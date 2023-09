El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que entre ocho y diez funcionarios de la administración federal dejarán sus cargos para buscar alguna candidatura para el proceso electoral del próximo año.

Aunque se mostró renuente a mencionarlos, ante la insistencia confirmó que entre ellos están la secretaria de Energía, Rocío Nahle y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El mandatario enfatizó que a pesar de que la ley electoral no obliga a funcionarios de dejar sus cargos al buscar la postulación por algún partido, la renuncia es más un asunto moral en su gobierno.

“Son cambios que se tiene que dar, el que aspira no puede tener un cargo en el gobierno, no es un asunto legal, es un asunto moral. Hay que ser y parecer.

“Ya me han notificado algunos que van a retirarse, como diez…me dijo el doctor López-Gatell que va a despedirse; primero agradecerles a todos por lo que me han ayudado, son buenos servidores públicos”, expresó el mandatario.

Señaló que el caso de Nahle es del dominio público ya está terminando su encargo con la refinería Dos Bocas, por lo que tiene el propósito de gobernar Veraruz, pues que adelante, “es de primera, una mujer de principios, honesta, trabajadora, pero así todos, deben haber otros aspirantes a Veracruz y están igual”.

Aseguró que ya cuenta con los remplazos de quienes renuncien gracias a que en su administración trabajan en equipo, por lo que cuenta con mucha gente muy formada.

“Y hay quienes están muy contentos y quieren llegar al final, cerrar el ciclo; el caso de Zoe (Robledo), que fue una decisión muy importante, tenía muchas posibilidades en Chiapas, fue diputado federal, senador y un servidor público de primera, inteligente, honesto, trabajador.

“Y tenemos el compromiso de dejar el sistema de seguridad pública y voy a cumplir con el compromiso de dejar uno de los mejores sistemas de salud del mundo”, dijo López Obrador.

Sobre la elección en Chiapas se declaró en contra de que su prima, la diputada federal Manuel Obrador, busque la candidatura al gobierno del estado.

“No debe de participar, yo no quiero que se establezca, o se restablezca, la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia no, sino, no avanzamos”, apuntó el presidente.

Reconoció que no habló directamente con su prima sobre su desacuerdo con una posible postulación a la gubernatura de Chiapas.

“Es amiga de Zoe y al día siguiente o a los días (de que el director del IMSS declina participar) aparece de que ella podría buscar ser candidata. Con Zoe hablé y respetuosamente le mande decir que eso no, y ella después aclaró, pero que quede en la ambigüedad, la duda”, dijo el mandatario.

Se dijo también agradecido con su esposa porque decidió no ser primera dama sin abandonar el apoyo al movimiento en el que cree, o dejar de ayudarle.

En sus agradecimientos incluyó a sus hijos, con los cuales, comentó, existe el compromiso de que mientras él esté en activo, no habrá ningún cargo para ellos, “no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá, cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante y me han ayudado mucho en ese sentido, porque no están participando”.

