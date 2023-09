Universal Pictures sorprendió a los fans de Dua Lipa y Henry Cavill, tras el lanzamiento del tráiler de “Argylle”, la nueva película de Matthew Vaughn.

Este jueves a través de las cuentas oficiales de Universal Pictures se liberó el primer tráiler de la “Argylle”, la nueva entrega del cineasta británico, Matthew Vaughn, que ha cautivado durante las primeras horas de su estreno y no solo por lo que se podrá ver próximamente con su nuevo trabajo, el cual llega después de la cinta ‘The King’s Man: La primera misión’, sino también por la actuación de Henry Cavill Superman) y la cantante Dua Lipa.

Y es que, en el clip de apenas 2:28 min podemos observar al Hombre de acero (Argylle), un espía que pierde la memoria y se convence de que es un autor de novelas de espionaje, esto en un primer momento , pues tras recuperar sus recuerdos, se tendrá que enfrentará a la organización que le arrebató todo.

Por su parte, la intérprete de One Kiss, quien hace su debut en en la actuación, será una espía y enemiga de Henry, a quien pondrá a bailar de una manera sorprendente con el fin de conseguir información sobre el sindicato del crimen a nivel global.

La historia está basada en una novela aún no publicada de la escritora Elly Conway, cuyo libro se espera llegue a las librerías el próximo 9 de noviembre.

Y tras el buen recibimiento que pueda tener esta cinta que se estrenará el próximo 2 de febrero de 2024 antes de su llegada al streaming por medio de Apple TV+, puede que sirva como comienzo de una trilogía.

En tanto que, si aun no le has dado un vistazo a este trailer de la cinta que contará con la participación de Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara y Dua Lipa, quienes encabezan el elenco , a continuación te dejamos el video.

