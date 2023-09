El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que es la Fiscalía General de la República la que determinó los plazos en la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, los cuales, a su consideración, se dieron en tiempo y forma. Es un procedimiento que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud del gobierno de Estados Unidos y, en efecto, el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores, día 13; el 14 notifican a detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición. En el caso de los términos de tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República, ellos pueden informar sobre este asunto, la notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se hizo el día 13 de septiembre. López Obrador descartó que la premura del proceso ponga el riesgo contra el también llamado “Ratón”. Eso tiene que resolverlo la Fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. El presidente López Obrador confirmó que asistirá a la inauguración de una carretera en Badiraguato, tierra de “El Chapo” Guzmán. Si voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es un camino que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas. El presidente López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de proteger al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, mediante varios amparos que le han otorgado. Creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial federal, pienso que los ministros de la Corte, no todos pero sí la mayoría. Les voy a decir por qué, porque todos los amparos que le están concediendo o la mayoría, hablan de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos delitos federales no cuando se trata de delitos del fuero común, eso es lo que me explican a mí los abogados, y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando.

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO, ANA LILIA RIVERA; REFRENDA COMPROMISO CON EL SECTOR LABORAL DEL PAÍS

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, y la senadora Patricia Mercado Castro destacaron las reformas que ha aprobado el Senado de la República a favor de las y los trabajadores. Rivera Rivera asistió a la presentación del Quinto Informe de Actividades de la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado. Ahí, destacó que la militancia más grande de una mujer libre es aquella que lucha por causas y no por partidos políticos, porque eso nos une, nos hace encontrar acuerdos y es lo que le hace falta a México. A nombre del Senado de la República, Ana Lilia Rivera reconoció el trabajo, congruencia, calidad humana y capacidad de la legisladora de Movimiento Ciudadano. La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que durante estos cinco años, Patricia Mercado ha legislado para las y los trabajadores, para que haya permisos de paternidad y para que se reconozcan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Destacó que también ha trabajado para que la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, cuente con una ley de movilidad, en un contexto en el que se cuentan las horas en el tráfico y es complicado trasladarse a la escuela y a los centros laborales; así como por el respeto al derecho a decidir de las mujeres.

CLAUDIA SHEINBAUM; NO HAY CORRIENTES ALTERNAS EN MORENA

La virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, tras una reunión con senadores, negó que hubiera corrientes alternas en Morena, en referencia a los grupos que apoyan a Marcelo Ebrard. Aseguró que los estatutos de Morena establecen que no puede haber corrientes o tribus dentro del partido, pero las reuniones entre sus miembros sí eran aceptadas. No hay corrientes, eso está en los estatutos, se pueden reunir, o sea, las reuniones siempre son importantes, pero la unidad se establece a partir de los principios de nuestro movimiento y eso va a seguir siendo así y no hay problema en que se reúnan las personas con otras. Sheinbaum destacó que la dirigencia y los integrantes de la 4T están unidos y aceptarán a quién sea en el movimiento: Hay unidad en Morena porque nosotros no le cerramos las puertas a nadie, entonces la unidad está dada, nosotros seguimos caminando, entonces hay unidad. En cuanto a si apoyaría a algún perfil en especial para ir por algún gobierno estatal como Omar García Harfuch, la aspirante a la presidencia aseguró que ella no intervendrá y que será la gente a través de la encuesta de Morena, quien decida.

MARCELO EBRARD; SOSTIENE REUNION CON IGNACIO MIER

Marcelo Ebrard y el grupo de diputados federales que lo apoyan se reunieron con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, con la intención de formalizar el bloque marcelista en San Lázaro. Ignacio Mier detalló que se le invitó a la reunión entre Ebrard y los diputados afines al canciller. Los diputados que acudieron a la reunión fueron: Alfredo Porras Domínguez. Antolín Guerrero Márquez. Araceli Ocampo Manzanares. Brenda Ramírez Alejo. Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Carol Antonio Altamirano. Selene Ávila. Emmanuel Reyes. Favio Castellanos. Flor Ivone Morales Miranda. Gabriela Martínez Espinosa. Jaime Baltierra García. Manuel de Jesús Baldenebro. María de Jesús Rosete Sánchez. Mario Alberto Torres Escudero. Martín Sandoval Soto. Rosalinda Domínguez Flores. Salma Luévano Luna. Verónica Collado. Juan Carlos Natale Gutiérrez. Javier López Casarín. Marco Antonio Natale Gutiérrez. María José Alcalá Izguerra. Yeidkol Polevnsky. Ángel Domínguez Escobar. Yolotl Fernanda Enríquez Ibañez. También estuvo presente la senadora Malú Micher. Asimismo estuvo la vicecoordinadora de diputados de Morena y simpatizante de Claudia Sheinbaum, Aleida Alavez; sin embargo se retiró al poco tiempo pues dijeron, no fue invitada al encuentro. Se informó que legisladores afines a Marcelo Ebrard formarían un bloque, sin salirse de Morena, pero que tendría autonomía para analizar las iniciativas como el caso del Presupuesto de 2024 a revisarse en noviembre próximo. Se detalló que en el encuentro los diputados pidieron a Ignacio Mier intervenir para que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resuelva prontamente la impugnación promovida por Ebrard al proceso interno que ganó Claudia Sheinbaum.

DIPUTADO IGNACIO MIER: PROPUESTA PRESUPUESTAL DE LA OPOSICIÓN NO TIENE VISIÓN SOCIAL

El diputado Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, afirma que el decálogo de Va por México para modificar el Presupuesto está sustentado en la visión anquilosada que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña tenían del bienestar social. Señalo que el decálogo seguramente es el mismo que instrumentaron en tiempos de Enrique Peña Nieto y en tiempos de Fox y Calderón. Ellos apuestan a no generar bienestar, a que el Presupuesto no sea un instrumento redistributivo del ingreso. El coordinador parlamentario expresó que la propuesta de la oposición difiere de las prioridades sociales contenidas en el Proyecto de Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. Tienen un desconocimiento total porque no hay criterio social ni económico en sus observaciones, sólo un criterio político-electoral. Asimismo expresó que Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia sostienen que la mejor palanca para impulsar el desarrollo del país y reducir la desigualdad es una política económica enmarcada en los principios de austeridad, y orientada a reactivar las economías locales a través de los programas sociales.

RICARDO MONREAL; CUIDEMOS EL PROCESO. NO PERMITAMOS QUE MANOS EXTRAÑAS DISTORSIONEN LAS REGLAS INTERNAS Y EL PROCESO.

Ricardo Monreal, Coordinador de Organización y Enlace Territorial de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, informo sobre la publicación de la convocatoria para seleccionar candidatas y candidatos para gobernar cada una de las nueve entidades federativas, cuya renovación ocurrirá en junio del 2024. Las reglas que establece la convocatoria disponen que, hipotéticamente, pueden participar hasta 54 aspirantes: 27 hombres y 27 mujeres; seis por cada entidad federativa, tres hombres y tres mujeres. En un proceso como éste puede considerarse como complejo, y si no se cuida, si no se vigila, va a generar un gran problema, una gran dificultad. Porque este tipo de procesos internos generan una gran movilización política y electoral, y en él se debe priorizar la unidad y la cohesión del Movimiento, y evitar cualquier fractura o división que ponga en riesgo el triunfo de la 4T en esas entidades federativas. El Partido habrá de cuidar, con rigidez y fuerza moral, que se observen las reglas para prevenir, evitar que se vulneren. Prohibir el dinero ilegal, eliminar la simulación política y el favoritismo, impedir el exceso de publicidad, no permitir que las estructuras del gobierno, en cualquiera de sus niveles, trabajen en favor de una u otra; que las dirigencias partidistas no violenten la neutralidad política. Igualmente, esta vigilancia no debe de lastimar a aspirantes, a las personas fundadoras de Morena, que no se manipulen las encuestas, que no se tolere la distorsión, el engaño o la perversión en el proceso interno. Eso no sería afortunado y nos alejaría de nuestro principal objetivo: ganar con limpieza para seleccionar al mejor o la mejor. Estamos en tiempo. Cuidemos el proceso. No permitamos que manos extrañas distorsionen las reglas internas y el proceso.

SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ; URGE UN PROYECTO ALTERNO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2024

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, hablo respecto al presupuesto de egresos de la federación 2024, dijo que podría imaginarse muchas cosas, pero nunca estar frente a ustedes para decirles que estábamos mejor cuando estábamos peor. Antes era frijol con gorgojo, ahora, puro gorgojo. Salvo las pensiones a los adultos mayores, becas para jóvenes y estudiantes de nivel medio superior y otros programas sociales, de los que reconozco su importancia, este paquete económico no tiene rumbo. Todos los paquetes económicos del sexenio han sido, pues a veces un poco malos, pero este se voló la barda. Es un presupuesto irresponsable, desequilibrado e iluso. Sin solidez financiera, no fomenta el crecimiento económico. En campaña dijo que creceríamos al 4% anual, y en 6 años no alcanzaremos el 1% promedio anual. Para empezar, nos endeuda, la deuda pública se incrementará 12.3% respecto a 2023 y cuando acabe el sexenio deberemos 127 mil pesos por persona. Es casi un robo en despoblado. Mete una deuda sin precedentes de 1,800 millones de pesos. 5.4% del PIB. Y propone un déficit primario de 1.2% del Producto Interno Bruto. Quieren gastar lo más que se pueda. Pero el problema no es ese, el problema es gastar lo que no se tiene, lo que no les cuesta. Es como pedir fiado en la tienda y obligar al vecino a pagar la cuenta de los intereses. Morena, derivados y conexos rapaces, proponen un presupuesto que trae cochupo. Como su candidata no emociona, le hacen un presupuesto para cooptar el voto a través de condicionar los programas sociales. No se han dado cuenta, pero la esperanza ya cambió de manos. Y como el pueblo pone y el pueblo quita, no le agarren mucho amor a sus oficinas que los traemos bien cerquita. Pueblo de México, les a voy decir las cosas como son: En seis años, Morena le ha quitado 211 mil millones de pesos a las carreteras y el transporte, 194 mil millones de pesos al campo, 36 mil millones para apoyar a pequeños empresarios e industria, 30 mil millones a la infraestructura urbana y 19 mil millones a la ciencia y a la tecnología.

SENADOR GUSTAVO MADERO; ANALIZAN EN EL SENADO OPORTUNIDADES QUE REPRESENTA EL NEARSHORING PARA MÉXICO

El senador Gustavo Madero Muñoz, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, al participar en el foro virtual “Factores que impulsan el nearshoring”, que organizó el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, se pronunció por aprovechar las oportunidades del nearshoring en un sentido más amplio, para que esta estrategia se convierta en una alianza de amistad, de intereses y de compromisos con nuestros socios comerciales. El senador del Grupo Plural destacó que este modelo industrial promete cambiar el rumbo de la economía, porque genera empleos, inversión extranjera, infraestructura y desarrollo, por lo que consideró necesario que los beneficios se extiendan a más regiones de la República y no sólo a los estados fronterizos. Señaló que este tipo de foros representan una oportunidad para que los y las legisladoras entiendan el momento que se vive en el mundo, para que derivado de los cambios geopolíticos se puedan aprovechar las oportunidades y reflexionar sobre el déficit que tenemos en algunas políticas públicas, que no están alineadas para recibir los beneficios del nearshoring. Advirtió que, a pesar de que el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es una plataforma suficiente para que muchos inversionistas vengan a nuestro país, el gobierno no promueve acciones que permitan el desarrollo de la economía, como en el caso de la política energética y de generación de electricidad.

SENADORA IMELDA CASTRO; SOMOS LA QUINTA ECONOMÍA CON MAYOR CRECIMIENTO EN EL MUNDO Y NO HABRÁ CRISIS DE FIN DE SEXENIO

La senadora de la República por Morena, Imelda Castro Castro, al participar en la glosa del Quinto Informe de Gobierno en materia de política económica, dijo: No lo digo yo, no lo dice Morena, lo dice la OCDE: la economía mexicana crecerá por encima de las proyecciones, incluso de las nuestras, y somos el quinto país con mayor crecimiento en el mundo, La legisladora de Sinaloa atajó así los dichos de las y los senadores de la oposición que habían hecho uso de la tribuna para decir que todo estaba mal en la economía del país: Por eso toda esa palabrería se queda en el suelo con los datos que hablan por sí mismos. Hizo saber que el Grupo Parlamentario de Morena seguirá respaldando la continuidad de la actual política económica para enfrentar los retos de la economía mundial y los que vienen del cierre de este sexenio, asegurando que no habrá crisis de fin de sexenio, como las que había en los gobiernos neoliberales. Dijo también que en el Quinto Informe de Gobierno se da cuenta de las obras y políticas que han detonado una economía solidaria, justa y equitativa, congruente con los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El Gobierno federal es consciente de la oportunidad que se tiene con el llamado, nearshoring o la relocalización de empresas, pues según se muestra en el informe, identifica cinco sectores estratégicos en este tema, como los semiconductores, la industria automotriz, la farmacéutica, los dispositivos médicos y la agroindustria. También se pueden ver las acciones específicas en materia de aprovechamiento del litio en México, derivado de las reformas realizadas en 2022. Se cuenta ya con personal del organismo LitioMX, con un estatuto orgánico y con programas ya en territorio sonorense y de investigación con el Conahcyt para trabajar en esta economía y la transición energética. Celebró el rescate del sector ferroviario, destacando la construcción del Tren Maya, así como la recuperación de la categoría 1 de la aviación en México. La senadora Imelda Castro destacó que la mayoría de los indicadores macroeconómicos revelan el buen desempeño de la economía y el manejo responsable de las finanzas públicas.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; LA POLÍTICA MIGRATORIA DE ESTE GOBIERNO ES INHUMANA

El senador Clemente Castañeda, indico en relación con la decisión de Ferromex de suspender el movimiento de 60 trenes para evitar transportar a 40 mil personas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos por el riesgo a su vida y a su integridad, que tenemos que reconocer que México está sumido en una crisis humanitaria relacionada con la migración, y que esta crisis es profunda y de carácter estructural. El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República llamó a todas las fuerzas políticas a discutir la iniciativa que presentó en 2019 que busca crear un registro de personas migrantes para que las familias de quienes migran tengan la certeza sobre su localización y su estado mientras se encuentran en territorio mexicano. La iniciativa del senador Castañeda plantea: Una base de datos que concentre la información a nivel nacional sobre las personas migrantes detenidas, misma que se actualizara a medida que se realiza el proceso administrativo y hasta la puesta en libertad. Un sistema de consulta público que servirá como una herramienta para que los familiares de las personas migrantes puedan localizar a sus seres queridos que hayan sido detenidos por las autoridades migratorias mexicanas. Regular las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en relación con las personas migrantes, con el fin de resguardar los derechos humanos, el debido proceso y prevenir los actos de tortura. No soy oportunista con este tema ni en Movimiento Ciudadano lo abordamos porque se haya vuelto mediática la decisión de Ferromex. Ya desde la comparecencia del ex Canciller Marcelo Ebrard en 2019 exigimos que el Estado mexicano fuera un ejemplo internacional de respeto y garantía de los derechos migrantes. Jalisco es un estado migrante, un estado que está dividido en dos países, como representante de las y los jaliscienses no puedo ser indolente a la crisis migratoria de México. No podemos exigir buen trato para las y los jaliscienses que dicen migrar en búsqueda de oportunidades si no proporcionamos en México un trato digno a nuestras hermanas y hermanos de Centro y Latinoamérica.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; GOBIERNO FEDERAL, CIEGO, SORDO E IMPÁVIDO ANTE LA GRAVE E INSOSTENIBLE EMERGENCIA MIGRATORIA

El Coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, dio a conocer que las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), expresaron su respaldo a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en su exigencia al Gobierno federal para se ponga a trabajar en la resolución de la crisis migratoria que padece el país y sus efectos negativos en la economía nacional. Pese a la gravedad de esta situación, no hay nadie del Gobierno que tome cartas en el asunto: ni el presidente de la República, ni las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Economía, ni el Instituto Nacional de Migración. Están ciegos, sordos e impávidos ante esta grave e insostenible emergencia migratoria y económica. Es sumamente grave la situación que se vive en Chihuahua, provocada por la insensibilidad e incapacidad del Gobierno Federal para atender la crisis migratoria. Indicó que la llegada multitudinaria de migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos no solo ha ocasionado tragedias, muertes, accidentes lamentables, vejaciones y violaciones a los derechos humanos, sino también un problema económico terrible. La actividad comercial internacional ha colapsado, pues Ferromex, la empresa ferroviaria, ha decidido suspender operaciones ante el incremento de incidentes ocasionados por la marea de migrantes que abordan los trenes de carga. Subrayó que se estima que más de 4 mil migrantes se encuentran varados en carros de ferrocarril, en estaciones, en patios de operaciones de los estados de Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua. El impacto económico es enorme, estamos hablando de decenas de millones de dólares en pérdidas por la suspensión de operaciones de trenes y por el cierre de la frontera. Reiteró que el GPPAN se suma a la exigencia de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para que, a la brevedad, el Gobierno Federal se ponga a trabajar en la resolución de esta situación.

JEROME POWELL; RESERVA FEDERAL DE EEUU MANTIENE LOS TIPOS DE INTERÉS Y QUEDA A LA ESPERA DE NUEVOS DATOS ANTES DE DECIDIR SUBIRLOS

El presidente del banco central, Jerome Powell, dijo que la Reserva Federal (Fed) estadounidense apostó por mantener los tipos de interés en la horquilla actual del 5,25 % y 5,5 % y, tal y como se preveía, dijo quedarse a la espera de nuevos datos macroeconómicos antes de decidir eventuales incrementos antes de final de año. Asimismo no se desvió de la postura expresada hasta ahora: la política monetaria se ajustará según corresponda en función de si surgen riesgos que puedan impedir el objetivo de colocar la inflación en el 2 %. Realmente queremos ver evidencia convincente de que hemos alcanzado el nivel apropiado de subidas. Hemos visto avances y lo agradecemos. Pero, ya saben, necesitamos ver más avances antes de estar dispuestos a concluir las subidas.

