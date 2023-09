Aracely Arámbula sorprendió con sus declaraciones durante el festejo de la obra Vaselina, que ha sido vista por 100 mil personas.

La actriz aclaró que ponen en su boca palabras que no ha dicho, pues jamás le ha negado a Luis Miguel el acceso para ver a sus hijos y es falso que exija estar presente; eso fue cuando tenían 4 y 6 años, pero actualmente tienen 14 y 16 años y El Sol no ha estado en contacto.

Aracely afirmó que ni siquiera quiere ver al cantante, porque le cae muy mal y se ha portado pésimo.

Aclaró que lo que pusieron en el comunicado es falso, Luis Miguel no ha invitado a sus hijos al concierto y no quieren ir, porque él no se ha ganado su cariño.

Aracely les dice a los chavos, que su papá es un gran artista, pero ellos se dan cuenta que no es un buen padre.

Hay artistas como Alejandro Fernández o Chayanne que están con sus hijos y no los descuidan, por cierto son sus amigos y tratan muy bien a Miguel y Daniel.

La Chule revela que conoce muy bien a Paloma Cuevas y ahora es la comadre-novia de Luis Miguel. Por cierto, felicita a Michelle Salas por su boda y no sabe si Luismi acudirá.

Aracely ayudó para restablecer la relación entre Michelle y su padre y le gustaría que pasara lo mismo con sus hijos, y cree que Michelle y Alex Basteri podrían colaborar para que se acerque a Miguel y a Daniel.

Por otro lado, sus hijos le preguntaron por qué Luismi va a la escuela por las hijas de Paloma y por ellos nunca, y le duele no tener una respuesta amable.

También aclaró que Paloma estuvo en la pila bautismal cargando a su hijo, ya que fue la madrina y Enrique Ponce es su compadre, pero tienen muchos años sin hablar.

La actriz finalizó diciendo que a Luis Miguel le gusta vivir en España y no en México, y aunque ama a su país, debería demostrarlo más.

Y por si fuera poco, remató sus declaraciones con la siguiente frase: “Ser un ídolo en el escenario, no quiere decir que no pueda ser buen padre, él está acostumbrado a tronar los dedos y que todos corran, pero aquí no será así, él los tiene que buscar y ponerse de acuerdo conmigo”.

Sin duda, nos dejó con la boca abierta, Aracely siempre había sido muy discreta y pocas veces hablaba de Luis Miguel, a duras penas decía algo.

Pero sus recientes acciones la hicieron saltar, pues duele ver que cuide a las hijas de Paloma y a sus hijos ni siquiera les llame por teléfono.

La discreción había sido su aliada, pero se cansó del que llamó El Rey Cucaracho y soltó lo que tenía guardado y se ve que ya no le importa si Luis Miguel se enoja, de todas formas no paga la pensión alimenticia que le corresponde.

Tengo un pendiente: ¿Con estas declaraciones, Aracely logrará que Luis Miguel llame a sus hijos, o al menos se ocupe de ellos económicamente? ¿O despertará su ira y seguirá sin verlos?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

