Los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 tuvieron consecuencias para muchos habitantes de la Ciudad de México, pues luego de la tragedia optaron por autoxiliarse a entidades cercanas.

En 1985, Consuelo Martínez era habitante de una vecindad en el centro de la capital, ahora reside al norte del Estado de México, en Jardines de Morelos, Ecatepec.

Aquella mañana, salió acompañada de sus dos hijos sin pensar que un retraso en el camino salvaría su vida.

“Manuel no quería llegar a la secundaria, era jueves y muchas veces cuando no lo dejaban entrar me lo llevaba al taller. Esa mañana así pasó, se le hizo tarde y me lo llevé con Noemí, la más chica. Cuando dieron las 07:19 horas sólo sentimos el jalón, vimos a la gente correr, nos agarró en plena calle, los abracé y empecé a rezar”, relató en entrevista con 24 HORAS.

Después de la conmoción, llegaron a la maquiladora en la que trabajaba y se dieron cuenta del derrumbe, muchas costureras perdieron la vida en el lugar.

“Todo era un relajo, se veía a la gente pasar, se escuchaban gritos. Yo no podía ayudar. Manuel lloraba pero no decía nada y Noemí tenía miedo, me abrazaba, decidí volver a casa, pero el panorama que encontré era muy similar, la vecindad también se cayó”, recordó.

Sin trabajo, sin patrimonio y apenas con un dinero en el banco, Consuelo vivió un tiempo con familiares, hasta que decidió buscar un nuevo lugar para vivir.

“Una prima me dijo, ‘¿por qué no vas a ver las casas allá por Ecatepec?’ Al otro día comencé el trámite y nos la entregaron como al año”, lo demás es historia, pero para los que lo vivimos siempre será un doloroso recuerdo.

TIZAYUCA FUE LA OPCIÓN

Juan Pablo Guerrero era habitante del edificio 3-C de los multifamiliares de Tlalpan, el 19 de septiembre salió para llegar a tiempo al simulacro que se llevaría a cabo en su trabajo, ignoraba que horas después, su hogar sufriría daño estructural y tendría que abandonarlo.

“Terminamos el simulacro y regresamos a las oficinas, el temblor nos sorprendió, parecía una mala broma de la naturaleza, de inmediato nos dejaron salir, pero al llegar a mi casa ya no pude pasar”, señaló.

La zona quedó asegurada, hubo nueve muertos, había que buscar donde vivir y decidió ejercer su crédito Infonavit y comprar una casa en Tizayuca. Por miedo, reconoce, no volvió.

Se suman en Huixquilucan al simulacro

Con el fin de fortalecer la cultura de protección civil, la coordinación entre instituciones ante una emergencia o desastre y mejorar la capacidad de respuesta para brindar mayor seguridad a la población, este martes, el Gobierno de Huixquilucan se suma al Segundo Simulacro Nacional 2023.

En punto de las 11:00 horas, en las tres zonas que conforman la demarcación, se activarán las 49 alarmas conectadas al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), de las

cuales, 41 dispositivos son de alertamiento masivo y ocho se encuentran en edificios

públicos, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Huixquilucan cuenta con un monitoreo en tiempo real conectado al Sasmex, el cual genera una alerta en caso de sismo con magnitud igual o mayor a seis grados en la escala de Richter, con un tiempo de 15 a 120 segundos para tomar las precauciones correspondientes, como desalojar el inmueble donde se encuentren en el menor tiempo posible y en orden para dirigirse a los puntos de reunión.

El objetivo de participar en ejercició, es generar una mayor y mejor reacción tanto de las unidades de rescate como de la ciudadanía en general ante posibles eventos que pongan en riesgo la vida y seguridad de las personas, fomentando acciones de prevención que

mejoren las condiciones del municipio. / 24 HORAS

PIE DE FOTO

ACTIVACIÓN. Serán 49 alarmas, conectadas al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, las que sonarán en punto de las 11:00 horas.

LEG