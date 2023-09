La fiesta de XV años forma parte de la tradición mexicana popular a nivel familiar y cuando este evento tan recurrente se manifiesta en un momento de cambios, muchas cosas salen de manera inesperada, por ello la cinta Sobreviviendo a mis XV, busca reírse de esas situaciones con una comedia para todo público.

“Esta es una película de autodescubrimiento, de una niña que vive cambios, desde lo que significa cumplir 15 años que se dice que es pasar de niña a mujer, hasta su historia muy particular de pasar de un estilo de vida a otro. La fiesta de XV años es un pretexto”, dijo Chava Cartas, director de la película.

Este largometraje cuenta la vida de Danae, una adolescente que gracias al trabajo que realiza su papá como comprador de fierro viejo, lograron volverse ricos, lo cual los lleva a cambiar su estilo de vida.

“Para mí, retratar esto es muy interesante; el proceso de cambios que puede sufrir una persona por cómo cambia su entorno porque creo que hay una especie de lucha interna entre el pasado y el presente-futuro en el que se está por convertir, pero en especial en esta película es muy divertida la forma en que ocurre y creo que habla sobre divertirse en la vida”, continuó el cineasta.

El elenco principal lo componen Berenice Jonguitud, quien interpreta a Danae y por Verónica Bravo y Memo Villegas, quienes dan vida a la peculiar familia.

Por su parte, el productor Francisco González Compeán aseguró que es una película única en su tipo y que se logró de una manera muy orgánica.

“Se habla de que en México se hacen muchas comedias románticas y esta si bien es una comedia, no es romántica y creo que sobre todo es muy familiar porque el argumento le habla a personas de todas las edades, desde niños, adolescentes y hasta de la tercera edad. Eso es algo muy difícil que suceda porque generalmente cuando las historias agarran su curso, se tornan un poco más fuertes las tramas y se van a hablar más a un público específico. Aquí no nos pasó eso y me siento muy a gusto y orgulloso”, destacó.

La cinta además incluye el debut de la actriz veracruzana Berenice Jonguitud, quien declaró lo que significó para ella este papel.

“Protagonizar una película en mi primer trabajo es fenomenal, no me imaginé que sucediera y me siento muy bien con ello. Creo que aquí se ve el resultado de un trabajo de varios años y del apoyo de mi familia. Además me la pasé super bien en la grabación, todo el elenco logramos una química muy especial que se ve reflejada en la pantalla.

“Además, también me hizo reflexionar un poco sobre lo que son las tradiciones familiares y que muchas veces uno como adolescente las tiene que seguir porque sus padres se los inculcan y en este caso vemos a una chava que quiere manejar su vida, pero a la vez vemos el dilema de lo que es, lo que quiere ser y que finalmente cede a lo que sus amigas le proponen”, finalizó la joven actriz.

Sobreviviendo a mis XV se estrenará el 21 de septiembre en salas de cine de todo el país.

LEG