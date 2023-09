“Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza, de parte del Poder Judicial en contra nuestra”.

Acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su Mañanera de este martes con respecto a las recientes decisiones del Judicial, al que señaló que protege presuntos criminales o “promueven o aprueban” amparos en contra de las obras públicas.

Esto, al ser cuestionado sobre la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) debe transparentar las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Te podría interesar: Montserrat murió por traumatismos múltiples: Fiscalía

Al respecto, el Supremo Mexicano indicó que:

“Los elementos del Ejército, en su carácter de servidores públicos, están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas”.

Al respecto, López Obrador indicó que:

“Yo en mi opinión, es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto, que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería de dar a conocer toda la información, aún cuando están violando la Constitución -con respecto a los ministros de la Corte-“.

Y abundó que para él, los integrantes del Poder Judicial, en lugar de velar por el cumplimiento de la Constitución y sus leyes son “sus más tenaces violadores”, y por ello pidió entregar las declaraciones de los militares para:

Te podría interesar: Sueño americano, entre tensiones e incertidumbre

“No dar motivo para qué se sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir ¡qué barbaridad! se cae en la ilegalidad, no se respeta el Poder Judicial, no se respeta el Estado derecho, no hay que dar ningún motivo, no testerearlos para nada, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa”.