El presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se diera a conocer que fiscales de Estados Unidos buscan revelar los chats que tienen en su poder del grupo criminal Guerreros Unidos, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo que el gobierno de México ya cuenta con esas conversaciones. Ya tenemos toda la información, desde hace como dos años le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que nos enviaran todas las grabaciones de esas conversaciones. Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la fiscalía, que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso, con fundamento a esas grabaciones, ya se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión. Asimismo agregó que esta misma semana se reunirá con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y se informará al respecto. Al señalar que está dispuesto a que se hagan públicas dichas conversaciones, también destacó que se tiene que contemplar si no se viola el debido proceso, además de solicitar permiso a los padres de los normalistas. Por otra parte López Obrador informó que en la próxima jornada de vacunación contra COVID-19 de podrán inmunizar todos aquellos que así lo deseen y no sólo los grupos vulnerables, como lo había señalado el secretario de Salud Jorge Alcocer, pues la salud es un derecho constitucional. La vacuna se puede aplicar de manera universal a todos, es un derecho el que se tengan todos los medicamentos, vacunas, es un derecho constitucional el derecho a la salud, y nosotros hemos hecho el compromiso de que medicinas para los que no tienen seguridad social son entregados de manera gratuita y se incluyen vacunas, eso no es ningún problema.

DIPUTADO IGNACIO MIER: MORENA PRIVILEGIARÁ EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN EN EL PEF 2024; LA OPOSICIÓN DEFENDERÁ SUS PRIVILEGIOS

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que la discusión en torno al Paquete Económico 2024 exhibirá a la oposición interesada en la defensa de sus privilegios, mientras Morena y aliados buscan privilegiar el bienestar de la población. El legislador expresó que Morena ha establecido un modelo económico que cuida los indicadores macroeconómicos y genera redistribución del ingreso a partir de la inversión social. En contraste, la oposición busca la exención y condonación de impuestos, inestabilidad y endeudamiento debido a que sustenta todo en un modelo financiero. Afirmó que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se endeudó al país de manera dramática. La economía de México está bien, frente a la oposición no es un tema económico, es un tema político e ideológico del modelo económico. Aseguró que, por el bien de la Patria, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 busca dotar de estabilidad económica y bienestar a las familias de todo el territorio nacional. Explicó que se continuará apostando a la inversión en gasto social que alcanzará los 770 mil millones de pesos. Es la mejor inversión porque ese dinero llega líquido, le da flujo de efectivo a las comunidades, mueve la economía local, reactiva la economía local, incrementa el consumo, por eso los niveles de bienestar se están incrementando en México. Destacó que el Presupuesto estará fortalecido por la estabilidad del peso y de la inflación, así como por la balanza comercial y una mayor inversión internacional. Explicó que entre los rubros más favorecidos en 2024 se encuentran el de salud y el de educación. El IMSS-Bienestar, brindará atención al 63 por ciento de las mexicanas y los mexicanos, por lo que contará con una parte importante de los recursos destinados al sector. Por otro lado, celebró que los ramos de educación e infraestructura serán los que cuenten con el mayor crecimiento.

MARIO DELGADO; PRÓXIMAMENTE DEFINIRÉ SI VOY POR LA CANDIDATURA A LA CDMX

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, decidirá si participará en la elección interna de Morena para elegir candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Dijo que la convocatoria para que los interesados a competir por la CDMX fue publicada el día de ayer lunes y las inscripciones de darán lunes y martes de la próxima semana, por lo que sí él decide competir, deberá dejar el partido en los próximos días. Mario Delgado informo que se cito al Comité Ejecutivo Nacional del partido para discutir la convocatoria y que de aprobarse se publicaría ya con todos los requisitos. Lunes y martes será la fecha para inscribirse y a partir de ahí la lista de las personas que solicitaron su inscripción se pasarán a sus consejos estatales, incluyendo el de la CDMX, y ellos darán tres nombres de mujeres y hombres que van a las encuestas y tendremos que dar resultados antes del 5 de noviembre que es la fecha en que arranca la precampaña presidencial y en algunas entidades. Delgado aseguró que es un político con experiencia y que toda su carrera política la ha hecho en la capital del país. Toda mi carrera la he hecho en la Ciudad de México. Toda mi vida he desarrollado temas de la capital. Le hicimos la campaña en 2006 con López Obrador y Marcelo Ebrard para jefe de Gobierno. Gane la elección para ser senador, encabece la Comisión en CDMX, se hizo la reforma política en el periodo en el que fui senador. Después gané en el distrito 13 en Iztacalco, salí coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Sobre sus aspiraciones, dijo que ya ha platicado con la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO; SAMUEL GARCÍA SERIA BUEN CANDIDATO PRESIDENCIAL DE MC

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro ha dado el visto bueno ante la posibilidad de que Samuel García sea el candidato presidencial por MC. El gobernador de Nuevo León, aseguró que ha tenido una buena gestión. Yo creo que sí puede ser Samuel. Es una persona a la que aprecio y es parte del equipo que se ha construido a nivel nacional y si es candidato, yo creo que lo va a hacer muy bien. Destacó que el perfil que se posicione debía ser parte del partido para que mantenga los ideales del MC: que no andemos buscando en otros lados porque yo creo que eso tampoco es un buen mensaje y yo les deseo mucho éxito.

SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL; CRITICA QUE PRESIDENCIA NO HAYA INVITADO A REPRESENTANTES DEL LEGISLATIVO Y JUDICIAL A FESTEJOS PATRIOS

El senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, consideró como un mal mensaje que en la celebración del 213 aniversario del inicio de la Independencia de nuestro país no se hayan invitado a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial. Asimismo reprobó que se haya convocado a autoridades de países donde hay gobiernos totalitarios o dictaduras. La Independencia de México es una de las cuestiones más importantes en todo el mundo, cada vez que un país se vuelve independiente es una fecha memorable y es algo que para nosotros significa independencia, libertad, democracia, luchar por el progreso de nuestra nación y de nosotros mismos. Hizo notar que un acto como este no había ocurrido con anterioridad en México, motivo por el cual cuestionó los motivos que le llevaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tomar dicha decisión. Muy mal porque somos una República conformada por tres poderes: el Ejecutivo que lo representa el presidente; el legislativo que lo representa la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo; y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández. Enfatizó que debieron invitarlas pues son quienes deben estar al frente del Estado mexicano. Asimismo, señaló que un detalle a considerar fue que en el desfile hubiera miembros del ejército ruso marchando en las calles de la Ciudad de México. Como que no viene al caso y así como no invitaron a los otros dos poderes de nuestro país, si invitaron a representantes de Nicaragua, Cuba, de Venezuela. Por lo anterior el parlamentario tabasqueño aseveró que como nación no existe un problema con ellos, pero llama la atención que fueron delegados de países totalitarios los invitados de honor al desfile de independencia. O sea, cómo que los rusos marchen en nuestras calles como que no cuadran, de hecho la representante de Ucrania en México pues manifestó su inconformidad porque ellos están en guerra contra Rusia y estarle dando honores a Rusia significa que Ucrania no vale nada.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; PROYECTO DE PEF 2024 OLVIDA A LOS CAMPESINOS MÁS POBRES

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmo que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, olvida a los campesinos más pobres de nuestro país, que son los que viven en el desierto. Explicó que la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) contaba con mil 167.1 millones de pesos en 2018; mientras que para 2024, se le darán únicamente 67.9 millones de pesos. Lo anterior, representa una disminución del 95 por ciento de recursos para esta institución que se creó para apoyar a las comunidades rurales, con la construcción de establos, corrales, graneros, captadores de agua, unidades de riego y refacciones, entre otras necesidades. El legislador priista explicó que esta situación afecta a los campesinos de San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, el sur de Nuevo León e Hidalgo. Destacó que el gobierno neoliberal de Morena está afectando a los más pobres de entre los pobres, a quienes viven las condiciones más difíciles.

DIPUTADA EVANGELINA MORENO; AUMENTO A LA PENSIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES ES JUSTICIA SOCIAL

La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena), aseguro que el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2024, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentará hasta en 25 por ciento las pensiones para personas adultas mayores, becas para estudiantes y personas con discapacidad, gracias a la política de austeridad y a que se han eliminado los gastos suntuosos de la administración pública. La integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública comentó que dicho documento se presenta en un entorno de finanzas públicas sanas, con un nivel de deuda estable y sostenible, estabilidad financiera que genera confianza entre la ciudadanía y garantizará una transición política en orden. Moreno Guerra destacó como un logro que las pensiones para personas adultas mayores y otros programas sociales se hayan convertido en un derecho constitucional, con lo cual ya no se podrán manejar a discreción y los aproximadamente 12 millones de personas que cuentan con 65 o más años tienen el derecho a cobrar su pensión sin importar sus preferencias electorales. La diputada destacó que, dentro de los programas sociales, la pensión de personas adultas mayores, cuyo apoyo del Gobierno Federal se ha triplicado en términos reales entre 2018 y 2023, es un ejemplo de justicia social y refleja el compromiso del Presidente de la República y de la actual Legislatura con los sectores históricamente invisibilizados.

MARKO CORTÉS; PARA 2024 LOS ESTADOS PROPONDRÁN SU MÉTODO PARA ELEGIR A CANDIDATO A GUBERNATURA

El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, explicó que los integrantes del Frente Amplio por México, (PRI, PAN y PRD) no repetirán su proceso para elegir a sus representantes en las elecciones estatales de este 2024 y cada estado escogerá el método para elegir a su candidato. El dirigente nacional del PAN dijo que incluso se podría no ir en coalición en algunos estados para estas elecciones de 2024. Cada estado va a proponer el método que considere más adecuado para las circunstancias de la entidad federativa. Marko Cortés destacó que cada entidad es diferente, por lo que se necesita un traje a la medida. Sobre la opción de ir en coalición, dijo que esto dependería de las condiciones y de lo que comunidad pida.

DIPUTADO JORGE ROMERO; LLAMA A QUE EN DISCUSIÓN DEL PAQUETE ECONÓMICO 2024 PREDOMINEN EL DIÁLOGO, LA OBJETIVIDAD Y EL CONSENSO

El diputado Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo un llamado para que en la discusión del Paquete Económico 2024 predominen el diálogo y la concordia, así como una visión objetiva y sin ideologías, por el bien del país. El legislador insistió que, en la discusión del próximo Paquete Económico, será necesario contar con altura de miras para dar solución a todo aquello que aún está pendiente por resolver, y darle a la gente un presupuesto que tenga ese propósito como fin último. Romero Herrera compartió su intención para que en la discusión y posterior aprobación del Paquete Económico 2024 prospere el consenso en donde, más allá de las diferencias, predominen el diálogo y la búsqueda de coincidencias. Hago mía la voluntad de que en la discusión y posterior aprobación del Paquete Económico 2024 prospere el consenso en donde, más allá de las diferencias, predominen el diálogo y la búsqueda de coincidencias. Romero Herrera hizo votos para que en la discusión característica de cada año, el intercambio de argumentos e ideas se produzca en un ambiente donde por medio del diálogo se fortalezca nuestra democracia. Así como cada año, en la discusión del Paquete Económico es de esperarse que confrontemos nuestras ideas. Esto es absolutamente normal y es un reflejo de la pluralidad de ideas en la Cámara y por ende, en nuestro país. Desde la Junta de Coordinación Política hacemos votos para que en este intercambio de ideas y argumentos que fortalecen nuestra democracia, predominen el diálogo y la búsqueda de objetivos en común.

DIPUTADO ISMAEL HERNANDEZ; PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2024 ES UNA TRAICIÓN AL CAMPO

El diputado Ismael Hernández Deras y la diputada María de Jesús Aguirre, ambos del PRI, advirtieron que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 es regresivo y no garantiza a los mexicanos alcanzar la seguridad y autosuficiencia alimentaria; el campo también sufrió una traición, el abandono y el robo. Aseguraron que en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) los precios de garantía fueron para los bolsillos de unos cuantos funcionarios del Gobierno Federal. Hernández Deras criticó que en la propuesta no existe para los productores ningún incentivo para producir los alimentos, no hay una sola red de seguridad para la variación de precios internacionales que impactan enorme al campo mexicano. Relativo al tema del agua, afirmó que tampoco está considerada la tecnificación para abrir más tierras de riego y así brindar apoyo a los productores. En materia de exportaciones, seguridad, sanidad animal, sanidad vegetal, inocuidad, detalló que este sector que es estratégico para el ingreso de recursos frescos para el campo mexicano, bajó 5 por ciento. La presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, María de Jesús Aguirre, señaló que si los campesinos, los productores de alimentos en México, no son atendidos, en las mesas de nuestros hogares habrá escasez de sus productos y, además, serán cada vez más caros.

KIM JONG-UN; INSPECCIONA DOS FÁBRICAS RUSAS DE AVIONES MILITARES Y CIVILES TRAS SU CUMBRE CON PUTIN

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien se reunió con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitó en Komsomolsk del Amur, en la región oriental rusa de Jabárovsk, dos fábricas de producción de aviones militares y civiles, y disfrutó de una demostración de vuelo del caza Su-35. Todo ello de cara a una posible cooperación entre Rusia y Corea del Norte en el campo de la fabricación de aviones en medio de las sanciones internacionales que pesan sobre ambos países.

