Para Jesús Francisco Flores, el “Niño Terremoto o Niño Milagro”, la muerte no le asusta, pero si le causa respeto, porque este hombre de 38 años nació de entre los difuntos y los escombros ocasionados por el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Su historia captó la atención y el asombro de la opinión pública ya que aún en el vientre de su madre, la cual falleció sepultada en su casa de Garibaldi, fue salvado por su abuela quién de manera improvisada hizo un corte en el vientre de su hija para sacar a Jesús Francisco Flores.

Fue hasta los cinco años de edad, cuando él supo sobre su tragedia y hoy lo resume así: “soy un afortunado que nació dos veces”.

¿Qué significado tiene para ti el 19-S?

Es una fecha conmemorativa para todos los mexicanos, es una fecha de luto por el terremoto de 1985 y 2017.

Para mí fue algo muy difícil en el sentido que fallecieron 24 familiares en aquél terremoto del 85.

¿Qué significa para ti el nombre de “Niño Milagro”?

Así me conocen, otros me han puesto “Niño Terremoto”. Para mí significa una fuerza muy grande, primero porque Dios me permitió vivir donde hubo muertos. No me voy a comparar, pero también resucité al tercer día.

Tras el terremoto de aquella mañana de 1985, mi mamá abuelita encuentra el cuerpo de mi mamá, pero no la dejaban pasar, entonces al tercer día es cuando ella va y corta con una navaja de rastrillo el vientre de mi madre y me saca para que me den los primeros auxilios; y justamente por eso me llaman Jesús y me dicen el “Niño Terremoto”.

¿Tienes algún altar para tu madre?

Mi madre abuelita contaba que los cuerpos fueron llevados en camiones, y no hay lugar exacto donde descansan los restos de mi madre, todos los días rezo, no tengo foto alguna de ella, pues todo se perdió en el terremoto.

¿Cómo es tu reacción a la alerta sísmica?

Trato de reaccionar de manera disciplinada, no me asusta, digo que “si te va a tocar, te va a tocar”, y siempre lo tomo con tranquilidad; vengo de entre la vida y la muerte, no me asusta. No le tengo miedo a la muerte, más bien le tengo respeto.

¿Qué haces el 19S, lo conmemoras?

Voy a orar ante Dios, convivo con mis amigos, a veces me como un pastelito o dejo pasar unos días para hacer algo más fuerte con mis amistades. Considero que ese día es de respeto para la humanidad entera.

Además, veo mal los simulacros en 19 de septiembre, porque juntamos vibras y entonces jalamos la vibración para que vuelva a temblar, yo creo en la Ley de la atracción.

¿Estos simulacros deberían seguir?

Al menos ese día no, porque ese día es de vibración alta, es un día considerado para la madre naturaleza, y es ahí cuando podemos ver todo el poderío que tiene.

¿A qué te dedicas actualmente?

Mi hobbie son los trenes a escala, me considero un ferromodelista, actualmente tengo una colección de 220 locomotoras a escala, y sueño con ser algún día el presidente del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en la Ciudad de México, me gusta ayudar a la gente.

FRASE:

“Hemos visto la tragedia del 85, del 17 y ahora es un tema los pisos ilegales, ¿qué deben hacer las autoridades para evitar derrumbes? Hacer caso a las normas y lineamientos de construcción de Protección Civil”

Jesús Francisco Flores

Sobreviviente del 85

LEG