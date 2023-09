A escasos días de realizar una nueva defensa como campeón absoluto de los supermedianos ante Jermell Charlo, el boxeador mexicano Saúl Álvarez, aseguró en entrevista con Hugo Sánchez, el arrepentimiento que tiene de haber enfrentado al ruso, Dmitry Bivol, el pasado mayo de 2022.

“Me dolió muchísimo. Me caló porque no tuve que haber perdido. Soy mejor peleador que él, pero simplemente no debí haber peleado”, aseguró el mexicano.

De acuerdo con Canelo, dicho combate, pactado dentro de la categoría de los semipesados, lo tuvo que haber postergado, debido a una lesión que acarreaba desde meses antes y que no le permitió rendir en sus mejores condiciones ante el europeo. “No estaba físicamente al 100%. Mi mano no funcionaba y no pude entrenar al máximo”.

Según Álvarez, incluso una semana antes de dicho combate sufrió una fractura de costilla durante uno de los entrenamientos, sin que dicho escenario lo llevara a considerar el cancelar la pelea, debido a su mentalidad ganadora.

Aunque hoy, a más de un año de dicha derrota que le significó su segunda caída como profesional, el pugilista tricolor reiteró que existe un interés por conseguir una revancha con Dmitry en el futuro, aunque las condiciones hoy no sean las mismas, por la postura que ha tomado el equipo del boxeador ruso.

“En su momento quisimos hacer la revancha y se empieza a creer que merecen más, empiezan a hacer difíciles las negociaciones. Por una y otra cosa no se dio y seguí mi camino, pero la espinita siempre está ahí”, agregó Álvarez.

Antes de Bivol, Saúl ya había disfrutado de lo que significaba la categoría de los semicompletos, en lo que fue su victoria sobre el ruso, Sergey Kovalev en noviembre de 2019 y que culminó por knockout del mexicano en el onceavo round, para convertirse en su momento en el campeón de la Organización Mundial de Boxeo en dicha categoría. Cinturón que no entró en disputa durante su derrota ante Bivol.

