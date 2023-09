Senadores de oposición coincidieron en que la información proporcionada por el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de los jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, coincide con la denominada “verdad histórica” planteada por el gobierno del ex presidente, Enrique Peña Nieto, por lo que el gobierno de la 4T sólo generó “falsas promesas” los padres de los 43 desaparecidos.

“Es el mismo que presentó Peña, pero en aras de darles una esperanza se la pasó diciendo el presidente que era un crimen de Estado, y ahora que él es el Estado pues ya no le gustó”, refirió la senadora Xóchitl Gálvez.

La también coordinadora del Frente Amplio por México, lamentó lo que están viviendo, los padres de los desaparecidos, “es increíble que a cinco años de promesas el caso siga sin resolverse a pesar de grabaciones, a pesar de…, y entiendo que los papás no van a perder nunca la esperanza de encontrar a sus hijos, los papás van a seguir manteniendo esta esperanza hasta que sepa si hay un ADN que realmente pertenece o no a tu hijo y ellos mantienen esa esperanza viva y el gobierno no ha sido capaz de darles una respuesta”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera coincidió en que el actual gobierno, “está llegando a conclusiones muy parecidas, a conclusiones que se habían abordado y hay algunos elementos adicionales, pero en el eje toral, digamos que la columna vertebral, sí sigue apareciendo la misma”.

En tanto, el senador del PAN, Damián Zepeda, refirió que más allá de ilusiones y promesas que no se han cumplido, “los mexicanos queremos saber exactamente qué pasó y dónde quedaron al 100% estos jóvenes”.

Consideró que si alguien encubrió tiene que pagar por ese delito pero llamó a no confundir el delito de administración de justicia, de no dar la información, de encubrir, “eso no quiere decir que hayan sido los asesinos, a los que queremos encontrar también o principalmente es, a quienes mataron esos jóvenes y a quienes ayudaron a matarlos”.

