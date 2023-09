El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sigue abierta la investigación para conocer la verdad sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familiares tendrán acceso de manera directa a toda la información del caso con la que se cuenta hasta ahora. El jefe del Ejecutivo señaló que prevalecerá el diálogo, la rectitud y el humanismo por parte del Gobierno de México. Estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Por encima de todo está la verdad. La verdad nos va a hacer libres. Estamos reconstruyendo a partir de lo que existe. Todo lo que hay se ha entregado. Con la información que se tiene, si logramos que nos ayuden los que están detenidos o quienes están en libertad, podemos lograr lo más importante: encontrar a los muchachos. El mandatario sostuvo que los documentos permanecerán públicos en línea con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso en curso. Toda la información transparente. Asimismo refrendo a las madres y padres de los estudiantes el compromiso de continuar la búsqueda de sus hijos y otros escritos para despejar cualquier duda del manejo transparente y recto proceder de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sostuvo que, el Ejército sí ha cooperado en la investigación con la entrega de información. Estábamos en una reunión con los padres y con su desesperación, que es entendible por la desaparición de sus hijos, y también por mala información de los abogados y asesores, empezaron a mencionar que el Ejército no estaba dando información, que el Ejército no estaba cooperando. Se suele decir: es que usted da la orden, pero no le hacen caso y yo no permito eso. En el sexenio anterior, correspondiente al gobierno de Enrique Peña Nieto, se ocultó la verdad y desaparecieron pruebas; además, impusieron el llamado pacto de silencio y la verdad histórica. A diferencia de esa actuación, nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto. Vamos a actuar con rectitud y no somos iguales. El presidente López Obrador llamó al gobierno de Israel a cooperar con México en el esclarecimiento de los hechos a partir de la captura a Tomás Zerón, señalado por tortura en el caso Ayotzinapa.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; DEBATEN EN EL SENADO POLÍTICA SOCIAL DEL EJECUTIVO FEDERAL

El senador Eduardo Ramírez, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, indico que con motivo del análisis del V Informe de Gobierno, senadoras y senadores de todos los Grupos Parlamentarios analizaron la política social puesta en marcha por el Ejecutivo federal. Los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT y PES consideran que gracias a los programas sociales se atienden prioritariamente a los grupos más vulnerables. Por parte de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC aseguran que no existe un modelo de bienestar, porque no hay medicamentos, seguridad y educación de calidad. Por Morena, el senador Raúl Paz Alonzo aseguró que la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que sí se puede poner primero a los pobres, lo cual pone las bases para un México humanista. Además, dijo que la riqueza que genera el país se convierte en prosperidad compartida, lo cual es un parteaguas para el futuro de la nación. María Guadalupe Saldaña Cisneros, senadora de Acción Nacional, sostuvo que existen dos rubros necesarios para generar igualdad de oportunidades: educación y salud. Sin embargo, afirmó que ambos sectores atraviesan por un dramático escenario, debido a los malos manejos del gobierno actual. El senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que, aunque una gran cantidad de recursos se destinan a los programas sociales, no ha disminuido la brecha de desigualdad. Además, denunció que los programas sociales de la Secretaría del Bienestar se han usado con fines electorales para favorecer al partido oficial. La senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, indicó que la política social debe crear condiciones para que una sociedad rezagada tenga manera de renacer. En cuanto al desabasto de medicamentos, informó que, durante el 2022, no se surtieron cerca de 12 millones 251 mil recetas. La senadora Graciela Gaitán Díaz, del PVEM, consideró que gracias a la política social del Gobierno federal, se han logrado impulsar acciones de cambio a favor de la clase trabajadora, de las personas con discapacidad, para las y los jóvenes, las mujeres, los pueblos y comunidades originarias y para los adultos mayores. Sin duda se ha beneficiado a millones de personas. El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, manifestó que al quinto año de entrar en funciones la presente administración, los datos demuestran que no existe un modelo de bienestar y mucho menos un humanismo nacional. No puedo considerar que hablemos de un gobierno humanista, cuando la gente no tiene seguridad, salud, empleo, mejor educación o justicia. La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas expresó que alegar presuntos avances en la disminución de la pobreza, la protección de la salud y el mejoramiento de la educación, es una estrategia de propaganda, orquestada desde el Ejecutivo federal para eludir lo que no se ha atendido, y el Senado debe demandar el cumplimiento de esa responsabilidad.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; CONMEMORAN EN EL SENADO “PRIMER DÍA NACIONAL DEL VINO MEXICANO”

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, reconoció el esfuerzo de las casas vinícolas familiares, comunitarias e industriales del país. En la conmemoración del “Primer Día Nacional del Vino Mexicano”, senadoras y representantes de esta industria destacaron la importancia de impulsar a este sector, así como difundir la calidad y diversidad de esta bebida que se produce en distintas regiones del país. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera y la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, de Morena, inauguraron una exposición con la participación de 16 casas productoras de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Ana Lilia Rivera destacó que la uva y el vino nacionales son muestra de las muchas capacidades que tiene el campo mexicano para detonar el potencial económico que el país necesita. Además, reconoció el esfuerzo de las casas productoras familiares, comunitarias e industriales, las cuales, con el apoyo necesario, coadyuvarán a fortalecer y ampliar este mercado. La senadora agregó que México vive una etapa de florecimiento económico, donde las actividades del campo darán muchas satisfacciones en los próximos años por su riqueza. Que este Día Nacional del Vino, del mejor vino del mundo, nos permita impulsar la cultura del consumo moderado.

KAREN CASTREJÓN Y SENADOR RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUÉ; PARTIDO VERDE DA LA BIENVENIDA AL SENADOR JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN

La dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, y el coordinador de los senadores del Partido Verde, Raúl Bolaños-Cacho Cué, le dieron la bienvenida a este instituto político al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Para el Partido Verde Ecologista de México es un motivo de satisfacción informar la incorporación del senador Jorge Carlos Ramírez Marín a las tareas políticas de nuestro partido y de nuestra bancada con vías a fortalecer a nuestro instituto político ante el proceso electoral 2024. El senador Ramírez Marín es un político de reconocida trayectoria, pero, además, un antiguo y buen amigo de nuestro partido del que fue candidato en coalición en el 2018. Hemos compartido luchas, trabajo, iniciativas y siempre hemos mantenido una sincera y fructífera relación. Nuestros encuentros han sido muchos, celebramos que el senador Ramírez Marín haya aceptado la invitación de nuestro partido a participar en la encuesta para determinar la coordinación de la defensa de la transformación en el estado de Yucatán. Yucatán merece la altura de miras y el concurso de todos para tener el lugar que le corresponde. Con apertura y suma de fuerzas se logrará el objetivo de hacer que la economía de Yucatán sea para todos, que la salud y la educación vuelvan a ser prioridades, que erradiquemos la desigualdad, que los programas federales sean palanca para la igualdad y para el desarrollo de todos. Asimismo, sabemos que el senador Ramírez Marín impulsará la Agenda Verde, pues ha trabajado en los temas a favor del medio ambiente.

SENADOR MARIO ZAMORA; INTERVINO EN LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El senador Mario Zamora Gastélum del (PRI), intervino en la comparecencia del Dr. Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda y Crédito Público. El legislador señalo: Primero que nada bienvenido Secretario, y qué lástima que la mayoría de los compañeros senadores que representan al partido en el gobierno no estén presentes para escuchar y atender al secretario de hacienda. Secretario, ya ha hablado de la deuda, nos preocupa enormemente el pronóstico de un aumento histórico en la deuda pública. Podría proporcionar más detalles sobre cómo se está manejando la deuda pública y cuál es la estrategia para garantizar la sostenibilidad fiscal. En el informe del segundo trimestre de 2023, se destaca una menor volatilidad en el sistema financiero mexicano, lo cual es una señal alentadora. Pero, en un mundo económico incierto y en una nación donde muchos aún enfrentan adversidades financieras, a qué atribuye esta estabilidad y cómo se está preparando la Secretaría para posibles shocks económicos futuros internos o externos. Recordemos que los fondos de estabilización, tres principalmente que se generaron en muchos años, en distintas administraciones, pues prácticamente esta administración se los comió, se los acabó. Si viniera un choque externo, qué están previendo, cómo están pensando atender. En materia de crecimiento económico entre las 45 economías más grandes del mundo, solamente seis no habían recuperado su tamaño previo a la pandemia al terminar el año 2022. Entre estas economías rezagadas está México, cuyo PIB está en vías de recuperación pero aún no llegamos a como estábamos antes de la pandemia. Por último, por primera vez desde la Revolución Mexicana no hay en México hoy, una institución financiera que apoye al sector primario, a los campesinos, a los pescadores a los ganaderos, por ineptitud y por corrupción quebraron la financiera rural y hoy no hay una sola institución a donde un pequeño campesino que trabaje y se la rife todos los días pueda asistir a poder obtener un crédito en condiciones favorables. Cuándo va el Estado mexicano a recuperar y a pasar del discurso a los hechos para atender a las mujeres y a los hombres de mayor valía que tenemos en México, la gente del sector rural y que está completamente abandonada.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ: INMORAL QUE EN EL PRESUPUESTO SE MALGASTE EL DINERO DE LOS MEXICANOS

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, en el marco de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dejó en claro que el dinero del presupuesto no son recursos del Gobierno federal, sino dinero de la gente y debe servir para resolver los problemas del país. La legisladora afirmó que cada peso malgastado es un peso menos para la beca de un joven que quiere seguir estudiando o quiere emprender un negocio. Es inmoral que malgasten el presupuesto, que malgasten el dinero de la gente. Por eso repito que la ineptitud también es corrupción. Cada peso malgastado es un peso menos para comprar medicinas y vacunas para las niñas y niños de México, para los niños con cáncer, para las estancias infantiles de las madres trabajadoras. Alertó que en el paquete económico se contempla inyectarle más dinero de los mexicanos a Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera más endeudada del mundo debido a su mala administración. La ineptitud con la que han manejado Petróleos Mexicanos es ineptitud criminal, porque nos ha costado miles de millones de pesos a todas y a todos los mexicanos. Dinero que se ha ido literalmente a la basura y que pudo servir para mejorar la seguridad en los municipios, la educación y la salud.

SILVANO AUREOLES; ALERTA SOBRE POSIBLE CRISIS ALIMENTARIA EN MÉXICO

Silvano Aureoles Conejo, de nueva cuenta sostuvo un productivo encuentro en la Cámara de Diputados, en esta ocasión, con la Presidenta de la Comisión de Ganadería, María del Refugio Camarena Jáuregui, con quien coincidió en la urgente creación, recuperación y aplicación de programas del sector rural que logren la seguridad y autosuficiencia alimentaria, impulsando así también, el empleo y desarrollo económico de México; estuvo también presente, el diputado federal Francisco Huacus. El responsable del tema del campo en el Frente Amplio por México (FAM), habló de la alarmante situación que enfrentaremos si no se toman medidas apremiantes, nuestro país fue el que mayor inflación tuvo en agosto del año pasado a nivel mundial respecto al tema ganadero, el registro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó el 7.9 por ciento, mientras que nosotros tuvimos el 8.7, este es un dato que no podemos perder de vista porque nos indica que las políticas públicas, nulas por cierto, en esta materia, están impactando gravemente y por eso aumenta el precio de la canasta básica. La presidenta, abordó la crisis nacional de agua, la cual ha afectado a más de 6 millones de hectáreas de siembra y la producción pecuaria y agrícola ya que se les destina el 70 por ciento del vital líquido. Se habló también de los esfuerzos de la Comisión de Ganadería por impulsar una agenda legislativa y presupuestal que abonen a lograr una actividad rural sostenible, productiva y saludable. Finalmente, Silvano Aureoles agradeció a María del Refugio la apertura para sumar esfuerzos en pro del campo y sentar las bases de una nueva agenda que realmente escuche a todos los involucrados en el tema, poniendo en el centro el fortalecimiento y crecimiento rural en todos sus ámbitos, atendiendo las urgentes necesidades de pequeños y medianos productores para evitar una crisis alimentaria en México que se avecina no solo por la situación ambiental, si no por erradas políticas públicas que se han tenido por poco más de 5 años.

ALEJANDRO MORENO; ADVIERTE QUE CONTINUIDAD DE MORENA SERÍA MÁS POBREZA, MUERTE Y DESTRUCCIÓN

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno afirmo que la continuidad que pretende Morena en el gobierno sólo representaría más pobreza, muerte y destrucción en México. El dirigente nacional del tricolor cuestionó cómo se atreve Morena a decir que quieren continuidad, cuando sus gobiernos sólo ofrecen tragedia y desgracia para México. La continuidad nos obligará a recoger los escombros de un país que es gigante, que era el orgullo de todos los mexicanos. El Presidente del CEN del PRI señaló que la continuidad en el gobierno representa más pobreza, menos vacunas, más líneas del Metro caídas y más muertos. Además, el también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), expuso, que Morena siga en el poder significaría menos apoyos al campo y más fosas clandestinas. Continuidad representa que no haya medicinas, que no haya empleos, y que no haya posibilidad de vivir mejor. Para Alejandro Moreno, continuidad representa muerte y destrucción. Eso es lo que representa este gobierno.

DIPUTADO JAVIER LÓPEZ CAZARÍN Y SENADOR JORGE CARLOS RAMIREZ MARÍN; SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS RECONOCEN A JAVIER SANTAOLALLA, CIUDADANO DEL MUNDO DEDICADO A LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Organizan la Junta de Coordinación Política del Senado y las Comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras la entrega del galardón al divulgador afincado en México. La difusión de la ciencia ha encontrado en las plataformas digitales un vehículo ideal para llegar a nuevos públicos, principalmente a niñas, niños y jóvenes. Muestra de ello es la labor que realiza Javier Santaolalla, uno de los personajes más reconocidos en habla hispana por abordar temas de ciencias duras y explicarlos de forma amena y divertida. Para reconocer su trabajo, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que preside Javier López Casarín, en conjunto con la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, encabezadas por Jorge Carlos Ramírez Marín y Eduardo Ramírez, respectivamente, entregaron un reconocimiento al divulgador originario de Burgos, España.

Me considero un ciudadano del mundo, nací en España y acabo de llegar a México como residente, mi corazón se está achilangando, se está volviendo tricolor. Con frecuencia me preguntan qué veo en México para decidir vivir aquí. A diferencia de otros países, principalmente de Europa en donde encuentro falta de ilusión, aquí hay una juventud curiosa, osada, ambiciosa, con deseos de aprender. Esta juventud está llamada a encabezar los grandes cambios del futuro del país. Ingeniero y doctor en física, es el creador del canal Date un Vlog, en Youtube, con más de 3 millones de suscriptores, cifra similar a la que registra en TikTok, mientras que en Instagram lo siguen 2.3 millones y en Facebook 1.8 millones. También es autor de los libros “¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Orgías cósmicas, polvo de estrellas y otras locuras cuánticas”, “El bosón de Higgs no te va a hacer la cama” e “Inteligencia física: Aprende a ver el mundo con la mente de un físico. Para el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, hay un afecto especial, por parte de la sociedad, hacia las personas que contribuyen de forma significativa a las tareas de la ciencia en México. En el acto también se reconoció al ingeniero José Guillermo Reyes Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Infraestructura Deportiva.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; SOLICITA COMPARECENCIAS DE TITULARES DE LA SSPC Y DE LA GUARDIA NACIONAL, PARA QUE RESPONDAN SOBRE INSEGURIDAD EN CARRETERAS

El diputado Rubén Moreira Valdez coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, informó que presentó un punto de acuerdo para solicitar que comparezcan la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el comisario general de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, a fin de que respondan sobre la inseguridad en las carreteras del país. Estamos ante una de las más graves crisis de gobernabilidad que ha tenido México en este siglo, porque ya tenemos parte del territorio nacional dominado por el crimen organizado. Moreira Valdez enfatizó que es responsabilidad del Estado mexicano y de los 32 gobernadores la seguridad, en particular de las carreteras del país. Es cierto que se requiere las fuerzas federales, pero, dónde están las fuerzas locales, cuestionó. Comentó que algunos gobernadores como los de Coahuila, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro han hecho un buen trabajo. Por lo anterior, llamó a los gobernadores de los estados a hacerse responsables de la seguridad, ya que cuentan con la policía estatal y fuerzas especiales estatales. La Constitución es muy clara; ellos, los gobernadores, son los responsables de la paz y de la tranquilidad. Todos los días hay inseguridad, pero además periódicamente se establecen grupos armados que despojan. Se presume que todo este despojo de camionetas son para surtir de elementos de combate a la delincuencia organizada. Hizo un llamado al gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a que cuiden las carreteras. Sobre la aspiración de Hugo López-Gatell Ramírez de ser candidato de Morena a la gubernatura de la Ciudad de México, Moreira Valdez aseguró que el subsecretario de Salud quiere fuero. Sobre los lineamientos para elección consecutiva de diputados y senadores, Moreira Valdez consideró que es importante que los recursos de las Cámaras de Diputados y de Senadores no se mal utilicen en los procesos electorales. Hace tres años muchos de nosotros optamos por pedir licencia para que no hubiera confusión, pero es un derecho constitucional que mucha gente empujó, la reelección. Sobre la renuncia del senador Jorge Ramírez Marín al PRI, aseguró que fue por interés personal. Es injusto para un partido que le dio la oportunidad de desarrollarse políticamente. En el PRI hay diálogo, estamos construyendo un frente amplio. Él se queja de que la candidatura, al Gobierno de Yucatán, es para el PAN; cuando ni siquiera eso hemos discutido. Es una traición.

DIPUTADO JORGE ROMERO; CÁMARA DE DIPUTADOS DEBERÁ RESOLVER LOS MANDATOS JUDICIALES PENDIENTES ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE

El diputado Jorge Romero Herrera (PAN), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció los mandamientos judiciales que deberá resolver la Cámara de Diputados en este periodo ordinario de sesiones; es decir, hasta el 15 de diciembre tendrá para hacerlo. Explicó que, de los más de 4 mil mandamientos judiciales pendientes, alrededor de 25-28 lo son porque lo ha ordenado ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Explicó que entre los temas pendientes que deberá resolver la Cámara de Diputados, como origen, será la objeción de conciencia, que ya tiene un dictamen y solo está pendiente de subir al Pleno. Asimismo, tendrá que legislar respecto de la educación indígena e inclusiva, sobre la Ley General de Aguas y el derecho se las audiencias, donde, expuso, este tema será particularmente muy complejo, ya que, de aprobarse, cada comunicador o comunicadora va a tener que dejar en claro cuánto está dando información y cuándo está dando su opinión. También, indicó, se tendrá que legislar sobre el registro de las detenciones y sobre el Código de Justicia Militar para que también haya consultas indígenas y a personas discapacitadas al respecto. Romero Herrera subrayó que, de estos mandatos judiciales, la Cámara de Diputados ya ha cumplido su parte en materia de la regulación del uso lúdico del cannabis y sobre los derechos de las concubinas no registradas por miembros de las Fuerzas Armadas. Agregó, ya se cumplió con tipificar como delito en el Código Penal Federal el odio racial, hacer una ley de consulta previa para pueblos indígenas y legislar sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública. Respecto a que en la Jucopo acordaron solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos emprender acciones en contra de los lineamientos que aprobó el INE referentes a la reelección o elección consecutiva de los legisladores, subrayó que se están explorando los caminos para, por lo menos la aclaración de estos y, quizá, en su caso, una impugnación por lo que hace a la extralimitación de que una sanción administrativa te pueda considerar violentado o violentadora por género. Pero, dejando en claro que unánimemente repudiamos esa violencia o cualquier otra y que, para quien por el Poder Judicial esté comprobado que violentaste a una mujer, no puede ser electo, entre muchas otras cosas, no vas a poder ser ni electo ni reelecto para nada.

EEUU; PIDE REFORMAS MÁS URGENTES A KIEV COMO CONDICIÓN PARA SEGUIR AYUDANDO A UCRANIA

El Gobierno de Estados Unidos emplazó al de Ucrania a ejecutar una serie de reformas urgentes en sus agencias anticorrupción, su sistema de Justicia y su sector de la seguridad, según una carta cuyo boceto publico el periódico ucraniano Ukrainska Pravda. Según el periódico, la lista que fija plazos de un mínimo de tres meses y de un máximo de un año y medio, fue enviada por el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Pyle, al primer ministro y al presidente ucranianos y a la Plataforma para la Coordinación de Donantes, establecida por el G7 para armonizar su apoyo a Ucrania.

