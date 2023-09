Se dio conocer el día de hoy el programa de Capital Startup Capital 2023, el cual, en su cuarta edición en Guanajuato, se posiciona como el evento más importante en México y Latinoamérica de Capital de Riesgo, en el cual se crean espacios de vinculación entre los Venture Capital, fondos, inversionistas y emprendedores.

Esta iniciativa nace desde el Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto de Innovación Ciencia y Emprendimiento (IDEA GTO) y conlleva la participación de Startups de todo México y Latinoamérica y más de 30 fondos provenientes de Silicon Valley y los ecosistemas de innovación más importantes del mundo.

“El Valle de la Mentefactura en Guanajuato es la identidad de un ecosistema vivo que late de manera fuerte y constante, y un ejemplo de esos latidos es Capital Startup Capital, una estrategia de largo plazo, que ha permitido que inversionistas internacionales vuelvan la mirada al mercado latino, pues buscan el enfoque, la pasión, la resiliencia, la adaptabilidad y el orgullo de pertenecer, que los emprendedores mexicanos y latinoamericanos brindan al mundo”, fueron las palabras de Juan Antonio Reus Montaño, Director General de IDEA GTO.

Por su parte Maricela García, Venture Partner at Draper Cygnus VC, mencionó la importancia de la inversión para las y los emprendedores, así como contar con un ecosistema que asegure que los emprendedores están llegando a donde deben llegar con sus modelos de negocios, no solo a nivel regional si no también a nivel global.

“Es verdaderamente importante tener líderes que impulsen las conexiones a través del talento, tenemos mucho talento innovador en México y lo que hace falta es capital, es inversión, yo siempre digo con mucho orgullo que no van a encontrar un emprendedor como el latinoamericano en todo el mundo, solo nos falta capital para escalar y tener el reconocimiento global”, comentó

Maricela, es una profesional del desarrollo empresarial con pasión por la innovación y un historial comprobado de obtención de resultado, está trascendiendo fronteras con un sólido conocimiento del ecosistema global de startups y de los mercados de inversionistas locales en Estados Unidos, América Latina y Medio Oriente. Como directora de la junta fundadora de Latina Professionals, lidera con propósito y empodera a más de 100 mil mujeres latinas en los Estados Unidos para que alcancen su máximo potencial a través de programas de desarrollo profesional, voluntariado, participación comunitaria y círculos de donaciones.

Luis Felipe Bravo Mena, titular de la Representación de Guanajuato en la CDMX, mencionó que previo a la pandemia ya se visualizaba para el estado de Guanajuato una nueva estrategia que impulsaría su desarrollo.

“Esta nueva etapa tiene como uno de los puntos clave, la visión de innovación y emprendimiento, por ello es que Capital Startup Capital forma parte de esta estrategia que coloca a la Mentefactura como uno de los motores de desarrollo del Estado”, indicó.

Luis Díaz, CEO de Audítate, platicó su caso de éxito, al formar parte de los emprendedores que conectaron con Manos Acelerator durante el Capital Startup Capital 2023, y cómo esto lo llevo a levantar capital extranjero.

Este recorrido no es para cualquiera, se necesita tener mucha pasión, mucha resiliencia, para entender que los inversionistas no siempre abren las puertas al proyecto, no porque no crean en él, sino que tienen reglas establecidas para cuidar su inversión, pero esto sólo te prepara más y más para lograr el objetivo que te propusiste”, mencionó.

Audítate es una Startup que ha logrado a partir de CSC Levantamientos de inversión de 750,000 USD. 250 mil dólares con Avalancha, constituido en Nueva York. 500 mil dólares con inversionistas privados. Distintivo como empresa destacada en revista Los 100 Pro 2022.

CSC fortalece las capacidades de inversión en las Startups de LATAM y especialmente de México, las conecta con fondos de inversión de riesgo para acelerar y escalar sus modelos de negocio; de esta manera fomenta el desarrollo de talentos y la atracción de capitales de riesgo.

Este espacio conecta con los fondos de inversión de Silicon Valley y de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo, está dirigido emprendedores y empresas que buscan inversión, ángeles inversionistas, o manager de fondos.

Durante sus tres ediciones anteriores ha logrado 1 mil 120 participantes, la intervención de 98 Startups, 55 inversionistas principalmente de Silicon Valley y otros ecosistemas globales.

Esta cuarta edición de Capital Startup Capital se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre en Silao Guanajuato en HACIENDA MARÍA EUGENIA Carretera Libre, Tierra y Libertad, 36298 Silao, Gto.

Algunos de los fondos de inversión que han sido invitados en ediciones anteriores son: Amplifica capital, SV LATAM Capital, HubsSpot Ventures, Vamos Ventures, Lattitude Ventures, Andreessen Horowitz, Samsung Ventures, Anthem Venture, Praetorian Venture Partners y MerryLynch.

Los inversionistas que participarán esta ocasión son: Tau Ventures, Angel investor, Ulu Vnetures, Vamos Ventures, SV Latam Capital, Roble Ventures, Newtype Ventures, Latitude Ventures, Andreseen Horowitz.

En esta edición se espera contar con 50 startups preparadas para levantar capital, 60 fondos e inversionistas invitados, Acceso a capital a más de 5 países que representa el 80 % de VC en LATAM, 13 mdd de acuerdos de inversión, 5 de compañías creadas den USA y más de 100 productos y servicios de alto valor comercializando en más de 20 países.

Capital Startup Capital es una muestra de que en Guanajuato la Mentefactura coloca la innovación y el emprendimiento al centro del impulso para el desarrollo, consolidando esta política pública como la Grandeza de Guanajuato.

