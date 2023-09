El equipo de Harry Potter despidió en redes sociales a Michael Gambon, quien dio vida a Albus Dumbledore, tras anunciarse su fallecimiento a los 82 años de edad.

El actor británico murió este jueves en compañía de su esposa Anne y su hijo Fergus debido a una pulmonía, informó su familia en un comunicado.

Fue por medio de su cuenta de X (@J. K. Rowling) que Joanne Rowling, autora de Harry Potter, envió su pésame a la familia del actor a quien calificó como “un hombre maravilloso”.

“La primera vez que lo vi fue en EL rey Lear, en 1982, y si me hubieras dicho que ese brillante actor aparecería en cualquier cosa que escribiera, habría pensado que estaba loco.

Michael era un hombre maravilloso, además de una actor excepcional, me encantó trabajar con él, no solo en Potter sino también en The Casual Vancancy”.

Mientras que Daniel Radcliffe, protagonista de la saga cinematográfica, señaló en un comunicado enviado a la revista Variety:

“Con la pérdida de Michael Gambon, el mundo acaba de volverse considerablemente menos divertido.

Michael Gambon fue uno de los actores más brillantes y sencillos con los que he tenido el privilegio de trabajar, pero a pesar de su inmenso talento, lo que más recordaré de él era lo bien que lo pasaba haciendo su trabajo”.

James Phelps, quien interpretó a Fred Weasley, también lamentó la muerte de quien describió como una leyenda.

“Lamento mucho escuchar sobre el fallecimiento del Michael Gambon. Era, dentro y fuera de la cámara, una leyenda”.

Por su parte, Rupert Grint (Ron Weasley en la saga) mencionó que Gambon fue un modelo para él y envió “su amor” a su familia.

“Es muy triste saber lo de Michael. Aportó mucha calidez y picardía cada día en el set- Me cautivó cuando era niño y se convirtió en un modelo personal para mí por encontrar la diversión y las excentricidades en la vida”.

Jason Issacs, intérprete de Lucius Malfoy, escribió:

Ha muerto el magnífico Michael Gambon. Aprendí lo que podría ser la actuación de Michael en The Singing Detective: compleja, vulnerable y absolutamente humana. La mayor emoción de estar en las películas de Potter fue que él sabía mi nombre y compartía conmigo su intrépido y sucio sentido de la diversión.

Gambon ganó cinco Baftas y debutó su carrera en el teatro, en una producción de Otelo en Dublín, en 1962.

