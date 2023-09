Luego de la demanda de ‘Kemonito’ por derechos de imagen contra el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), la empresa informó que procederá por la vía legal.

Cabe recordar que el luchador realizó una conferencia de prensa en la cual indicó que interpuso una demanda contra el CMLL ya que se le prohibió usar el nombre y caracterización del personaje.

Sin embargo, Jesús Juárez Rosales -quien da vida al gladiador- indicó que él es el propietario del personaje:

“El personaje fue hecho por mí, se me dio un dibujo con los colores pero yo lo diseñé, he realizado la ropa y las máscaras. El nombre no fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el Dr. Alfonso Morales. Yo no peleo nada que no sea mío”.

Además Kemonito señaló que el CMLL aún le debe dinero por dar vida al personaje por 21 años aunque no especificó la cantidad.

Ante esta situación, la empresa de lucha libre de Salvador Lutteroth Lomelí, emitió un comunicado expresando su postura.

En primer lugar lamentan que Jesús Juárez Rosales deje de ser parte del CMLL tras estar ahí por más de 20 años.

Posteriormente indicaron que siempre estuvieron abiertos a que el luchador se retirara a pesar de que Jesús Juárez lo dejó entre ver aunque no lo formalizó.

Sin embargo el CMLL manifestó su interés de que el personaje continuara ya que es de los favoritos de la ficción:

“La empresa tiene la propiedad intelectual del registro marcario, y es de nuestro interés, tal como se lo manifestamos, que el personaje continúe siendo uno de los más queridos por la afición del CMLL, que desde sus inicios lo ha abrazado como uno de sus favoritos”.

El CMLL agregó que previo al vencimiento del contrato de Kemonito se acercó con Jesús Juárez Rosales para renovar su contrato y que aún mantiene las puertas abiertas para hacerlo.

Sobre presuntas amenazas que han recibido y falsas declaraciones, el CMLL informó que procederá por la vía legal:

“Rechazamos categóricamente como han intentado influir en la opinión pública con falsas declaraciones, así como también reprobamos las amenazas que terceros han hecho contra esta institución, su personal y sus instalaciones. Procederemos en todo momento por la vía legal y en completo apego a derecho”.

