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México, para cambiar el rumbo del país. Marko Cortés, indicó que el inicio de precampañas es el 5 de noviembre y están por empezar ya los trabajos para el proceso federal electoral del 2024, por lo que en el PAN estamos listos, hay mucho entusiasmo y una gran expectativa. Asimismo pidió a la militancia que una vez que arranquen los tiempos legales y oficiales, salgan a las calles a hacer presencia con la ciudadanía para transmitir que es posible un cambio. Aseguró que el PAN está comprometido en tener a los mejores candidatos para este proceso no solo para la presidencia de la República, sino también para los estados que renuevan gobernador y afirmó que hasta el momento los panistas han cerrado filas para seleccionar a los más competitivos. Sigamos avanzando, tratando de construir. Los jefes estatales son los brazos del partido en cada entidad federativa, esta es tu casa Xóchitl, este es tu partido y queremos pedirte mucho cariño, respaldo y apoyo. Por su parte, Xóchitl Gálvez celebró el cierre de filas y el buen ánimo que existe en el PAN y dijo sentirse muy contenta por el respaldo y el trabajo en equipo. Destacó el buen trabajo de gobiernos panistas como el de Mauricio Kuri en Querétaro, lo que enfatizó, acredita el trabajo del partido y hace las cosas más sencillas para que este proyecto pueda ganar.

RUSIA; LLAMA A SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO; INCORPORARÍA A 130 MIL JÓVENES

Rusia comenzó el segundo llamamiento de 2023 al servicio militar obligatorio en el que planea incorporar a filas a 130.000 ciudadanos de entre 18 y 27 años y que por primera vez incluye las anexionadas regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk. Junto con el comienzo de la campaña de llamada a filas, que se prolongará hasta el 31 de diciembre próximo, entró en vigor una ley que multiplicó por diez, hasta 30.000 rublos, poco más de 300 dólares, la multa por no presentarse en las oficinas de alistamiento. Las autoridades rusas han asegurado que los reclutas no serán enviados a la zona de acciones militares en Ucrania ni a unidades emplazadas en las nuevas regiones, como se denomina en Rusia a las anexionadas hace un año Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk, pese a no controlar la totalidad de sus territorios. El contraalmirante Vladímir Tsimlianski, jefe de Organización y Movilización del Estado Mayor General ruso, afirmó que el número de voluntarios para participar en la operación militar especial, la guerra en Ucrania, es suficiente para cumplir las tareas encomendadas. Según el marino, el alto mando no tiene planes de acciones adicionales de movilización para la campaña militar en Ucrania.

