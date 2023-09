Mientras la luna natural con tono rojizo salía para brillar en cielo, sobre la mitad del Foro Sol se elevó en punto de las 21:00 horas un globo en forma de luna, que iluminaron toda la noche durante la primera de dos fechas de The Weeknd en el recinto de la CDMX y su segunda en tierras aztecas.

Tras su exitoso paso por Monterrey, en el Estadio BBVA, Abel Tesfaye llegó a la capital mexicana para entregar uno de los shows más esperados de este año en México.

A las 21:20 horas, los fans ya esperaban ansiosos la salida de Abel, hasta un tanto desesperados, iniciaron las emociones con varias olas en las gradas, mientras los de las secciones de cancha grababan como espectadores.

Después de un espectacular intro, “Party Monster” fue la elegida por The Weeknd para abrir su concierto. No bastó mucho para que los fans brincaran y corearan las canciones, tanto que el piso del Foro se comenzó a mover al ritmo de “Sacrifice”, mientras Abel portaba un casco a lo Daft Punk y caminaba por todo el escenario que llegaba hasta el centro del lugar, vestido de militar.

Las luces de las pulseras, utilizadas anteriormente en shows como el de Coldplay o Taylor Switf, brillaron al ritmo de “Lost In The Fire” mientras The Weeknd cantaba a la luz de la Luna artificial, que también cambiaba de color, dependiendo la canción a entonar.

“The Hills” sonó mientras el escenario se ilumina con fuego y una ciudad en las pantallas se quemaba hasta la destrucción total. Después, ante los gritos de la mayoría de fans, por fin se quitó el casco a mitad del show para interpretar “Faith”, a coro con los fans que llenaron el Foro Sol.

“La noche es muy joven”, dijo Abel tras quitarse la máscara, justo antes de tocar “Earned It”, una de las más aplaudidas de la noche. El show tuvo de todo, Abrl bajó hasta el pit para cantar con sus fans y hasta cedió el micrófono a una de ellas, que entre risas del artista por sus gritos en lugar de interpretar la rola, comenzó “Feel It Coming” aún con el canadiense en el pit al frente de sus fans, quienes a su paso saludaban y gritaban al cantante, mientras él emocionado devolvía los saludos. Después, al regresar arriba al escenario, las luces blancas de las pulseras cambiaron a un tono rojo más sexual para dar paso a “Die For You” mientras todas las personas en el Foro Sol se movían al ritmo que marcaba The Weeknd.

“Call Out My Name” fue una probada más para un cierre esperado con las mejores canciones de su repertorio. Bajo tonalidades verdes, en este juego de luces creado para la gira de The Weeknd, también interpretó “Save Your Tears”.

“Blinding Lights” se llevó las emociones y gritos a todo pulmón por parte del público y fue una de las canciones más coreadas de Abel en esta primera presentación en el Foro Sol, poco antes del gran cierre de su primera fecha en CDMX con “In Your Eyes” y “Moth To A Flame”.

Para mañana se espera el mismo set list del originario de Toronto y multipremiado artista, un show con una producción de mucha calidad visual y auditiva, ante otro posible lleno total.

