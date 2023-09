El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que será en diciembre de este 2023 cuando se inaugure el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Compartió un video en el que se observa a trabajadores e ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional realizar los acabados del inmueble. El mandatario se encuentra en el sureste del país en supervisión de este proyecto y del Tren Maya.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; IMPULSO A JUSTICIA SOCIAL CON LA LEY GENERAL DE ALIMENTACIÓN

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguro que ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible está orientada a la progresiva erradicación del hambre y la malnutrición en México, así como a mejorar la calidad de vida de todas y todos los mexicanos. Indudablemente, el país nunca había experimentado un entorno político tan propicio para impulsar una causa social tan legítima como ésta. Destacó que la alimentación es el primer derecho que guarda interdependencia directa con la vida, pues constituye la necesidad básica fundamental de todo ser humano, además de que de su adecuada satisfacción depende el bienestar y la capacidad de ejercer otros derechos. Como proponente de una de las iniciativas, que conforman el dictamen que actualmente discutimos, me complace afirmar que, sin exageración, es un día histórico para el Senado de la República. Refirió que la aprobación de este dictamen es de suma importancia, puesto que el derecho a la alimentación está reconocido explícitamente en la Constitución Política, desde octubre de 2011, y a partir de ese momento las instituciones del Estado están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para garantizarlo.

CLAUDIA SHEINBAUM; DESMIENTE PLAGIO EN SU TESIS DE LICENCIATURA

Claudia Sheinbaum coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, negó que en su trabajo de tesis de licenciatura en Física por la UNAM exista algún plagio, como se acuso. La virtual candidata presidencial de Morena, explicó que utilizó una fórmula que se abordó en un trabajo previo de Lepeliere y Christiaens. Para quien anda diciendo que hay plagio en mi tesis de licenciatura con un trabajo previo de Lepeliere y Christiaens, es absolutamente falso: explico: Si vemos con cuidado, la fórmula que se presenta en el trabajo de Lepeliere y Christiaens, solo se propone, no se deriva. En mi tesis, se hace un análisis del flujo y la caída de presión en la zona de transferencia para obtener, con argumentos de mecánica de fluidos y termodinámica, la misma fórmula del trabajo de Lepeliere y Christiaens. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó que como se hace en cualquier trabajo académico, cita el trabajo de los autores Lepeliere y Christiaens. Aún así, como el trabajo de estos autores es de 1983 y mi tesis es de 1988 hago lo que debe hacerse en cualquier trabajo académico: cito varias veces a estos autores. Ahora, las fórmulas son iguales porque viene de los principios básicos de conservación de la masa, momento y energía con los que debe analizarse el flujo en una chimenea. Por lo demás, la originalidad de la tesis radica justamente en usar ésta y otras ecuaciones para hacer el análisis termodinámico de una estufa de leña que desarrollamos como estudiantes de física en la comunidad rural de Cheranástico, en la meseta purépecha en Michoacán, donde trabajé por varios años mientras estudiaba. Claudia Sheinbaum descalificó a quien o quienes, dijo, inventaron el plagio del que se le señala, al mencionar que no tienen ni la menor idea de lo que es un trabajo académico. Quien inventó lo del plagio, claramente no tiene ni la menor idea de lo que es el trabajo académico.

MARCELO EBRARD; RESPUESTA DE MORENA A MI IMPUGNACIÓN DETERMINARÁ MI DEFINICIÓN POLÍTICA

El excanciller Marcelo Ebrard aseguró que si llegara a romper con Morena siempre seguiría siendo amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre si habrá ruptura con AMLO y que si seguirá siendo su amigo Ebrard dijo: Siempre. Yo he sido muy claro. Yo creo que aquí la decisión le corresponde a Morena, no al presidente. Morena que tome una decisión que quiere. Reiteró que la respuesta de Morena a su impugnación contra el proceso interno determinará su definición política. Ebrard no descartó que si la respuesta de Morena no es favorable pudiera sumarse a Movimiento Ciudadano, además de que los tiempos para que tenga una definición estaban claramente establecidos.

MARIO DELGADO; CONSEJOS ESTATALES DE MORENA PROPONDRÁN A LOS CUATRO MEJORES PERFILES RUMBO A LA ENCUESTA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que la Comisión Nacional de Elecciones resolvió que, una vez terminado el periodo de inscripción de los aspirantes el próximo 25 y 26 de septiembre, se acordó el método de votación para que los Consejos Estatales propongan a los cuatro mejores perfiles rumbo a la encuesta. Cada consejero y consejera en sus respectivos estados podrá votar por un perfil de mujer y otro de hombre. Las cuatro propuestas del Consejo Estatal serán las dos mujeres y dos hombres más votados. El líder del partido guinda agregó que tal resolutivo señala la Comisión Nacional de Elecciones verificará que en los registros no se dé ninguna situación de influyentismo, amiguismo y nepotismo. Asimismo, preciso que los militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México podrán participar en los nueve procesos internos en calidad de externos, y tendrán igualdad de condiciones con respecto de las y los aspirantes de Morena.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; LLAMA A REGULAR USO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, insistió en que es urgente proteger los cultivos de manera sustentable con el medio ambiente a fin de garantizar la autosuficiencia alimentaria de México. Claro que debe haber regulación porque estamos hablando de productos que no son un juego de niños sino que son y requieren de un trato de alta especialidad, pero lo que no compartimos es una prohibición que puede tener un efecto pues lo menos de parálisis en una parte muy importante de lo que es la producción alimentaria de nuestro país y la repercusión hacia pequeños, medianos productores y grandes productores de manera muy consistente. El senador destacó que diversos organismos internacionales hablan de la necesidad de usar productos para proteger los cultivos y asegurar el abasto de alimentos; motivo por el cual hizo un llamado para regular el uso de productos de protección a cultivos y fortalecer la capacitación de profesionales, técnicos, agricultores, así como de aplicadores. Sobre esa línea consideró que la industria que representa PROCCYT tiene un papel muy importante en la realización de los objetivos del gasto del gobierno en este sector, ya que se plantea un incremento del 24 por ciento en el Proyecto de Presupuesto para 2024 en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, dedicado a la compra de fertilizantes. Tengan la seguridad que, desde el Senado de la República, estaremos atentos al uso efectivo de este recurso, de una regulación satisfactoria para todos los actores en la cadena agroalimentaria y de manera especial y respetuosa con el medio ambiente

ESTUDIO DEL IBD; DIARIAMENTE SE REGISTRAN 15 MIL FRAUDES EN MÉXICO

De acuerdo con una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, en el estudio titulado “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo”, elaborado por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, señala que el fraude es uno de los delitos de mayor incidencia delictiva en México y en los últimos años se ha sofisticado mediante el aprovechamiento de las tecnologías de la información para engañar y afectar el patrimonio de las víctimas. Asimismo revela que diariamente se registran 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones en México, muchas de las cuales no son denunciadas, lo que representa la cifra negra característica de este delito. Los llamados montadeudas, las pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre otras, son algunas de las modalidades más recurrentes mediante los cuales se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal.

MARKO CORTÉS; HAY MÁS PERSONAS TRABAJANDO PARA EL NARCO QUE PARA UN OXXO

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, manifestó que el narcotráfico ocupe el lugar número cinco como el empleador más grande de México, es otro de los grandes desastres y una vergonzosa herencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de su partido Morena. Indico que el reciente estudio publicado por la revista Science, que habla de alrededor de 160 y 185 mil personas en las filas del narco, es decir, un promedio de 350 a 370 mexicanas y mexicanos reclutados a la semana, aseguró que esto refleja el gran fracaso de este gobierno no solo en materia de seguridad, sino de la ausencia total de políticas públicas para el combate a la pobreza y la generación de empleos y oportunidades. Más personas trabajando para el narco que para un Oxxo, que hay uno en cada esquina y que a diario abre al menos tres nuevas sucursales, es una realidad escalofriante. El estudio registra que las organizaciones criminales pierden alrededor de 200 miembros por semana. Recordó el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, en donde hubo secuestro, reclutamiento forzado y luego fueron obligados a abatirse entre ellos como trámite para ser parte del grupo criminal, sin que se haya investigado ni mucho menos castigado a los responsables. Las cifras de violencia, homicidios, feminicidios y desapariciones rebasan ya máximos históricos, México está lleno de muertos y el sexenio de López Obrador pasará a la historia como el más sangriento.

DANTE DELGADO; MC TENDRÁ CANDIDATO PRESIDENCIAL HASTA ENERO DE 2024

El líder emecista, Dante Delgado, señaló que será hasta enero de 2024 cuando el partido Movimiento Ciudadano dé a conocer a su candidato presidencial. Delgado agregó que el próximo 29 de septiembre MC lanzará su convocatoria para todos los interesados en contender por dicha candidatura, así como por escaños en el Senado y la Cámara de Diputados. Vamos en tiempo y forma a notificar en octubre al Instituto Nacional Electoral (INE) toda la convocatoria y procedimientos para iniciar el registro de candidaturas en noviembre. Para enero tendremos la candidatura presidencial autorizada y el proceso electoral formal iniciará el próximo 3 de marzo. Dante Delgado destacó que MC es el único partido que está cumpliendo en tiempo y forma con las normas establecidas en la ley electoral. Después de esos 60 días de precampaña, que inician el 20 de noviembre, Movimiento Ciudadano tendrá, seguramente el 20 de enero la Asamblea electoral nacional donde se nombrará al candidato a presidente.

ALEJANDRO MORENO; XÓCHITL NO SE ECHA PARA ATRÁS

El dirigente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, aseguró que ante los ataques por parte del gobierno federal y los morenistas, Xóchitl Gálvez no se echará para atrás ni se doblará en sus aspiraciones para llegar a la presidencia en las elecciones del 2024. ‘Alito’ dijo que la aspirante presidencial seguirá en la contienda pese a los nuevos señalamientos sobre haber plagiado su trabajo de titulación. Del gobierno vendrán todos los ataques, el gobierno querrá descalificar, pero Xóchitl no se dobla, no se echa para atrás, es una mujer honesta íntegra, comprometida. La han acusado de todo. Vamos juntos, vamos fuertes. Aseguró que el Frente Amplio por México ganará las elecciones debido a que la gente en el país estaba cansada de las carencias y de la inseguridad, razón por la que dijo ganarán a Claudia Sheinbaum.

UCRANIA; AUMENTA LA PRESIÓN EN EL FRENTE SUR, A LA ESPERA DE TANQUES DE EEUU

El ejército ucraniano está incrementado la presión en el frente sur, especialmente en la región de Zaporiyia, y en la anexionada península de Crimea, a la espera de la llegada de la primera partida de tanques estadounidenses Abrams. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, vuelve de su gira por EEUU y Canadá, donde recibió dos paquetes de asistencia militar por valor de más de 800 millones de dólares e instructores canadienses para los cazas F-16. Mientras, según el proyecto de presupuesto para el próximo año, el Kremlin tiene previsto incrementar en dos tercios el gasto en defensa en 2024.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz